LINEで使える軽量AI「MeowClaw」登場Gensparkと差別化した高コスパAIツール

MeowClawが正式リリース

Ｍｅｏｗｓｔｅｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ株式会社

LINE直結と高コストパフォーマンスで、軽量AIの新しい利用体験を提供

軽量AIツール 「MeowClaw」 がこのたび正式にリリースされました。

「LINE直結」「安全性」「高機能」「高コストパフォーマンス」という4つの強みを軸に、従来のAIツールに見られる操作の複雑さや高価格といったハードルを解消し、一般ユーザーや小規模チームでも手軽に利用できるAIサービスを提供します。

また、同分野のAIツールである Genspark との差別化を図り、日本ユーザーの日常利用シーンに最適化されたAI体験を実現しています。

LINEから直接利用できる、圧倒的な手軽さ

MeowClawは「軽量で使いやすいAIツール」をコンセプトに設計されています。

最大の特徴は LINEから直接利用できる手軽さです。

ユーザーは専用アプリをダウンロードする必要はなく、普段使っているLINE上でAIと会話するだけで利用可能です。

チャット感覚で指示を出し、AIからの回答を受け取ることができるため、学習コストはほぼゼロ。AI初心者でもすぐに使い始めることができます。

LINEという日本で広く利用されているコミュニケーションツールを活用することで、日常のスキマ時間でもAIを活用できる新しい体験を提供します。

クラウド暗号化による高い安全性

MeowClawでは クラウド暗号化ストレージを採用しています。

すべてのユーザーデータは公式サーバーで安全に管理されるため、ユーザーが手動でバックアップやデータ管理を行う必要はありません。

端末を変更した場合でも、過去の利用履歴をそのまま利用することが可能です。

ローカル保存の煩雑さを避けながら、高いセキュリティを確保しています

OpenClawアーキテクチャによる高性能AI

MeowClawは 最新のOpenClawアーキテクチャを採用しています。

従来のAIツールに必要だった複雑な設定や環境構築を不要にしながら、高いAI性能を実現しています。

これにより

- 日常の情報検索

- 作業サポート

- 軽量タスクの自動化

など、日常的なAI活用をスムーズに行うことができます。

圧倒的なコストパフォーマンス

MeowClawは価格面でも高いコストパフォーマンスを実現しています。

新規ユーザーは 初月9.9ドル（約1,545円）で、すべての主要機能を利用できます。

追加課金やポイント制限などはなく、透明性の高い料金体系となっています。

その後のサブスクリプション料金も手頃な価格設定となっており、年間プランではさらに割引が適用されます。

個人ユーザーや小規模チームでも導入しやすい価格設計です。

Gensparkとの主な違い

Gensparkは高度なAI機能を備えていますが、操作が複雑で料金も比較的高く、ポイント制による追加課金が必要となる場合があります。

一方、MeowClawは日常利用を中心に設計されており、手軽さ・安全性・価格のバランスに優れたAIツールとして位置付けられています。

今後の展開

MeowClawの担当者は次のようにコメントしています。

「今後もLINEなど日常的に使われるコミュニケーションツールと連携し、日本ユーザーの利用習慣に合わせたAIサービスを提供していきます。

シンプルで安全、そして手頃な価格のAIツールとして、誰でも気軽にAIを活用できる環境を目指していきます。」

現在、初月9.9ドルのキャンペーンが実施中です。

ユーザーはLINEから直接MeowClawを体験し、AIによる便利な日常サポートをすぐに利用することができます。