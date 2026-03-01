全国の15歳～29歳の男性を対象とした「雑誌『smart』専属モデルオーディション」開催中！ 3月1日（日）よりエントリー受付開始
企画概要
鈴木福・齋藤潤をはじめとする俳優のほか、内田蓮・鎌田英怜奈などモデルとして活躍中のタレントも数多く輩出しているテアトルアカデミーが、10代後半から20代の男性に向けた新世代のためのストリートバイブル 『smart』とのコラボレーション企画として、「第4回テアトルアカデミー × 雑誌『smart』専属モデルオーディション」を開催いたします。
グランプリに選ばれた方は、最短で9月発売号の『smart』の誌面やSNSでお披露目。その後、『smart』の誌面に専属モデルとして約1年間レギュラー出演していただきます。
エントリーはこちら！ :
https://debut.theatreacademy.jp/audition/youth/model/045_a/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=youth&utm_content=model&argument=ehTGVVgm&dmai=PRTIMES-57
オーディション概要
1980年の創業以来、さまざまな分野で活躍できるタレントを輩出し続けてきたテアトルアカデミーと、新世代のための“リアルなお洒落”を追求する宝島社のメンズファッション誌『smart』とのコラボオーディションです。
対象期間中にテアトルアカデミーのオーディションに参加し、合格後入所した方の中から数名のグランプリ候補者を選出。その後、『smart』編集長とのオンライン面接を経て、グランプリ1名が決定します。
グランプリに選ばれた方は、最短で9月発売号の『smart』の誌面やSNSでお披露目後、専属モデルとして『smart』誌面に約1年間レギュラー出演いただきます。
45年にわたって築き上げてきた経験と実績をもつテアトルアカデミーによるバックアップのもと、芸能界デビューへの第一歩を踏み出すことができる特別企画です。
専属モデル決定までの流れ
・STEP1：エントリー
エントリーフォームに必要事項を記入し、写真を添付して送信してください。
・STEP2：書類審査
書類審査を通過した方には、オーディション日程をご案内します。
・STEP3：オーディション
全国に展開するテアトルアカデミー各校にて開催される、対面のオーディションにご参加いただきます。
・STEP4：グランプリ決定
オーディション合格後、入所された方の中から数名のグランプリ候補者を選出。その後、『smart』編集長とのオンライン面接を経て、専属モデル（グランプリ）が決定いたします。
結果発表は、『smart』誌面（9月発売号を予定）および公式Instagramにて行われます。
受賞者の決定は7月中旬頃、撮影日程は8月中、誌面への掲載はお披露目として9月発売号・以降専属モデルとして2ヶ月おきに約1年間の出演を予定しております。
※スケジュールは変更となる可能性があります。
オーディション詳細
【応募期間】
2025年3月1日（日）～2025年5月21日（木）
※対象の方が期間内にテアトルアカデミーの入所オーディションへ応募された場合、本キャンペーンへも自動エントリーとなります。
【応募対象】
全国の15歳～29歳の男性
【オーディション会場】
≪テアトルアカデミー札幌校≫
〒003-0003
北海道札幌市白石区東札幌3条1丁目1-1
ラソラ札幌 Ａtown 1F
≪テアトルアカデミー仙台校≫
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3-6-18
勾当台イーストビルB1F
≪テアトルアカデミー東京校≫
〒169-0051
東京都新宿区西早稲田3-14-3
≪テアトルアカデミー立川校≫
〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18
粂川第二ビル3F
≪テアトルアカデミー横浜校≫
〒231-0066
神奈川県横浜市中区日ノ出町1-51
日ノ出サクアス3F
≪テアトルアカデミー名古屋校≫
〒464-0841
愛知県名古屋市千種区覚王山通8-70-1
サンクレア池下4F
≪テアトルアカデミー大阪校≫
〒540-6591
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31
天満橋OMMビルB2F
≪テアトルアカデミー西宮校≫
〒662-0911
兵庫県西宮市池田町9-20
BRICK COURT西宮1F・2F
≪テアトルアカデミー岡山校≫
〒700-0977
岡山県岡山市北区問屋町23-101
スタジオバース問屋町
≪テアトルアカデミー福岡校≫
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-1
その他オーディションに関するお問い合わせはテアトルアカデミーまで
事務所概要
【テアトルアカデミー】
全国12拠点に事務所・スタジオを展開し、マネジメントを行う芸能プロダクション。1980年の創業以来、さまざまな分野で活躍できるタレントを輩出し続けている。2025年に創業45周年を迎え、「PRODUCTION(プロダクション)」「TRAINING(育成)」「CREATIVE(制作)」の三本柱を軸に、新たな取り組みを進めている。
▼テアトルアカデミー公式HP
https://www.theatre.co.jp/