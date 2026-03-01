【Vol.49　福岡大会開催！】マーティプレバレエコンクール・福岡大会を成長のきっかけに！やってみた勇気が、きっと力になる！その一歩が未来の自分を作る！

マーティ株式会社マーティプレバレエコンクール 福岡大会

マーティプレバレエコンクールは、マーティプレバレエコンクールVol.49・福岡大会開催することが決定いたしました。会場は「福岡市民ホール 中ホール」です。

小学校1年生から、大人バレエの皆さままで幅広く出場できるこのコンクールは、出場者全員がそれぞれのレベルに合った賞を受賞することができ、初めてチャレンジするバレエコンクールとしても人気を集めています。

マーティプレバレエコンクールでは、このコンクールでしかないシステムがたくさんあります。審査員一人ひとりからの直筆アドバイスや、審査前に行われる審査員によるウォームアップクラスなど、チャレンジしていただきやすい環境を整備しています。特にウォームアップクラスでは当日の審査員から直接アドバイスを貰えるので「次へのSTEP UP」に繋がると話題です。

また、Youtubeでのライブ配信やオーディエンス賞の投票などは、応援する側も参加できるシステムがあります。

【日程】2026.8.16(日)

【会場】福岡市民ホール 中ホール

【アクセス】◆福岡市営地下鉄（空港線）天神駅より 徒歩１０分

◆福岡市営地下鉄（七隈線）天神南駅より 徒歩１7分

◆西鉄天神大牟田線 福岡（天神）駅より 徒歩１３分

【その他詳細・お申込み】https://www.ballet-pre-competition.com/vol-39-%E5%A4%A7%E6%9D%B1-2025%E5%B9%B411%E6%9C%88/%E5%8F%82%E5%8A%A0%E7%94%B3%E8%BE%BC-%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E4%BC%9A%E5%A0%B4/

マーティプレバレエコンクール

マーティプレバレエコンクールでは、基礎力・音楽性・身体能力・芸術性・テクニック面を総合的に審査し、コンクールを通して次のステップアップにつながる機会を与え、将来性のあるバレリーナを支援するコンクールです。

HP

➤https://www.ballet-pre-competition.com/

Instagram

➤https://www.instagram.com/marty.ballet.competition/

配信主体

マーティ株式会社(https://www.marty.co.jp/)