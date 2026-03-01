【子どもの憧れと、親の願いを両立できる学校】

Ballet Happiness Japan

Ballet Happiness Japan（代表：徐 冴香／大阪市）は、芸術教育を通じて子どもたちの非認知能力を育む半年制プログラム『夢のプリンセス学校(R)』第3期を始動いたします。

同校は2024年に大阪で開校。

第1期・第2期ともに満席開催。

不定期開催ながら、東京都・北海道・関東圏・沖縄県・福岡県を含む全国から累計100件以上の問い合わせが寄せられています。

2025年にはテレビ朝日『ナニコレ珍百景』にて活動が紹介され、同年、株式会社ベルコおよびベルクラシックと連携し「夢のプリンセスフェスティバル」を開催。芸術教育モデルとして注目を集めました。２０２６年同年には初の絵本も出版予定。

ベルクラシックさんとの大規模イベントは大好評！！鳥取からもご来場いただきました

――――――――――――――――――

■ 背景：拡大する“体験格差”と自己肯定感の低下

近年、教育現場では

・子どもの自己肯定感の低下

・挑戦機会の不足

・体験格差の拡大

が課題とされています。

同校は「芸術体験を文化基盤へ」という理念のもと、

創造・表現・礼節教育を融合させた体験型モデルを構築しました。

“かわいい体験”を入口に、

内面の自立・誇り・努力する力を育むことを目的としています。

――――――――――――――――――

ドレス製作はデザイン→生地選び→裁断→縫製 まで全て一人で挑戦します♪■ プログラムの特徴

半年間で以下の6領域を横断的に育成します。

・本格ドレス制作（創造力・集中力）

・プリンセスダンス（表現力・自己肯定感）

・マナー教育（礼節・品格）

・フラワーレッスン（感性）

・ジュエリー制作（丁寧さ）

・宝石ジュエル制度（努力の可視化）

集大成として、結婚式場を貸し切った卒業舞踏会を開催。

格式ある空間での所作・立ち居振る舞いを実践的に学びます。

卒業舞踏会では結婚式場を貸し切って、ダンス、ドレスの発表や、ランチコース、プロショーを見て卒業していただきます。

――――――――――――――――――

■ バレエ講師 × プロ社交ダンサーによる独自設計

代表の徐冴香はバレエ講師でありプロ社交ダンサー。

バレエで培った情操教育と、

社交界のマナー・舞踏会文化を融合。

発表会型ではなく、

人格形成型の芸術教育モデルを構築しています。

――――――――――――――――――

■ 第3期の強化ポイント

・新「プリンセス教科書」導入

・最上位「グランドロイヤルコース」新設

・所作／マナー強化カリキュラム拡充

・ジュエル制度による継続動機づけ強化

全国展開を見据えた教育設計として再構築されています。

――――――――――――――――――

■ 今後の展望

Ballet Happiness Japanでは今後、

・地方支部展開

・教育関連企業との共同開発

・文化芸術団体との協業

・ウェディング施設／商業施設との連携

を推進予定。

理念に共感するパートナー企業・団体を募集しています。

――――――――――――――――――

■ 代表コメント

芸術は贅沢ではなく、人生を支える文化基盤です。

子どもたちが“誰かになる”のではなく、“自分を誇れる存在になる”ための時間を届けたい。その想いからこの学校は生まれました。

半年間の物語を通じて、挑戦と継続の経験が自然と自信へと変わる環境を、全国へ広げていきます

――――――――――――――――――

【団体概要】

名称：Ballet Happiness Japan（BHJ）

代表：徐 冴香

所在地：大阪府大阪市

設立：2024年

事業内容：バレエ教室運営／体験型教育プログラム企画／舞台・文化事業

お問い合わせ：

ballet.happiness.2024@gmail.com

夢のプリンセス学校HP ＊https://bnljo.hp.peraichi.com

Instagram＊ https://www.instagram.com/the_princess_school?igsh=MXljOWU3cDBidTd5&utm_source=qr(https://www.instagram.com/the_princess_school?igsh=MXljOWU3cDBidTd5&utm_source=qr)

フラワーやジュエリーなど女の子がときめくレッスンばかり♪