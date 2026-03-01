第8回「水のある暮らし」フォトコンテストを開催します

一般社団法人 日本レストルーム工業会

一般社団法人 日本レストルーム工業会（本部：愛知県名古屋市、会長：田村 信也（TOTO株式会社 代表取締役 社長執行役員））では、巧水スタイル※１推進の一環として、第８回「水のある暮らし」フォトコンテストの作品を募集します。

私たちが「水資源」として使用できるのは、地球上の水のわずか0.01% ほどだと言われています。普段何気なく使っている「水」は、私たちの「命と暮らし」を支える欠かすことのできない貴重な資源です。このコンテストでは、日々の生活の中にある「水の大切さ」に想いを巡らせ、広く伝えていくことを目的としています。みなさまからの「水の大切さ」を感じるひとコマを写した作品をお待ちしています。

※１．巧水スタイルとは、「水を賢く使う社会」の実現のために、日本が世界に冠たる水の国、巧水（たくみ）の国となっていけるよう、産学官の連携によって「節水意識」の向上と「節水化技術」、「節水化システム」の普及・啓発を図る活動によって目指す社会のキーワードです。

【後 援】 経済産業省・国土交通省・環境省・松山市・高松市・（一社）日本バルブ工業会

【応募期間】 2026 年 3月1日（日） ～ 5月15日（金）必着

【結果発表】 2026 年 8月1日（土） 水の日（2014年に制定された水循環基本法において、8月1日が「水の日」と定められています。）

【 表 彰 】 最優秀たくみ賞（１点） 商品券 ５万円相当

優秀たくみ賞（３点） 商品券 ２万円相当

たくみ賞入選（５点） 商品券 １万円相当

【募集内容】 「節水」「水を大切に使う」「水の有効利用」「暮らしと水の関わり」等にまつわるシーンや

風景などの写真と、そのタイトル・コメント（概ね100 字以内）を１セットとしてご応募ください。

写真は複数枚を組み合わせた作品（組写真）でも応募いただけます。

※複数枚の写真で１つのテーマを表現したものや、複数枚の写真を加工して１つの作品としたもの、

どちらも対象となります。

※補足的に文字・イラスト等を挿入した作品も可としますが、写真がメインの作品に限ります。

※応募作品は、2025年5月以降に応募者自身で撮影した未発表の写真に限ります。

※詳細は「水のある暮らし」フォトコンテスト専用ホームページを必ずご確認ください。

https://sanitary-net-annex.com/contest/

「一般社団法人 日本レストルーム工業会」会員企業（２０２６年３月現在）

アサヒ衛陶株式会社、ＳＡＮＥＩ株式会社、ジャニス工業株式会社、東芝ライフスタイル株式会社

TOTO株式会社、パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社、株式会社LIXIL