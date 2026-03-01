『プロクラ』教室開講のお知らせ

株式会社ディ・ポップス

株式会社ディ・ポップス（東京都渋谷区 代表取締役社長 増田 将人）は、株式会社KEC Miriz（大阪府大阪市 代表取締役 小椋 義則／取締役社長 冨樫 優太）が提供する小学生向けプログラミング教室「プロクラ」を、2026年3月1日より開校いたします。

本教室は、マインクラフトの世界を活用し、「遊び」を「学び」へとつなげるプログラムを提供するものです。

■『プロクラ』教室開講の背景

近年、小学校においてプログラミング教育が必修化されるなど、子どもたちを取り巻く学習環境は大きく変化しています。

デジタル技術は、これからの社会を生きるうえで欠かせない基礎的な力となりました。

その一方で、「何から始めればよいのか分からない」「楽しみながら学べる環境がほしい」といった保護者の声も多く聞かれます。

当社はこれまで、モバイル通信サービスの提供を通じて地域のご家族と関わってまいりました。

しかし、通信のご提案は必要なタイミングで生まれる“点”の接点になりやすい側面があります。

だからこそ私たちは、子どもたちの成長という長期的なテーマに向き合い、教育を通じてご家族の未来を支える存在でありたいと考えました。

「点」ではなく「線」で寄り添う関係性を築いていくための取り組みとして、このたび『プロクラ』教室を開講いたします。

■『プロクラ』の特長

プロによるオリジナル学習環境

子どもたちに人気のマインクラフトを教材として活用。

プロクラ独自のワールド設計により、創造力を刺激する学習環境を実現しています。

「できた」を積み重ねるコース設計

目標設定から計画、実行、振り返り、改善までのプロセス（G-PDCAサイクル）を繰り返し体験。

挑戦と試行錯誤を通じて、自ら学ぶ姿勢と自己効力感を育みます。

考える力と自信を育てるコーチング

講師は一方的に答えを教えるのではなく「どう思うか」「どうすればよいか」と問いかける指導を実践。

子どもたちが主体的に考え、表現する力を養います。

専門家監修によるカリキュラム

ICT教育の第一人者である安藤 昇氏およびマインクラフト教育分野で著名なタツナミ シュウイチ氏が監修。

改訂を重ねた教材と体系的なプログラムにより、知識の習得にとどまらず、応用力の育成までを視野に入れた内容となっています。

■『プロクラ』教室一覧

スマホ相談窓口 TOP1笹塚駅前校(https://www.programming-cloud.com/class/tokyo-0081/)

スマホ相談窓口 TOP1町田校(https://www.programming-cloud.com/class/tokyo-0084/)

スマホ相談窓口 TOP1阿佐ヶ谷駅前校(https://www.programming-cloud.com/class/tokyo-0082/)

■参考情報

プロクラ公式サイト(https://www.programming-cloud.com/class/tokyo-0082/)

■ 株式会社KEC Miriz（ケーイーシーミライズ）について

社名：株式会社KEC Miriz（ケーイーシーミライズ）

代表者：代表取締役 小椋 義則／取締役社長 冨樫 優太

設立：2020年1月1日

所在地：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1-43 あべのハルカス33階

事業内容：教育コンテンツの販売（プロクラ、CHATTY）

URL： https://www.kec-miriz.com/

■ 株式会社ディ・ポップスについて

ディ・ポップスは、首都圏を中心に約60店舗を展開するモバイルショップ事業を核に、お客様の生活が豊かになるサービスや商品をご提供しております。また新たに

◆ フォンシェルジュ（https://phone-cierge.com/）

モバイル関連情報とスマホ料金診断サイト

◆ すまっぴー（https://smappy-if.com/companies/search）

格安SIMの比較サイト

◆フォンシェルジュストア（https://store.phone-cierge.com/）

スマホアクセサリーなどのECサイト

を展開し、O2O戦略と自社商材開発の推進を目指すことで、創造的事業展開を通じて人に喜びと輝きを提供していきます。



■株式会社ディ・ポップス

代表者：代表取締役 増田将人

設立：1998年2月4日

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目15－1 渋谷ヒカリエ32F

事業内容：通信事業全般

コーポレートサイト：https://d-pops.co.jp/

■ 問い合わせ先

株式会社ディ・ポップス：藤木

Tel：03-3797-5557

問い合わせフォーム：https://d-pops.co.jp/contact/

