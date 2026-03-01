【春限定】サフィールホテル稚内「BAR LOUNGE PADDLE」より、彩り華やぐ2種のシグネチャーカクテルを3月1日より提供開始

明海グループ株式会社

サフィールホテル稚内（所在地：北海道稚内市）は、館内の最上階に位置する「BAR LOUNGE PADDLE(バーラウンジ・パドル)」にて、春の訪れを彩るシグネチャーカクテル2種を 2026年3月1日から5月31日まで の期間限定で提供いたします。

大きな窓から海と夜景を望む落ち着いた空間で、春の風景をグラスに閉じ込めたような華やかなカクテルをお楽しみいただけます。移りゆく春の空と夜景を眺めながら、心に残るひとときをお過ごしください。

春限定シグネチャーカクテル「春愁」(左)と「ルージュ・プランタン」(右)サフィールホテル稚内12階「BAR LOUNGE PADDLE(バー・ラウンジ・パドル)」

・《 春 愁 》\1,800（税込）

「春愁」とは、春の陽気の中にふと感じる言いようのない物悲しさや憂い。テキーラの力強い情熱が、メロンと青りんごの若々しい甘さに溶け込み、レモンの酸味が「前を向け」と背中を押す、大人のほろ苦い追憶を感じさせます。

・《 ルージュ・プランタン 》\1,800（税込）

フランス語で「赤い春」を意味するこの名前は、厳しい冬を越えて芽吹く生命の力強さと、初々しいときめきを象徴しています。繊細な泡がイチゴの香りを引き立て、春の訪れを五感に訴えかけます。この一杯が、あなたの心に美しい春の景色を広げてくれますように。

■提供期間

2026年3月1日（日）～5月31日（日）

■提供店舗

BAR LOUNGE PADDLE（サフィールホテル稚内 12F）

営業時間：20:00～23:30（L.O. 23:00）

■ご予約・お問い合わせ

サフィールホテル稚内

・ TEL ： 0162-23-8161(10 : 00～)

・ 公式サイト ： https://www.surfeel-wakkanai.com