【学生限定10万円引】ドローンスクール東京「春のドローン国家資格応援キャンペーン」

株式会社ハミングバード

「ドローンスクール東京」（運営：株式会社ハミングバード、本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木 伸彦）は、次世代を担う若きドローンパイロットの育成を支援するため、16歳～25歳の学生を対象とした「U-25 学生限定！春のドローン国家資格取得応援割！」キャンペーンを、2026年3月1日（日）より各校舎にて開催いたします。

キャンペーン実施の背景

近年、物流・点検・空撮など多岐にわたる分野でドローンの活用が進み、国家資格を持ったパイロットの需要が急速に高まっています。

一方で、学生の皆様にとって資格取得のための受講費用が大きなハードルとなるケースも少なくありません。

そこで、春休みや新生活に向けた新たなチャレンジを後押しすべく、本キャンペーンの実施を決定いたしました。

ドローンスクール東京のインストラクターも学割がきっかけ！

当スクールの小河原マネージャーは、2021年に学割キャンペーンを活用してドローンスクール東京に入校しました。

そこでドローンの魅力に惹かれ、卒業後すぐにドローンスクール東京へ入社。

現在では国内トップクラスの飛行時間を誇るインストラクターとして、様々な現場で大活躍しています。ドローンに出会い、人生が劇的に変化した人物です。

ドローンスクール東京 小河原マネージャー入社して間もない頃の小河原インストラクター

「学割は人生を変えるチケット」

私がドローンスクール東京の門を叩いたのは「学割が使えるし、新しいことに挑戦してみたい」という、ほんの軽い気持ちからでした。

しかし、実際に操縦してみるとその奥深さにすっかり魅了され、在学中にアルバイトを志願。そのご縁が繋がり、現在ではマネージャーとしてスクールの運営を任されるまでになりました。

学生時代は、時間も吸収力もある最強の期間です。その特権を活かして「ドローンの国家資格」という一生モノの武器を手に入れることは、将来への圧倒的なアドバンテージになります。

私にとって学割は、単なる値引きではなく、間違いなく「人生を変えるチケット」でした！

このキャンペーンが、次はあなたの挑戦を後押しするきっかけになれば嬉しいです。

U-25 学生限定！春のドローン国家資格取得応援割！

実施期間：2026年3月1日（日）～ 2026年3月31日（火）

対象コース：二等国家資格 初心者コース

対象校舎：お台場本校、新宿校、横浜校

割引価格：対象コースの受講料から10万円値引きの『特別価格 20万円(税込)』にてご提供

※機体セット割など、他割引との併用は不可となります。

※スクールに通うのは、4月1日以降でもOKです！

適用条件（以下すべての条件を満たす方が対象になります）

・各校舎 先着5名様の枠内であること

・学生証の提示（年齢と学生身分の確認のため必須となります）

・ドローンスクール東京のYouTubeへのインタビュー出演（簡単なインタビュー）

・クチコミサイトへのアンケート回答

・SNSでの情報発信

ドローン無料体験会＆説明会へ参加する :https://www.hb-j.jp/school/form/お台場・新宿・横浜でほぼ毎日開催中♪

資格取得で終わりではない、スペシャリスト育成コースも！

ドローンの国家資格を取得するだけでなく、専門知識を身に着けたいという方向けに、スペシャリスト育成コースも提供しています。

今最も需要が高いのは、都心部において需要が増加している『ドローン点検のスペシャリスト』育成を行うコースです。

2025年から新しい資格として、マンション点検・調査におけるドローンの安全飛行技能を有する操縦者の育成を目的とした資格、「ドローン点検スペシャリスト」をJUIDA・東急コミュニティーとハミングバードの3社にて創設いたしました。

JUIDA・東急コミュニティーがカリキュラムを監修、ハミングバードが教育を担当し、東急コミュニティーの現場をはじめとする、マンションなどの住居を中心とした建物調査で即戦力として活躍できる人材を育成します。

▼ドローン点検スペシャリスト育成コース《マンション外壁編》

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=d5gqNnKTN4o ]

さらには、ミラノオリンピックでも話題になった『FPVドローン』の基礎が学べるFPVコースも大人気です。

いずれも国家資格取得後に受講できるコースです。

▼初心者向けFPVドローンコース

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=a9kSfRC4tQk ]

まずはドローンの無料体験会＆説明会へ

「ドローンビジネスに興味がある」「国家資格を取得したい」「就職活動に生かしたい」とお考えの学生さんは、ぜひこの機会にドローンにチャレンジしてみてください！

「ドローンに触ったことがないので不安」「詳しく資格のことを知ってから考えたい」などもOK。

インストラクターが少人数制でしっかりと説明とドローン体験をサポートさせていただきます♪

強引な勧誘などは行いませんのでご安心ください。

まずは以下から無料体験会にご参加ください。

無料体験会へのお申込み :https://www.hb-j.jp/school/form/お台場・新宿・横浜でほぼ毎日無料体験会を開催してます♪1分でご予約できます！

ドローンスクール東京（株式会社ハミングバード）について

ドローンスクール東京グループを運営する株式会社ハミングバードは、最先端テクノロジーとサービスを事業者や個人に提供し、ドローン事業の無限の可能性を形にし、優秀な人材を育成して産業発展に貢献する目的で設立。

日本初の商業施設内のドローンスクールとして、2018年11月に「ドローンスクールお台場本校」を開校。2021年7月からは新宿マルイメン6階に「ドローンスクール新宿」を開校。2022年11月には、横浜ワールドポーターズ6階に「ドローンスクール横浜」を開校しました。

現在、全国11か所にスクールを展開し、グループ全体で累計6,000人以上の卒業生を輩出しています。

国家資格取得者も2,000名を突破し、国内において最大規模を誇るドローンスクールになります。

国土交通省の登録講習機関として、国家資格である一等無人航空機操縦士（一等資格）及び二等無人航空機操縦士（二等資格）の講習を行っているほか、ドローンを活用した空撮や建物点検、農薬散布まで、様々なドローンビジネスも手掛けています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59475/table/90_1_f492d1f917ffa57aa2de0a736f9220f1.jpg?v=202603010451 ]