AIシフト自動作成『シフトラ』、「スマレジ お店の未来カンファレンス 2026」にゴールドスポンサーとして出展

株式会社ams

株式会社ams（本社：東京都新宿区、代表取締役：山本 直人）は、2026年3月18日（水）に東京・日本橋「KABUTO ONE」にて開催される「スマレジ お店の未来カンファレンス 2026」に、スマレジパートナーとしてゴールドスポンサー出展いたします。当社ブースでは、生成AIが自然な日本語でシフトを自動作成するライブデモをご体験いただけます。

AIシフト自動作成『シフトラ』

■ 出展の背景

飲食・小売・サービス業の現場では、シフト作成が依然として店長・管理者の大きな負担となっています。毎月平均40時間ともいわれるこの作業は属人化しやすく、人手不足が深刻化するなか、店舗運営の大きなボトルネックです。

当社はスマレジ・タイムカードとの公式連携パートナーとして、シフト作成の課題をAIで解決する『シフトラ』を提供しています。「お店の"これからの未来"を考える日」をテーマに掲げる本カンファレンスは、店舗ビジネスの未来を担うテクノロジーを発信する場として最適であり、ゴールドスポンサーとして出展する運びとなりました。

■ ブースで体験できること

1）生成AIによるシフト自動作成 ライブデモ

「AさんとBさんは別のシフトにして」「店長か副店長のどちらかは必ずいるように」「日曜は5名必要」--こうした自然な日本語の指示をその場で入力し、AIがリアルタイムでシフトを自動生成する様子をご覧いただけます。Google主催「Gemini API Developer Competition」の世界コンペで部門賞を受賞した技術を搭載し、従来のルールベースとは一線を画す、生成AIならではの柔軟なシフト作成をご体験ください。

2）スマレジ・タイムカードとのシームレス連携

シフトラで作成したシフトは、ワンクリックでスマレジ・タイムカードへ同期可能。従業員マスタの双方向同期にも対応しており、二重入力なしで勤怠管理までつながる一気通貫の運用をご紹介します。

3）Excelへの直接出力（現場フォーマットのまま運用可能）

現在お使いのExcelフォーマットに合わせた出力が可能。「システムは変えたいが、現場のExcel運用は変えたくない」というニーズにお応えします。

4）LINE／メール／QRによる希望収集の自動化

スタッフへのシフト希望収集から催促（リマインド）まで自動化。締切管理の手間を削減し、シフト作成のサイクル全体を効率化します。

■ こんな課題をお持ちの方におすすめ

- シフト作成と組み直しに毎月多くの時間が取られている- ルールが多く属人化し、特定の担当者しかシフトを組めない- 希望回収（催促・転記）が負担で、締切が守れない- 欠員が出るたびに現場が止まる Excel運用は維持しつつ、シフト作成だけ自動化したい- スマレジ・タイムカードと連動するシフト管理を探している

■ 事前予約（ブース相談／デモ依頼）

混雑時もスムーズにご案内できるよう、事前予約をおすすめします。下記のフォームよりお申し込みください。

https://smaregi.jp/f/shop_conference_2026/

■ AIシフト自動作成『シフトラ』について

『シフトラ』は、現場の指示（希望・条件・ルール）を自然な日本語のまま入力でき、生成AIが最適なシフトを自動作成するクラウドサービスです。シフト作成時間を99.6%削減（月40時間→10分）※し、Excelへの直接出力やスマレジ・タイムカードとの連携にも対応。飲食・小売・保育・介護・医療など幅広い業種でご利用いただけます。

月額250円/人・初期費用0円。スマレジアプリマーケットからワンクリックでお申込み可能です。

※50名規模で効果検証済み。効果は運用条件等により異なります。

サービスサイト：https://aishift.com/

スマレジアプリマーケット：https://apps.smaregi.jp/apps/1881

■ カンファレンス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/168059/table/5_1_1ab0ae8c81372470b5e756d6ff8427fe.jpg?v=202603010451 ]

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/168059/table/5_2_b8a4cab7bc590e4408e0413b3946d430.jpg?v=202603010451 ]

※「シフトラ」は日本国における株式会社amsの登録商標（登録第6904451号）です。

※「スマレジ」は株式会社スマレジの登録商標です。