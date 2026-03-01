【新メニュー】“和のハーブの女王”クロモジを採用。本格よもぎ蒸しサロンaUN日本橋店が、免疫ケアと至福のリラクゼーションを追求した「クロモジ×よもぎ蒸し」を3月より提供開始

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社（本社：滋賀県高島市、代表取締役：山本昌弘）が運営する「本格よもぎ蒸しサロンaUN（あうん）日本橋店」は、2026年3月より、徳島県の国産よもぎ栽培農家の「青空よもぎのしみず」代表清水雅文氏との提携により実現した希少な芳香植物「クロモジ」を使用した新メニューの提供を開始いたします。

本メニューは、インフルエンザ等の感染症予防に対する研究データも豊富な「クロモジ」を、伝統的なよもぎ蒸しと融合させたものです。クロモジ特有の透明感あふれる芳醇な香りが脳をダイレクトに癒やし、心の内側から湧き上がるような「幸福感」を実感していただける、春夏秋冬の「ゆらぎ」に最適なセルフケアを提案いたします。

■ 背景：なぜ今「クロモジ」なのか

クロモジ（黒文字）は、クスノキ科の落葉低木であり、その気品ある瑞々しい香りから「和のハーブの女王」と称されています。古来より生薬名「鳥樟（うしょう）」として親しまれてきましたが、近年の研究により、その**「抗ウイルス作用」**が科学的に証明され、特にインフルエンザ予防や喉のケアの観点から大きな注目を集めています。

■ 新メニューの特徴：五感を満たす「香りの魔法」と科学の融合

本メニューでは、生産者が丹精込めて育てた厳選クロモジの枝葉を贅沢に使用。よもぎの温熱効果に加え、以下の3つの価値を提供します。

芳醇な香りと深い「幸福感」の実感 爽やかで甘く、どこか懐かしい森の香りが個室いっぱいに広がります。この芳香成分が嗅覚を通じて脳へ働きかけ、深いリラクゼーションとともに、心が軽くなるような「幸福感」を呼び起こします。

科学が証明した「抗ウイルス・免疫ケア」 21018年に発表された愛媛大学等の研究により、クロモジエキスにはインフルエンザウイルスの増殖を抑制する働きがあることが報告されています。蒸気を粘膜から直接取り入れることで、効率的なアプローチを期待できます。

リナロールによる「自律神経の調整」と「美肌効果」 主要芳香成分「リナロール」が、ストレスで昂ぶった神経を鎮め、質の高い睡眠をサポート。血行促進効果により、肌荒れや冷えなどの悩みケアに期待します。

クスノキ科のクロモジ和のハーブの女王」と称されているクロモジ

■ 国産よもぎ栽培農家の「青空よもぎのしみず」代表清水雅文氏よりメッセージ

クロモジの魅力

清々しい香りによるリラックス効果:

和菓子の高級楊枝としても知られるクロモジは、枝葉に含まれる上品で清々しい芳香成分により、古くから日本の暮らしの中で親しまれてきました。その落ち着いた香りは、まるで森林浴をしているかのように心身を穏やかに整え、日々の緊張を解きほぐし、リフレッシュ効果やリラックスした時間をもたらします。

日本の文化とウェルネスへの貢献:

クロモジは、古来より日本人の生活に寄り添い活用されてきた歴史を持ち、自然と共にある日本の生活文化を象徴する存在です。近年では、その自然由来の香りと希少性から、心身の健康を重視するウェルネスやセルフケアの分野でも注目を集めています。

当社のこだわり

当社が取り扱うクロモジは、日本の豊かな自然環境の中で育まれたものを丁寧に採取し、素材本来の香りを損なわないよう大切に加工しています。自然の恵みをそのまま感じていただける高品質な製品を提供することに努めています。

製品を通じた価値提供

クロモジのやさしい香りは、日常に安らぎと心地よい時間をもたらします。私たちは、本製品を通じて、日本の森が育む価値と、自然と共にある豊かな暮らしをより多くの方々にお届けできることを願っております。

今後の展望

当社は今後も、日本の伝統的な植物資源の持つ価値を再認識し、持続可能な利用を通じて未来へとつなげていく所存です。

■ 代表取締役 山本昌弘よりメッセージ

「現在、健康・美容を目的に日常生活で積極的に体を温める“温活”が大きな注目を集めています。冷え症状や低体温の解消に留まらず、抗ストレス、疾病予防、美容、そして介護予防など、温活がもたらす多岐にわたるメリットへの認知は確実に高まっており、この実践者の増加は産業界にとっても大きな追い風となっています。かつては冬場が中心だった温活市場も、今や夏場の冷房対策なども取り込み、年間を通じてさらなる拡大を見せています。

私は『鰻の成瀬』の展開を通じて、食の面から皆様の健康と豊かさにアプローチしてまいりました。そこで培ったビジネスノウハウを活かし、美容業界においても『三方良し』の仕組みを構築していきたいと考えています。

今回の新メニューで採用した『クロモジ』は、徳島県の国産よもぎ栽培農家の「青空よもぎのしみず」代表清水雅文さんとの素晴らしいご縁によって実現しました。私自身の故郷である滋賀県高島市もまた、豊かな自然と産業が共生する街です。今回、清水氏よりご紹介いただいた一級品のクロモジをaUNのよもぎ蒸しに融合させることで、地方の素晴らしい資源を都市部へ繋ぎ、健康の輪を広げていきたいと考えています。地元の産業を想う情熱と、信頼できる生産者様との繋がりを大切にしながら、科学的根拠に裏打ちされた至福の温活体験を、より多くの方々へ届けてまいります。」

■ 店舗・会社情報

店舗名： 本格よもぎ蒸しサロンaUN（あうん）日本橋店

所在地： 東京都中央区日本橋（詳細は公式サイト参照）

社名： フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

代表者： 代表取締役 山本昌弘

本社所在地： 滋賀県高島市今津町桜町2-1-3

【本件に関するお問い合わせ先】

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社 /本格よもぎ蒸しサロンaUN

Email：aun.fba2024@gmail.com