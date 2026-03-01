ヴィレッジヴァンガードの音楽レーベル「VILLAGE VANGUAR D RECORDS（ヴィレッジヴァンガードレコーズ）」3月1日（日）新リリースのお知らせ！
【VILLAGEVANGUARD RECORDS設立コンセプト】
▼2026年3月1日（日）リリース概要
アーティスト： みんなtoお友だち
タイトル：「みんな de 一緒にルンパッパ」
【収録曲】
1. ルンパッパ
2. キラリンお悩み相談室
3. みんなtoヒーロー！
4. ひよこ組のうた
3/1（日）0時～順次配信スタート
（3/1以降、こちらに配信ストアへのリンクが表示されます）
https://linkco.re/EsthmTR5
品番 : VVRC-2011
発売元：VILLAGE/VANGUARD RECORDS
販売元：SM RECORDING
みんなtoお友だちPROFILE
2025 年にデビューしたばかりの NHK 教育の歌のお姉さん系ユニット『みんな to お友だち』 がヴィレッジヴァンガードレコーズより配信リリース！
小さなお友だちも、大きなお友だちもみんな de 一緒にルンパッパ！
▼『みんなtoお友だち』公式X
https://x.com/minnato_friends
▼『みんなtoお友だち』公式TikTok
https://www.tiktok.com/@minnato_friends
【お問い合わせ】
VILLAGE VANGUARD RECORDS - 担当 村山（VVRECORDS@village-v.co.jp）
----------------------------------
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://vvstore.jp/
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
----------------------------------