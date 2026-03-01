【最大30％OFF】新生活を“作品”に変える。SmallRig 春の新生活応援セール開催！

SmallRig Japan株式会社

3月から4月は、新しい街、新しい仲間、新しい挑戦が始まる季節。

入学、就職、転勤、引っ越し--環境の変化は、人生における大きな転機です。

SmallRigは、この“新生活”という特別な時間を、ただの記録ではなく「作品」として残してほしいと考えています。カメラを始める人も、映像制作に挑戦する人も。機材をアップグレードするクリエイターも。新しい一歩を踏み出すすべての方へ向けて、最大30％OFFの特別キャンペーンを開催いたします。

■ なぜ“新生活の今”に機材を揃えるべきなのか

1. 変化の瞬間は、今しか撮れない

新生活の最初の一週間。

初出勤、初登校、初めての街の夕景。

その空気感は、後から再現することができません。

安定した映像を支えるケージ、三脚、ショルダーリグ、LEDライトは

その一瞬を「作品」に変えるための基盤になります。

2. 軽量・機動力こそ、春の撮影に最適

春は移動が多い季節。

通学・通勤・引っ越し・街歩き。

SmallRigの軽量リグシステムは、

携帯性と拡張性を両立し、街中撮影でも負担を最小限に抑えます。

3. スターターにもプロにも対応する拡張性

SmallRigの強みは、

「今の構成から、将来のシネマセットアップまで拡張できる」モジュール設計。

最初はミラーレス用ケージ＋トップハンドルから。

将来的にはフォローフォーカス、Vマウント、ショルダーリグへ。

成長とともに機材も進化できる設計思想が、多くのクリエイターに支持されています。

■ SmallRigの強み 完全自社開発による高い互換性

主要ミラーレス機種専用設計のケージ群は、

ボタン干渉を回避しながら、精密なフィット感を実現。

映像現場を想定した設計思想

・複数の1/4"-20、3/8"-16マウント

・NATOレール対応

・Arca-Swiss互換プレート搭載モデル

・クイックリリース機構

撮影現場で求められるスピードと効率を徹底追求。

世界中のクリエイターとの共創

SmallRigはユーザーコミュニティと共に製品を改良し続けるブランドです。

フィードバックを即座に設計へ反映する体制により、実践的なプロダクト開発を実現しています。

■ こんな方におすすめ

・春から映像制作を始めたい学生

・YouTube／SNS発信を本格化したい方

・機材をアップグレードしたい映像制作者

・新生活をシネマティックに残したいすべての方

■ キャンペーン概要

【期間】

2026年3月3日（火）～2026年3月9日（月）

【対象製品・一部抜粋】

■新生活応援セール価格通常価格：9,890円セール期間：3月3日～3月9日セール価格：7,912円（税込）割引率：20％OFFSmallRig RM 25C ミニLED RGBビデオライト 5357

SmallRig RM 25CミニLEDビデオライトはポケットサイズ（わずか113*74*29mm、重量225g）で、底部にカメラとケージを取り付けるためのねじれ防止1/4インチ-20ネジ穴を備えています。3100mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大輝度で50分（低輝度では4時間以上）の駆動時間を実現。HD LCDディスプレイと精密ノブで設定を簡単に調整でき、数秒でスナップオン/オフできます。

Amazon会場：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJRKSTND

公式ストア：https://www.smallrig.com/jp/RM-25C-mini-LED-Video-Light.html

ビックカメラ：https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2(https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2)

ヨドバシカメラ：https://www.yodobashi.com/?word=smallrig

■新生活応援セール価格通常価格：9,290円セール期間：3月3日～3月9日セール価格：7,432.00（税込）割引率：20％OFFAmazonズーム機能付き4色LED懐中電灯 RF 10C 4634

4色LED搭載（夕焼けオレンジ・青・白・赤）、最大出力10W、CRI Ra≥96、TLCI≥98、1,570lux@0.5m/5600Kを実現し、多様な撮影ニーズに対応。20種類のゴボ付属で、豊富な雰囲気投影効果をサポートし、クリエイティブな表現を可能にします。

Amazon会場：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4DFDJJZ

公式ストア：https://www.smallrig.com/jp/RF-10C-Portable-Focusable-LED-Video-Light-4634.html

ビックカメラ：https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2(https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2)

ヨドバシカメラ：https://www.yodobashi.com/?word=smallrig

■新生活応援セール価格通常価格：8,390円セール期間：3月3日～3月9日セール価格：6,712（税込）割引率：20％OFFRM 03 LEDライト アームライト マクロ撮影用 5480

SmallRig RM 03マクロライトは、4°から32°までのビーム角度調整が可能で、簡単かつ正確なポジショニングを実現します。屋外撮影には、トランクに巻き付けたり、底面の1/4インチネジ穴で三脚に接続したり、地面に杭を打ち込んだりして設置できます。IP54で屋外でも安心。3Wの高輝度LEDランプ5個（冷白色、温白色、赤、緑、青）、CRI 95、TLCI 92を搭載。冷光は6500K、温光は2200Kです。

Amazon会場：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQN26BKP

公式ストア：https://www.smallrig.com/jp/RM-03-Macro-Photography-LED-Light-5480.html

ビックカメラ：https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2(https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2)

ヨドバシカメラ：https://www.yodobashi.com/?word=smallrig

■新生活応援セール価格通常価格：26,290円セール期間：3月3日～3月9日セール価格：19,717.0（税込）割引率：25.00%OFFSmallRig VB99 SE ミニVマウントバッテリー 4823

SmallRig VB99 SE Vマウントバッテリーは超高速充電機能を誇り、幅広い急速充電プロトコル(PD3.0 / QC2.0 / QC3.0 / PPS / DCP-1.5A / APPLE-2.4Aなど)をサポートしています。最大65Wの高出力USB-C双方向PD急速充電/放電をサポートし、わずか2.5時間でバッテリーをフル充電できます。並列回路を採用し、充電が遅くなることなく急速充電します。複数のデバイスを同時に充電しても出力電力は低下しません(合計100Wを超えない)

Amazon会場：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DC6L52HF

公式ストア：https://www.smallrig.com/jp/VB99-SE-mini-V-Mount-Battery-4608.html

ビックカメラ：https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2(https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2)

ヨドバシカメラ：https://www.yodobashi.com/?word=smallrig

■新生活応援セール価格通常価格：16,790円セール期間：3月3日～3月9日セール価格：12,592（税込）割引率：25.00%OFFSmallRig VB99 lite ミニ V マウント バッテリー 5245

1. LG製の高品質大容量バッテリーセルを採用し、安全で安定した充放電サイクルを実現し、堅牢でリアルタイムのバッテリー寿命を誇ります。

2. BMSインテリジェント制御チップは、8つの主要なバッテリー保護機能を提供し、電流、電圧、温度をリアルタイムで監視することで、安全性と安心を保証します。

3. BPポート、D-Tapポート、USB-Cポート、USB-Aポートを含む4つのコア電源ポートが、さまざまな充電ニーズに対応します。

PD3.0 65W急速充放電により、3時間で急速フル充電が可能。60W COBライトをフルパワーで駆動できるため、迅速な回復とフルバッテリー寿命を実現します。

Amazon会場：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKTFGJXC

ビックカメラ：https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2(https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2)

ヨドバシカメラ：https://www.yodobashi.com/?word=smallrig

■新生活応援セール価格通常価格：66,990円セール期間：3月3日～3月9日セール価格：56,941（税込）割引率：15.00%OFFSmallRig x Potato Jet TRIBEX SE 油圧式アルミカメラ三脚 5305

【特許取得済みのX-CLUTCH油圧テクノロジー】ワンタッチX-CLUTCH油圧テクノロジーにより、すべての脚セクションが1秒で展開・ロックされます。自動水平調整とダイナミック高さ調整機能により、起伏のある地形にも瞬時に対応。頻繁にかがむ必要はありません。アルミニウム合金製で、重量はわずか3.7kg。付属のキャリーケースを使用すれば、カメラ三脚は72cmまで折りたたむことができ、屋外撮影や旅行にも簡単に持ち運べます。センターコラムはクイックロック設計で簡単に高さ調整でき、取り外してローアングル撮影も可能です。最低23cmの高さから撮影可能です。高さは23cm～166cm、収納時は72m、最大積載量は15kgです。

Amazon会場：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSRCYGHW

公式ストア：https://www.smallrig.com/jp/SmallRig-x-Potato-Jet-TRIBEX-SE-Hydraulic-Tripod-5305.html

ビックカメラ：https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2(https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2)

ヨドバシカメラ：https://www.yodobashi.com/?word=smallrig

■新生活応援セール価格通常価格：33,290円セール期間：3月3日～3月9日セール価格：26,632（税込）割引率：20%OFFスマートフォンビデオキット オールインワン 4704

複数のスマホモデルと互換性があり、iPhone 17/16/15/14/13用シリーズ、Samsung Galaxy S24/S23/S22用シリーズ、Huawei Mate 60/40用シリーズ、Google Pixel 8/7/6用シリーズなど。2つのクイックリリースサイドハンドルは、クイックリリース接続と360°回転をサポートし、どの角度でも快適に保持でき、サイドハンドルモードとトップハンドルモードを1秒で切り替えることができます。複数の1/4-20”のネジ穴、コールドシューポート、クイックリリースインターフェースが含まれており、67mmフィルター、ショルダーストラップホール、拡張ドック固定ポートの拡張ポートが追加されています。SmallRig P96 RGBビデオライトは、0～100％の明るさ制御、2700K～6500Kの色温度範囲を備えています。稼働時間は105分です。

Amazon会場：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDTJH6MY

公式ストア：https://www.smallrig.com/jp/II-All-in-One-Video-Kit-For-Smartphone-Creators-with-Audio-and-Lighting-System-Full-Quick-Pro-Edition-4704.html

ビックカメラ：https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2(https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2)

ヨドバシカメラ：https://www.yodobashi.com/?word=smallrig

■新生活応援セール価格通常価格：42,090円セール期間：3月3日～3月9日セール価格：33,672.00（税込）割引率：20%OFFSmallRig x Brandon Li スマートフォンビデオ撮影キット オールインワン 4596B

プロフェッショナルなスマートフォンビデオ撮影に最適なワンストップソリューションです。キットには、汎用型スマホケージ、M.2 SSDエンクロージャとワイヤレスリモートコントローラーを備えた回転式サイドハンドル、67mmユニバーサルフィルターアダプター、磁気67mm VND 2-32（1-5ストップ）、4-in-1 USB-Cドッキングステーション、アルカスイス用クイックリリースアダプター、パワーバンクホルダー、その他のアクセサリが含まれています。取り外し可能なワイヤレスコントロールにより、リモート撮影、フォーカス、ズームイン/アウトが可能です。

Amazon会場：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGXDGLCD

公式ストア：https://www.smallrig.com/jp/All-In-One-Mobile-Video-Kit-Co-design-Edition-4596.html

ビックカメラ：https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2(https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2)

ヨドバシカメラ：https://www.yodobashi.com/?word=smallrig

■新生活応援セール価格通常価格：11,390円セール期間：3月3日～3月9日セール価格：9,112（税込）割引率：20%OFFスマホモニタースクリーン ワイヤレスコントロール 4850Bc

10m（32.8フィート）離れた場所からワイヤレス画面共有とリモート撮影で、vlogや映画制作を効率化できます。MagSafeクイックマウント。標準の1/4インチ-20ネジ穴または付属のコールドシューマウントを使用して、モニターをスマートフォンケージ、三脚、リグに取り付けることができます。1500mAhの内蔵バッテリーで3時間以上駆動します。

Amazon会場：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPLHMVLR

公式ストア：https://www.smallrig.com/jp/Wireless-Video-Monitor-for-Phone-4850.html

ビックカメラ：https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2(https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2)

ヨドバシカメラ：https://www.yodobashi.com/?word=smallrig

■新生活応援セール価格通常価格：6,290円セール期間：3月3日～3月9日セール価格：5,031（税込）割引率：20%OFFクラブクランプ付きマジックアーム 4766

この 56cmのアームは、一般的なギアマジックアームよりもはるかに長いです。各ジョイントには独立した角度調整用のダブルボールクランプが備わっており、オーバーヘッド撮影、ライブストリーミング、vlog、ストップモーションビデオ、ビデオ会議に最適なアクセサリです。

Amazon会場：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D661VCPS

公式ストア：https://www.smallrig.com/jp/Desktop-Shooting-Magic-Arm-with-Crab-Clamp-Kit-4766.html

ビックカメラ：https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2(https://www.biccamera.com/bc/category/?q=smallrig&sold_out_tp2=2)

ヨドバシカメラ：https://www.yodobashi.com/?word=smallrig

■ SmallRigについて

創業10年以上のSmallRigは、カメラケージからスマホリグ、照明器具、Vマウントバッテリーまで幅広い撮影関連の製品を開発しつつあり、常に撮影に可能性を発掘することを追い求めています。User Collaborative DesignモードとDreamRigプログラムを立ち上げ、カメラマンなどの撮影従業者の依頼でDIY品を開発することをきっかけに、より多くの撮影愛好者へも便利グッズを提供できたらっと、ネット通販でのビジネスを開始しました。また、顧客中心という開発理念を重視のため、ユーザーとの需要のズレを防ぐことができます。当社の製品は、生配信、Vlog、プロのビデオ制作などの分野で広く使用されており、各国のお客様に愛用されています。

公式ホームページ：https://www.smallrig.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/smallrig

YouTube：https://www.youtube.com/@SmallRigGlobal

X（旧Twitter）：https://twitter.com/SmallrigJapan



本件の問い合わせ先

Email: marketing@smallrig.com/maki@smallrig.com

※ 記載の情報は発表時点の内容であり、予告なしに変更される可能性があります。