ヴィレッジヴァンガードの音楽レーベル「VILLAGE VANGUAR D RECORDS（ヴィレッジヴァンガードレコーズ）」3月1日（日）新リリースのお知らせ！

【VILLAGEVANGUARD RECORDS設立コンセプト】





▼2026年3月1日（日）リリース概要



アーティスト： みんなtoお友だち
タイトル：「みんな de 一緒にルンパッパ」


【収録曲】
1. ルンパッパ
2. キラリンお悩み相談室
3. みんなtoヒーロー！
4. ひよこ組のうた
3/1（日）0時～順次配信スタート
（3/1以降、こちらに配信ストアへのリンクが表示されます）


https://linkco.re/EsthmTR5



品番 : VVRC-2011
発売元：VILLAGE/VANGUARD RECORDS　
販売元：SM RECORDING




みんなtoお友だちPROFILE　
2025 年にデビューしたばかりの NHK 教育の歌のお姉さん系ユニット『みんな to お友だち』 がヴィレッジヴァンガードレコーズより配信リリース！


小さなお友だちも、大きなお友だちもみんな de 一緒にルンパッパ！




▼『みんなtoお友だち』公式X


https://x.com/minnato_friends
▼『みんなtoお友だち』公式TikTok
https://www.tiktok.com/@minnato_friends


