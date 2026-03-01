“濃いから、満足できる”ノンアルコールサワー「サッポロ 濃い搾り」ブランドリニューアル発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、「サッポロ 濃い搾りレモンサワー ノンアルコール」「サッポロ 濃い搾りグレフルサワー ノンアルコール」を2026年1月製造分より、順次リニューアルします(注1)。





■「サッポロ 濃い搾りレモンサワー ノンアルコール」リニューアル概要

本ブランドは、居酒屋で提供されている手搾りサワーのような本格感のあるノンアルコールサワーで、レモンのしっかりすっぱいおいしさ、グレープフルーツの芳醇な味わいでご好評をいただいています。今回のリニューアルでは、濃い搾りブランドのためだけにつくった「シトラスエスプレッソエキス」を新たに採用しました。加圧蒸留抽出技術により複数の柑橘類の美味しさと香りを凝縮して閉じ込めることで、果実の複雑味や奥深い味わいを実現しました。当社は、今後も “濃いから、満足できる”本格的な味わいのノンアルコールサワーを引き続き提案してまいります。(注1)「サッポロ 濃い搾り ノンアルコール」ブランド2商品の中味を変更。パッケージデザインは変更なし。

1.商品名

濃い搾りレモンサワー ノンアルコール



2.パッケージ

350ml缶



3.品目

炭酸飲料



4.アルコール分

0.00％



5.発売日・地域

2026年1月製造分より順次切替・全国



6.参考小売価格

141円 ※税抜価格



7.リニューアルポイント

(中味)濃い搾りブランドのためだけにつくった「シトラスエスプレッソエキス」を新たに採用。加圧蒸留抽出技術により複数の柑橘類の美味しさと香りを凝縮して閉じ込めることで、果実の複雑味や奥深い味わいを実現しました。

(パッケージ)デザイン変更なし。

■「サッポロ 濃い搾りグレフルサワー ノンアルコール」リニューアル概要

1.商品名

濃い搾りグレフルサワー ノンアルコール



2.パッケージ

350ml缶



3.品目

炭酸飲料



4.アルコール分

0.00％



5.発売日・地域

2026年1月製造分より順次切替・全国



6.参考小売価格

141円 ※税抜価格



7.リニューアルポイント

(中味)濃い搾りブランドのためだけにつくった「シトラスエスプレッソエキス」を新たに採用。加圧蒸留抽出技術により複数の柑橘類の美味しさと香りを凝縮して閉じ込めることで、果実の複雑味や奥深い味わいを実現しました。

(パッケージ)デザイン変更なし。

■「サッポロ 濃い搾り」ブランドについて

居酒屋で提供されている手搾りサワーのような本格感のあるノンアルコールサワー。

濃い搾りブランドのためだけにつくった「シトラスエスプレッソエキス」と果汁を使用した、しっかりすっぱいレモン味、芳醇なグレフル味の“濃いめ”の味わいが特長です。2024年3月から「濃くて 旨くて 大満足！」をキーワードに展開しています。

「サッポロ 濃い搾り」ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/koishibori/