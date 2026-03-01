“赤い情熱が伯方に集う”――「瀬戸内しまなみ海道 今治伯方島トライアスロン2026」エントリー受付開始！【愛媛県今治市】

今治市役所

瀬戸内海の多島美に抱かれた今治市伯方島に全国のトライアスリートが集う「瀬戸内しまなみ海道 今治伯方島トライアスロン2026」のエントリーが2026年３月１日（日）からスタートします。キャッチフレーズの「赤い情熱が伯方に集う」が象徴するように、選手たちの熱い想いと島のエネルギーが交わる特別な大会です。

2026年10月18日(日)、2026トライアスロンエイジグループ・ナショナルチャンピオンシップシリーズ対象大会として開催します。

瀬戸内しまなみ海道の絶景と“赤い情熱”が交わる、今治伯方島トライアスロン

「今治伯方島トライアスロン」は、全国のトライアスリートを瀬戸内しまなみ海道エリアへ呼び込み、関係人口の拡大と沿線地域の活性化を目指して開催している大会です。舞台となる伯方島は、激しい潮流が刻む海峡の表情と穏やかな青い海が同居する、世界有数の景観に恵まれた島です。“走る・泳ぐ・漕ぐ”そのすべてを、旅をするように味わえるコース設計が大きな特徴となっています。

この大会を象徴するキャッチフレーズが「赤い情熱が伯方に集う」です。全国から集まった選手の挑戦心、沿道で声援を送る島の人々の温かさ、そして瀬戸内の自然が放つエネルギーが重なり合い、レースそのものが心に残る体験となります。潮流に挑むスイム、島々と橋を望むダイナミックなバイク、島のおもてなしを感じながら駆け抜けるラン──その一瞬一瞬が“瀬戸内ならでは”の美しさとともに、選手の記憶に深く刻まれていきます。

景観だけじゃない。“おもてなし”が挑戦を支える伯方島の一体感

本大会の魅力は、景観だけではありません。エイドステーションや沿道の声援には、島に受け継がれてきた暮らしや文化、温暖な気候が育む食の恵み、そして何より人の温かさが詰まっています。沿道で手を振る子どもたちや、笑顔で選手を支えるボランティアの姿は、レース中の大きな力となり、この“おもてなし”が「また伯方島で走りたい」と思ってもらえる理由のひとつになっています。

今治市は、唯一無二の地域資源・しまなみ海道を活かして、スポーツをきっかけに“また訪れたくなる地域”づくりを進めています。トライアスロンは、競技者だけでなく、家族や仲間、観戦者を含め、地域の魅力に触れてもらう入口となります。伯方島の海・風・人が一体となる大会が、地域の活性化につながっています。

３月１日（日）エントリー開始。受付は先着順！

「今治伯方島トライアスロン2026」は、2026トライアスロンエイジグループ・ナショナルチャンピオンシップシリーズ対象大会として開催され、３月１日(日)から個人450名、リレー30組のエントリーを先着順で受け付けます。スイム1.5km、バイク40km、ラン10kmのオリンピックディスタンス(総距離51.5km）で、制限時間は4時間。スイムでは混雑緩和と安全性向上のため、ローリングスタート方式の採用を予定しています。

「瀬戸内しまなみ海道 今治伯方島トライアスロン2026」

■大会概要

大会名称：瀬戸内しまなみ海道 今治伯方島トライアスロン2026（2026トライアスロンエイジグループ・ナショナルチャンピオンシップ シリーズ対象大会）

開催日：2026年10月18日（日）8:00スタート（予定）

会場：伯方SCパーク トライアスロン特設会場（愛媛県今治市）

競技内容：オリンピック・ディスタンス 51.5km（S1.5km／B40.0km／R10km）

制限時間：4時間（関門あり）

募集定員：個人450名／リレー（3人）30組 合計540名 ※個人定員のうち50名はふるさと納税枠（納税額10万円）

参加費：個人28,000円／リレー45,000円

申込期間：2026年3月1日（日）～5月31日（日） ※先着順、定員に達し次第締切

申込方法：トライアスロンジャパン公認エントリーからのWEB申込

ローソンエントリー：https://do.l-tike.com/app/dss/race/detail?acd=vwJ3IBgurHp

ふるさと納税エントリー

・ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/38202/5703919

・ふるなび：https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1142700

・楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f382027-imabari/tf09160/

■参加資格（主な要件）

・2026年度トライアスロン都道府県競技団体・学連登録会員（リレーは3名中最低1名が登録）

・2026年12月末日時点で満18歳以上

・スイム1500mを50分以内に泳げる方

■お問い合わせ先

今治伯方島トライアスロン実行委員会事務局

TEL：0897-72-8772 FAX：0897-72-0037

■大会ホームページ・フォトギャラリー

大会HP：https://imabari-triathlon.com/

2025大会フォトギャラリー：https://imabari-triathlon.com/gallery/2025/

「今治伯方島トライアスロン2026」は、大会に関わるすべての活動でSDGsの実現に向けて取り組みます。

