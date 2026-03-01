大人気ウェブトゥーン作品『オークの樹の下』が「LINEマンガ」で配信開始！ アプリで3/14（土）まで14話無料公開中！

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、ウェブトゥーン作品『オークの樹の下』（Seomal, namu, P, KimSuji）の配信を本日3月1日（日）より開始したことをお知らせします。

「LINEマンガ」にて、本日3月1日（日）よりウェブトゥーン作品『オークの樹の下』（Seomal, namu, P, KimSuji）のシーズン4完結となる125話までを一挙に配信開始しました。

内気な公爵令嬢・マクシミリアンは父親の命令によって下級騎士・リフタンと政略結婚することに。結婚式の翌日には黙ってマクシミリアンの元を離れていたリフタンが帰還したのは3年後、彼は大陸中に名を馳せる英雄となっていた。共に過ごす中で、不器用ながらに一途な愛を向けるリフタンと、気持ちが変化し成長していくマクシミリアンの、じれったくも愛おしい関係が多くの読者の心を掴んだ大人気作品です。

また、本作は4月24日（金）から待望のシーズン5の連載開始が決定しています。

「LINEマンガ」アプリでは、配信開始を記念して『オークの樹の下』14話分を3月14日（土）まで期間限定で無料公開します。

さらに、本日から3月2日（月）までの2日間限定で、『オークの樹の下』の連載話を読むとマンガコインがもらえるミッションも開催中です。

この機会に、話題のロマンスファンタジー『オークの樹の下』を、「LINEマンガ」でぜひお楽しみください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■『オークの樹の下』配信開始記念キャンペーン 概要

1. 無料話増量

期間中、「LINEマンガ」アプリにて、『オークの樹の下』が14話まで無料公開。

開催期間：2026年3月1日（日）～2026年3月14日（土）23：59

２. ミッションイベント開催

春の期待作のミッションとして、『オークの樹の下』連載話を読むだけでマンガコインがGETできます。

開催期間：2026年3月1日（日）～2026年3月２日（月）23：59

■『オークの樹の下』作品紹介

『オークの樹の下』

脚色：Seomal, namu

作画：P

原作：KimSuji

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0004130



吃音症で内気な公爵令嬢マクシミリアン・クロイソは父親に強要され、貧しい生まれの下級騎士リフタン・カリプスと政略結婚することになる。

しかし初夜の翌朝、目を覚ましたマクシミリアンのそばにリフタンの姿はなかった。それから3年後、生死をかけた討伐戦に勝利し、大陸中に名を馳せる英雄となって帰還したリフタン。共に過ごす中で、マクシミリアンは彼が当初、印象に抱いたような無愛想で冷淡な人物ではないことに気づく。

最悪の出会いから始まった二人の関係にやがて変化が訪れる。リフタンの不器用ながらも一途な愛や周囲の人々の支えを糧に、マクシミリアンは劣等感という殻を脱ぎ捨て、徐々に成長していくのだった。

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億5,000万人（2025年9月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower