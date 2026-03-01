「新しい一歩を支える仕事を、あなたと一緒に」ハウスコム、採用サイトを全面リニューアル

ハウスコム株式会社

「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」をミッションに掲げるハウスコム株式会社〔所在地：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：田村 穂、以下ハウスコム〕は、採用サイトを全面リニューアルするとともに、ハウスコムが大切にしていることや、社員の想いを伝え、価値観でつながる仲間と出会うためのツールとして、公式noteを開設しました。

採用サイト：https://recruit.housecom.jp/(https://recruit.housecom.jp/)

公式note：https://note.com/housecom(https://note.com/housecom)

■採用サイトリニューアルの背景と目的

近年、求職者に選ばれる企業を目指すためには、事業内容や待遇だけでなく、企業文化や働く人の雰囲気、価値観への共感が重視されています。そこで、本リニューアルでは、新卒、第二新卒、中途採用などさまざまな立場の求職者が、ハウスコムで働く自身の姿を具体的に思い描けるよう、親しみやすさと分かりやすさを重視したサイトへと刷新しました。

■採用サイトのリニューアルコンセプト

今回のリニューアルは、「新しい一歩を支える仕事をあなたと一緒に」というコンセプトのもと、当社の事業内容や仕事の意義、働く環境、そして大切にしている価値観を、より分かりやすくお伝えすることを目的としています。

当社は、進学や就職、転勤、結婚など、人生の節目となる住まい選びを通して、お客様の新しい生活のスタートを支えてきました。本サイトでは、そうした仕事の役割や価値に加え、社員インタビューや具体的な業務内容、キャリアイメージなどを掲載し、入社後の姿をより具体的にイメージできる内容へと刷新しています。

また、「あなたと一緒に」というメッセージには、お客様の新しい一歩を支えると同時に、これから社会へ踏み出す学生の皆さまの成長や挑戦を支える企業でありたいという想いを込めています。

さらに今回のリニューアルでは、求職者の皆さまが「自分がここで働くとしたら」という視点で理解を深められるよう、当社が大切にしている6つの価値観を明確に打ち出しました。

具体的には、

・ミッション「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」

・ブランドタグライン「幸せあふれる、未来の暮らしへ」

・ハウスコムロゴに込められた「地域の玄関でありたい」という想い

・多様性をハウスコムの力に

・社員の「個」にフォーカス

・風通しの良い社内コミュニケーション

これらを軸に、事業紹介、社内外での取り組み、制度・福利厚生、人材育成・キャリア開発支援などの情報を整理し、企業理解をより深められる構成としました。

本リニューアルを通じて、当社の考え方や働き方への理解を深めていただくとともに、当社で働く意義や成長機会に関する具体的な情報へとつながる入口となるサイトへと刷新いたしました。

■公式noteについて（公式note：https://note.com/housecom(https://note.com/housecom)）

公式noteは、社員の想いや会社のカルチャーを伝え、価値観でつながる仲間と出会うためのツールです。社員インタビューをはじめ、社員の仕事への想い、職場の雰囲気、さまざまな社内外イベントなど、日々のリアルなハウスコムの姿を継続的に紹介していきます。Webサイトだけでは伝えきれない、リアリティあふれる日々のストーリーを届けることで、求職者の皆さまに、よりハウスコムを知っていただけるメディアに育てていきます。

本採用サイトを通じて、当社の価値観や働く環境への理解を深めていただき、より多くの方にハウスコムで働く魅力を感じとっていただきたいと思います。今後も、未来をともに創る仲間との出会いを大切にしながら、採用活動を推進してまいります。

■ハウスコム株式会社概要

全国で直営店とフランチャイズ加盟店、合わせて240店舗以上を展開し、賃貸仲介サービスを提供するハウスコムは、ITやAIの力で従業員体験と顧客体験の最適な連携を追求し、お客様一人ひとりを「幸せあふれる、未来の暮らしへ」と導くための住まい探しを提供してまいります。

会社名：ハウスコム株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 田村 穂

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー9階

資本金：4億2463万円

URL：https://www.housecom.co.jp/

■問い合わせ先

ハウスコム株式会社 経営企画部 広報グループ

TEL：03-6387-8456 FAX：03-6717-6901

メール：pr＠housecom.jp