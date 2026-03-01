和樂重合同会社

和樂重合同会社（本社：神奈川県横浜市、代表者：山口純一、以下「わらへ」）は、初回3ヶ月間無料で体験できる新しいオンライン茶会「ずぼら茶屋」（以下、ずぼら茶屋）サービスの提供を開始いたします。

さらに！3ヶ月サブスクプランをお申し込みいただいた方には、6,000円相等の抹茶キット（抹茶、茶筅、茶杓）を無料でプレゼント！ご自宅ですぐにお楽しみいただけるよう、抹茶キットは無料でお届け！！毎月3回のオンライン定期開催のため、ご自身のペースで無理なく続けやすく、初心者の方でも気軽にお茶の世界に触れていただける内容となっております。

頑張らなくても、心は整う。オンラインサブスクお茶会「ずぼら茶屋」

和樂重：https://walahe.jp/(https://walahe.jp/)

「ずぼら茶屋」に、作法や正解は一切ありません。

わらへが考える“ずぼら”とは、「自分の見栄を削り、相手への心遣いを残す」こと。 型にとらわれず、無理をせず、相手を尊重しながら「あるがまま」をもてなす時間を大切にしています。

抹茶を気軽に飲んでみたいのに、「なんだか難しそう」お茶会に興味はあるけれど、「作法が分からない」「失敗したらどうしよう」などの不安を感じたことはありませんか。

「ずぼら茶屋」は、どなたでもそうした不安を解消し、自宅や職場からリラックスして参加できる、気軽さを感じて抹茶を愉しんでいただくためのオンラインイベントとしてご提供いたします。

■お申込みプランは2種類をご用意

・3ヶ月サブスクプラン 3,000円/3ヶ月

・1ヶ月サブスクプラン 1,000円/1ヶ月

「ずぼら茶屋」サービスの詳細はこちら(https://note.com/preview/n2d18acefee83?prev_access_key=4dbec455a02d57bc923cbf4238f4baa5)

■毎月3回「ずぼら茶屋」のオンライン開催スケジュール

1）第1木曜日 12:00-12:30

2）第3土曜日 07:00-07:30

3）第4水曜日 21:00-21:30

キャンペーン詳細

■「3ヶ月サブスクプラン」初回申込実質3ヶ月無料！さらに抹茶キットもプレゼント

3ヶ月サブスクプランをお申込みの方への特典

１）実質3ヶ月の受講料が無料*¹

２）抹茶キットを無料プレゼント*²

3ヶ月サブスクプランをお申込みいただいた方は、実質無料で「3ヶ月間のオンライン受講」ができます。

さらに！世界的なトレンドとなり入手困難になっている抹茶含む、茶筅・茶杓の3点が入った抹茶キット（6.000円相当）を無料で手に入れるチャンスです！

わらへが厳選する味わい深くおいしいお茶屋さんの抹茶をご自宅にお届けするので、届いたその日から、ご自宅で抹茶を気軽に楽しんでいただくことができます。

抹茶はおよそ5杯分

３ヶ月サブスクプランのお申し込みはこちら :https://square.link/u/3wQEiED0

【特記・免責事項】*¹ 抹茶キット無料進呈、および最大３ヶ月実質無料のキャンペーンの対象は初回お申込みの方に限ります。サブスクリプション契約と６ヶ月間の契約継続が条件のため、６ヶ月以内での途中退会は違約金として6000円を頂戴致します。*² 「最大３ヶ月の受講料も実質無料」とは、入会後６ヶ月継続の後に、3000円をキャッシュバックとして返金することを指します。

■「1ヶ月サブスクプラン」、今なら公式LINEのお友達追加で1ヶ月無料*³！https://line.me/R/ti/p/@081aipoc

受講内容やスケジュールは、3ヶ月サブスクプランと同じです。

すでに茶杓や茶筅などの茶道グッズを持っている場合や、抹茶点て経験のある方にとって、お試し受講ができる機会としてご用意いたしました。

１ヶ月サブスクプランのお申し込みはこちら :https://square.link/u/EHWesuZ5

【特記・免責事項】*³ 1ヶ月サブスクプランについてのキャンペーン詳細はお申込みページにてご確認ください。

わらへが提供する「その他のサービス」

■着物を着ながら五感で感じる茶室亭主体験

【当日体験いただく内容】

１）着付け&帯締めを体験

２）茶室体験（抹茶1服&茶菓子1つ）

３）茶室での亭主体験（抹茶1服）

４）撮影体験

５）お土産付き（抹茶・茶筅セット）

詳細を見る :https://note.com/walahe_250625/n/n6c7e3404caba?app_launch=false

■気軽に抹茶点て体験

【当日体験いただく内容】

１）茶室体験（抹茶1服&茶菓子1つ）

２）茶室での亭主体験（抹茶1服）

詳細を見る :https://note.com/walahe_250625/n/n282d8a6e373e?sub_rt=share_pw

和樂重合同会社

■和樂重（わらへ）合同会社について

代表者：代表社員 山口 純一

設立：2025年6月25日

所在地：〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸二丁目10番48号むつみビル３階

事業内容：・日本文化に関する各種セミナー、講座、体験ワークショップを提供するサービス「和樂重」の運営・日本文化体験に関するコンサルティング業務、及び教育研修・人材育成の提供、並びにコンサルティング業務・日本文化に関する、⾐料品、雑貨、食料品などの販売 等