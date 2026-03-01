承継から2年、有限会社和が次世代経営へ

ゼニスベンチャーホールディングス株式会社

ゼニスベンチャーホールディングス株式会社（本社：北海道名寄市、代表取締役CEO：藤田 純）は、グループ会社である有限会社和（なごむ／北海道士別市）において、2026年3月1日付で西尾裕太が代表取締役社長に就任したことをお知らせいたします。

西尾は旭川市出身。介護・福祉分野で10年以上の業歴を有し、旭川から士別へIターン。半年間の勤務および経営参画期間を経て、本日付で代表取締役社長に就任いたしました。

■ 承継“後”を設計する経営移行モデル

有限会社和は、20年以上にわたり認知症対応型グループホームを運営してきた地域密着企業です。2024年にゼニスベンチャーホールディングスが承継しました。

承継後は藤田が代表取締役に就任し、

●WEB/SNS採用導入

●DX推進

●管理会計整備

●閉鎖ユニット再稼働

を実現し、持続的運営基盤を再構築。

今回の代表継承は、単なる役員人事ではなく、計画的に設計された経営移行プロセスの一環です。

■ 新体制について

2026年3月1日付で、以下の体制へ移行いたしました。

西尾裕太：代表取締役社長

藤田純：代表取締役会長

藤田は法人全体の中長期的な方針整理および経営の在り方を担うとともに、西尾が将来的に経営・執行のすべてを担える状態となることを見据え、指導および育成の役割を担います。

今後、代表取締役社長が自立的に法人運営を担える状態となることを前提に、藤田は段階的に経営の前線から退き、最終的には会長職から外れることも視野に入れた体制移行を想定しています。

■ LIFE SHIFTエコシステムの実践

ゼニスベンチャーホールディングスは、北海道内で4社の事業承継を実行してきました。

単なるM&Aではなく、

●CXOシェアリングによる経営支援

●採用から育成までの経営人材モデル

●2035年までに30社体制を目指すスクラム経営構想

を推進しています。

都市部や中核都市で経験を積んだ人材が地域へ挑戦の場を移し、承継後の育成プロセスを経て自立した経営者へ移行する。今回の体制変更は、その具体的実践例です。

■ 代表コメント

有限会社和 代表取締役社長 西尾裕太

「和がこれまで築いてきた地域との信頼関係を何より大切にしながら、入居者様・ご家族様・職員の皆さんが誇れる施設づくりを進めてまいります。

ゼニスグループの経営支援を活用し、介護の質のさらなる向上と、働きがいのある職場環境の実現に取り組みます。」

ゼニスベンチャーホールディングス株式会社 代表取締役CEO 藤田純

「地域企業を守るだけでなく、“次世代の経営者を生み出す”ことが私たちの使命です。

和の新体制は、LIFE SHIFTエコシステムの一歩です。

地方においても、挑戦と成長の機会が循環するモデルを確立していきます。」

【会社概要】

＜ゼニスベンチャーホールディングス株式会社＞

本社所在地：北海道名寄市西五条南七丁目15番地

設立：令和6年10月29日

事業内容：地域に不可欠な企業を承継し、屋号・文化・雇用を守りながら、グループによる経営・財務・DX・人材面の支援を通じて、次世代への事業承継と持続的成長を実現する事業承継型ホールディングス。

URL：https://www.zvh.co.jp

＜有限会社 和＞

所在地：北海道士別市東1条2丁目440番地

設立：2004年3月22日

事業内容：認知症対応型グループホーム運営

【本件に関するお問い合わせ先】

ゼニスベンチャーホールディングス株式会社

広報担当

E-mail：info@zvh.co.jp

URL：https://www.zvh.co.jp