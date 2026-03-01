【1,600名 無料招待！】福岡市民ホール 開館1周年 記念コンサート
福岡市民ホール（福岡市中央区）は、2026年3月に開館1周年を迎えます。
日頃の感謝を込めて、2026年3月15日（日）、開館1周年記念感謝祭「ようこそ！福岡市民ホールへ」を開催いたします。
当日は、大・中・小ホール、エントランス、ギャラリー、ロビー、そして隣接する須崎公園を舞台に、音楽・演劇・展示・マルシェなど多彩なプログラムを展開。世代やジャンルを超え、市民が文化芸術を体感し、ともに1周年を祝う特別な一日となります。
そのメインイベントとして、大ホールにて、陸上自衛隊 第4音楽隊による記念コンサートを開催し、1600名を無料招待いたします。
開館1周年記念コンサート 「響け！未来へのファンファーレ」
九州を拠点に全国で活躍する陸上自衛隊 第4音楽隊は、圧倒的な演奏力と豊かな表現力で高い評価を受ける国内屈指の吹奏楽団です。
本公演では、吹奏楽の醍醐味を存分に味わえる迫力あるプログラムをお届けします。
さらに、ウィーン世界青少年音楽祭でウィーン大賞を2度受賞した福岡第一高等学校 吹奏楽部との特別合同演奏が実現。トップレベルのプロと次代を担う若き才能が共演する、ここでしか聴けない特別なステージとなります。
また本公演では、市民参加型の「自由演奏会」を開催。
来場者が自身の楽器を持参し、出演者とともにスーザの名曲「星条旗よ永遠なれ」を演奏します。
舞台と客席の垣根を越え、会場全体がひとつの楽団となる――
開館1周年にふさわしい、感動と一体感に満ちたコンサートです。
吹奏楽ファンはもちろん、初めての方でも楽しめる内容となっております。
■開催概要
福岡市民ホール開館1周年記念コンサート
「響け！未来へのファンファーレ」
日時：2026年3月15日（日）14:30～16:00（13:45開場）
会場：福岡市民ホール 大ホール（福岡市中央区）
出演：陸上自衛隊 第4音楽隊（指揮：松田拓也）、福岡第一高等学校 吹奏楽部（69名）
入場料：無料（事前予約制）
定員：1,600名（先着）
申込：LivePocketにて受付(https://livepocket.jp/e/4ongakutai) ※お申込みには、ライブポケットの新規登録（無料）が必要です。
■本公演の注目ポイント
・国内トップレベルを誇る陸上自衛隊 第4音楽隊による特別演奏
・国内の自衛隊音楽隊では最年少である若き隊長・松田拓也による指揮
・ウィーン大賞受賞校・福岡第一高等学校 吹奏楽部との合同演奏
・市民参加型「星条旗よ永遠なれ」自由演奏会を実施
・開館1周年を祝う特別記念コンサート
・1,600名無料招待
■開館1周年記念感謝祭について
福岡市民ホールは2025年3月の開館以来、多くの市民の皆様にご来場いただき、文化芸術の新たな拠点として歩んでまいりました。
開館1周年を迎えるにあたり、市民の皆様への感謝を込め、ホール全館および須崎公園を会場に、音楽・展示・演劇・マルシェなど多彩なプログラムを実施いたします。
文化芸術の魅力を体感し、未来へとつながる新たな一歩をともに祝う一日です。
陸上自衛隊第4音楽隊
福岡第一高等学校吹奏楽部
福岡市民ホール 大ホール
福岡市民ホール 外観
■取材・お問い合わせ先
福岡市民ホール 事業・広報チーム 原口、内野
TEL：092-734-5570
Email：m_uchino@fukuoka-civic-hall.jp