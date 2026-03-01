【静岡市理容室新規オープン】静かに整う予約優先のひと席のみのメンズ専門BARBER。QuietBarberRoom1058降臨。
内向的、人見知り、会話が苦手な方も安心して過ごせる環境
こんな経験はないでしょうか。
プライベートに踏み込まれる。担当者が1人でずっと喋ってる。商品を押し売りされる。
休みの日なのに仕事の話を聞かれる。そっとしておいてほしい、癒しの場にしているのに気疲れしてしまった。
私ももともと人見知りで内向的。お客様を楽しませるものだと教育されてきました。
私のような性格の方達はそれは求めていません。
そんな方達が気負いする事なく通える場所を作りたいと思いました。
こだわりの理容椅子とシャンプー台
ゆったりできる待合所
当店は男性専用で、店内は一席のみ。
施術中は、必要最低限のカウンセリング以外、店主から話しかけることはありません。内向的な方、人見知りの方、会話が苦手な方も安心してご利用いただけます。
落ち着いた内装も大きな特徴。温かみのある素材と柔らかい照明、無駄を削ぎ落としたミニマルな空間が、髪を整えるだけでなく心も整える時間を演出します。
美容院は若い子ばかりで居心地が悪くなってきた、安いところでひどい目にあった、昔ながらの床屋は入りづらいなど【床屋難民】の方々も落ち着ける雰囲気になってます。
■ 20年以上の経験による技術
理容業界で20年以上経験を積み上げて来ました。特に短髪ショートスタイルを得意としています。
刈り上げ、フェード、ツーブロック、ビジネススタイルから流行にとらわれないスタンダードスタイルまで幅広く対応可能。
経験に基づいた確かな技術と落ち着いた接客で、一人ひとりのニーズに丁寧に向き合います。
■ 店舗概要
店名：Quiet Barber Room1058
所在地：静岡県静岡市駿河区下川原3-34-20 相川ビル105
営業時間：平日9:00～19:00 日祝9:00～18:00 時間外応相談
定休日：木曜日(不定休あり)
料金：カット4,500円～
予約方法：Web予約 /電話予約(接客中は電話に出られないことがあります)
ホームページ：https://quietbarberroom1058.my.canva.site/
Instagram：https://www.instagram.com/quietbarberroom1058?igsh=MWg3NTFqbWZjOTc2Zg==
静岡市に静かに自分と向き合える男性専用理容室が誕生しました。
会話が苦手、内向的、人見知り、ただ静かに落ち着いた時間を過ごしたい方も、ぜひ一度足をお運び下さい。
カット風景
シェービング風景