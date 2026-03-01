ヴィレッジヴァンガードの音楽レーベル「VILLAGE VANGUAR D RECORDS（ヴィレッジヴァンガードレコーズ）」3月1日（日）新リリースのお知らせ！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

【VILLAGEVANGUARD RECORDS設立コンセプト】

▼2026年3月1日（日）リリース概要

アーティスト： みんなtoお友だち

タイトル：「みんな de 一緒にルンパッパ」

【収録曲】

1. ルンパッパ

2. キラリンお悩み相談室

3. みんなtoヒーロー！

4. ひよこ組のうた

3/1（日）0時～順次配信スタート

（3/1以降、こちらに配信ストアへのリンクが表示されます）

https://linkco.re/EsthmTR5



品番 : VVRC-2011

発売元：VILLAGE/VANGUARD RECORDS

販売元：SM RECORDING

みんなtoお友だちPROFILE

2025 年にデビューしたばかりの NHK 教育の歌のお姉さん系ユニット『みんな to お友だち』 がヴィレッジヴァンガードレコーズより配信リリース！

小さなお友だちも、大きなお友だちもみんな de 一緒にルンパッパ！

▼『みんなtoお友だち』公式X

https://x.com/minnato_friends

▼『みんなtoお友だち』公式TikTok

https://www.tiktok.com/@minnato_friends

【お問い合わせ】

VILLAGE VANGUARD RECORDS - 担当 村山（VVRECORDS@village-v.co.jp）

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://vvstore.jp/

■公式X

https://x.com/vv__official

■公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

