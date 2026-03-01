【熊本】実質2万円～でSNS広告を開始できるチャンスくまもと型応援補助金（最大9割）対応、終了後も月14,800円で運用継続可能

株式会社ミセカタ

株式会社ミセカタ（代表取締役：諸藤圭代）は、熊本県が実施する「くまもと型応援補助金(https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/257821.html)」に対応したSNS広告支援を開始いたしました。

本補助金は、小規模事業者を対象に、広報活動や販路開拓等に係る経費の最大9割を補助する制度で、従業員数に応じて最大200万円まで補助されます。申請期限は9月30日までとなっております。

■ 補助金活用時の自己負担額

従業員数に応じた補助上限額および想定自己負担額は以下の通りです。

- 従業員0人：補助上限20万円／自己負担 約2万円- 1～4人：補助上限50万円／自己負担 約5万円- 5～9人：補助上限100万円／自己負担 約10万円- 10～20人：補助上限200万円／自己負担 約20万円

補助金を活用することで、SNS動画広告制作および広告配信を大幅に抑えた負担で実施することが可能です。

※最終的な補助額は審査結果により決定されます。

■ 補助金終了後も継続できる運用モデル

今回の支援では、補助金期間中にSNS広告用の動画を制作します。

制作した動画は補助金終了後も活用できるため、継続運用が可能です。

補助金終了後は、

- 動画制作費：不要- 広告運用費：月額14,800円（税別）

のみで広告配信を継続できます。

これにより、補助金を一時的な施策で終わらせるのではなく、

継続的な集客・採用導線へと発展させることが可能となります。

■ 持続的な広報投資という考え方

ミセカタが提案するくまもと型応援補助金を活用したSNS広告運用 (2026年2月22日作成)

単発の補助金活用では、広報活動が一過性に終わるケースも少なくありません。

株式会社ミセカタでは、

補助金で動画を制作

↓

広告運用の基盤を構築

↓

月額14,800円で継続運用

という段階的な広報強化モデルを提案しています。

これにより、補助金終了後も安定した情報発信体制を維持することが可能です。

■ 株式会社ミセカタの体制

14,800円プランチラシ表14,800円プランチラシ裏

株式会社ミセカタは、登録者10万人超のYouTuberや元Yahoo! JAPAN広告クリエイターが在籍する熊本県内最大級のSNS支援会社です。SNS広告分野において受賞実績を有し、これまで100社以上の企業支援を行ってまいりました。

専門的な広告設計とデータ分析に基づき、企業の集客および採用活動を支援しています。

■ 今後の取り組み

株式会社ミセカタは、補助金制度を活用しながら、熊本県内企業の広報力強化を支援してまいります。補助金をきっかけとした持続的な情報発信体制の構築を通じて、地域経済の活性化に貢献していきます。

申請期限は9月30日です。

補助金の活用をご検討中の事業者様は、早めの準備が求められます。

■ 詳細はこちら

https://misekata.jp/news/kumamoto-hojyokin2026/