『実は俺、最強でした？』YouTubeで全話を一挙無料公開、本日配信スタート【コミカライズ 最新第19巻発売記念！】

澄守彩による小説『実は俺、最強でした？』を原作とする、高橋愛によるコミカライズ最新第19巻が3月9日発売！これを記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル『フル☆アニメTV』にて、TVアニメ『実は俺、最強でした？』全12話を期間限定で一挙無料配信いたします。本日3月1日から3月31日までの期間限定配信となりますので、原作小説やコミカライズと一緒にぜひお楽しみください！

『実は俺、最強でした？』の主人公は引きこもりニートの少年・ハルト。「チート能力を授けて、異世界に転生させます！第二の人生を謳歌してね！？」という突然の女神の言葉に導かれ、ハルトは異世界の王子の赤ちゃんとして生まれ変わるが―――あっさりと森に捨てられてしまい…!? チート魔法能力で生き延びるハルトの成り上がりストーリー、絶対にお見逃しなく!!

原作小説第1～8巻も大好評発売中！こちらもご注目ください！

TVアニメ『実は俺、最強でした？』 全12話の動画はこちら：

https://youtu.be/srSOOvSxUME

再生リスト「『実は俺、最強でした？』全12話 イッキ見！【期間限定】 2026年3月31日(火)まで」：

https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34DuyXbZ-3rr0elXSjfNSFnP&si=0U4b6l-ap2XVXU7C(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34DuyXbZ-3rr0elXSjfNSFnP&si=0U4b6l-ap2XVXU7C)

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：

https://www.youtube.com/c/fatv

新作がチェックできる！公式X（旧Twitter）： https://x.com/FullAnimeTV

『実は俺、最強でした？』原作小説 最新情報はこちら：

https://kc.kodansha.co.jp/title?code=1000034796

人気コミカライズ！『実は俺、最強でした？』コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/10834108156703718626

TVアニメ『実は俺、最強でした？』(全12話)配信スケジュール

2026年3月1日(日)AM0:00～3月31日(火)23:59

(c)澄守彩・講談社／「実は俺」製作委員会