【昭和楽器】埼玉の西武入間ペペにヤマハミュージックスクールを5月新規オープン

株式会社昭和楽器は、2026年5月、埼玉県入間市の西武入間ペペ3階に新たな音楽教室「入間ペペセンター」を新規オープンいたします。西武池袋線・入間市駅直結という好立地を活かし、1歳のお子様から大人の方まで、地域の皆様に豊かな音楽体験を提供します。

（詳細は特設サイトをご覧ください： https://showagakki.studio.site/ ）

■ 新教室オープンの背景

昭和楽器は「音楽普及を通じた地域文化の向上」を掲げ、埼玉県内を中心に音楽教室事業を展開してまいりました。今回新たにオープンする「入間ペペセンター」は、商業施設内というアクセス抜群の立地です。お買い物帰りや学校帰りにも立ち寄りやすく、ピカピカの新しい教室で快適にレッスンを受講していただけます。

入間ペペセンターの特徴

70年以上の歴史があり、独自カリキュラムで豊かな音楽力を育むヤマハミュージックスクールと、熟練の講師陣がお客様の個別のニーズに対応する昭和楽器ピアノ個人レッスンより最適な音楽レッスンをご提供。

最高の立地・アクセス

駅直結、駐車場完備の西武入間ペペにあるため、電車でもお車でも、あるいは雨の日でも快適にお通いいただけます。お子さまの送り迎えの前後にお買い物もできます。

真新しい設備

2026年春新規オープンなので、真新しく充実したレッスン環境です。防音環境のレッスン専用室にグランドピアノやエレクトーンを配置しており、快適に楽しく音楽に触れあえます。

■ 開講コース（初心者から経験者まで大歓迎）

・ヤマハミュージックスクール（1歳から小学生の総合音楽教育）

・昭和楽器ピアノ個人レッスン（お子様から大人、保育士試験対策にも対応）

・エレクトーンレッスン

・ヤマハ青春ポップス（歌って踊れる大人のためのプログラム）※開講予定

ヤマハミュージックスクール 幼児のコース

2026年度（5月開講）クラス 入会受付中！

※お問い合わせ先 昭和楽器 西武入間ペペセンター

電話番号：04-2997-8520 （お気軽にお問合せください）

https://showagakki.studio.site/

入間ペペセンターの体験・見学・入会予約のお申込みページへ進みます（申し込みたいコースを選択してください）

ヤマハミュージックスクール

対象:1歳～5歳のお子さま（入会時）

グループレッスンを中心としたレッスン。

多感で耳のチカラが一気に伸びる幼児期だからこそ、この時期の子どもたちのために開発されたカリキュラムで、将来の楽器演奏の土台となる豊かな感性や「音感」、想像力を育みます。その後進級コースでピアノやエレクトーンの演奏を本格的に習得します。

※子どもの総合音楽教育の場合

入間ペペセンターの体験・見学・入会予約のお申込みページへ進みます（申し込みたいコースを選択してください）

昭和楽器ピアノ個人レッスン

対象:お子さま～大人の方

好きな曲・弾きたい曲の習得や、大人の方の趣味や脳トレから保育士試験対策など、入門レベル～経験者まで、お客様のニーズに応じたピアノレッスンが可能です。

ヤマハの教材「ピアノスタディ」にも対応。

レッスン回数：年間40回（およそ月3回）

レッスン時間：1回30分

レッスン料：10,560円（税込）～ ※施設費を含む

入間ペペセンターのお問い合わせフォームに進みます。

入会方法

■ 施設概要

名称：昭和楽器 西武入間ペペセンター

オープン時期：2026年5月（2026年3月プレオープン）

所在地：埼玉県入間市河原町2-1 西武入間ペペ3階

アクセス：西武池袋線「入間市駅」直結（ペペの駐車場が2時間無料）

電話番号：04-2997-8520

【会社概要】

株式会社昭和楽器

代表者：代表取締役社長 飯塚 一輝

本社所在地：埼玉県春日部市中央1丁目44番地10

代表電話：048-737-0707

公式サイト：https://www.showagakki.co.jp(https://www.showagakki.co.jp/)