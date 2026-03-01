【インターネットの乗り換え調査】約7割が乗り換え後に月額料金が「安くなった」と回答

株式会社LOHASTYLE

インターネット料金は毎月発生する固定費の一つであり、少しの差でも年間では大きな金額になります。現在のサービスを使い続けるべきか、見直すべきか迷っている人も多いのではないでしょうか。

そこで、インターネットの開通サービス「インターネット開通窓口」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、インターネットの乗り換えによる節約効果についてアンケート調査を行いました。

【調査概要】

調査対象：インターネットを乗り換えたことがある方

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2026/01/16～2026/01/16

回答者数：108人



【調査内容】

【調査サマリー】

インターネットを乗り換えたことで月額料金が安くなったと回答した人は、66.7％を占めました。一方で、月額料金が高くなったと感じた人はわずか12％にとどまっています。この結果から、多くの人がインターネットの乗り換えによって、毎月の通信費を抑えられていることが分かります。

節約効果を感じたのは「月額料金」が約半数

節約効果を感じたポイントとして最も多かったのは「月額料金」（49.1％）で、全体の約半数を占めました。次いで多かったのが「キャンペーン」（25％）で、節約実感は「毎月の料金」と「申し込み時の特典」の双方で生まれやすい傾向がうかがえます。

約4割が乗り換え時に発生した費用は節約効果に「少し影響した」と回答

工事費・違約金等によって節約効果に影響があったと答えた人は、「少し影響した」（41.7％）、「かなり影響した」（14.8％）を合わせると56.5％にのぼりました。この結果から、月額料金だけでなく、工事費や違約金といった初期費用も節約効果を左右する重要な要素であることが分かります。

「1～2社」で料金比較をしてインターネットを乗り換えた人が約4割

インターネットの乗り換え前に、「1～2社」で料金比較を行ったと回答した人は41.7％でした。また、2～3社で比較した人も35.2％にのぼり、多くの人が複数社を比較したうえで契約していることが分かります。一方で、料金比較を行わずに契約した人は15.7％と少数派であり、事前の料金比較が一般的になっていることが示されました。

半数以上の人が今後もインターネットを定期的に見直したいと考えている

「今後も節約のためにインターネット回線を定期的に見直したいと思うか」という質問に対し、70.4％が「思う」と回答しました。一方で、「思わない」と回答した人は6.5％にとどまっています。インターネット回線の乗り換えや見直しは、節約を意識する人にとって今後も重要な選択肢の一つであると言えるでしょう。

【調査まとめ】

- 約7割がインターネットを乗り換えて月額料金が安くなったと回答- 節約効果を感じたのは「月額料金」が約半数- 約4割が乗り換え時に発生した費用は節約効果に「少し影響した」と回答- 「1～2社」で料金比較をしてインターネットを乗り換えた人が約4割- 半数以上の人が今後もインターネットを定期的に見直したいと考えている

LOHASTYLEが運営するオウンドメディア「LIVIKA」

LIVIKA（https://livika.jp/）は"暮らしを豊かにする、快適な情報を"をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。ジャンルは「電気・ガス・インターネット」などのインフラから、引っ越し時に役立つ「役所・公共の手続き」など多岐にわたって展開しています。

新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。

LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。

そんなメディアを目指し、引っ越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。

