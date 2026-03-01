LA SPORTIVA公式オンラインストアをリニューアル

日本用品株式会社

イタリアのアウトドアブランド LA SPORTIVA（ラ・スポルティバ、輸入総代理店：日本用品株式会社） は、ブランドサイトとECサイトを統合し、ブランドの世界観を発信するとともにお買い物もしやすい公式オンラインストアとして、2026年3月1日（日）10:00にリニューアルいたしました。

また本リニューアルにあわせて、新たな会員プログラム「CITIZENS OF THE MOUNTAIN」を開始しました。

本プログラムでは、会員の皆さまに向けた特典や特別なプログラムをご用意し、より深くブランド体験をお楽しみいただける仕組みを提供してまいります。

■リニューアルのポイント

今回のリニューアルでは、「探しやすさ」「選びやすさ」「会員体験」の向上をテーマに、サイト全体を見直しました。

・目的の商品にスムーズにたどり着けるよう、カテゴリー構成を見直しました

・カラー比較や特集から商品を探しやすくし、選びやすさを高めました

・検索機能を改善し、商品をより見つけやすくしました

・会員プログラムをスタートし、ブランド体験をよりお楽しみいただける仕組みを整えました

■リニューアル記念キャンペーン

【新規会員登録で10%OFFクーポンプレゼント】

期間中に新規会員登録いただいた方へ、すぐに使える10%OFFクーポンをプレゼントいたします。

会員登録は無料で、登録完了後に配信されるメールにてクーポンコードをお届けいたします。

配布期間：2026年3月1日～2026年3月31日

有効期限：2026年3月1日～2026年4月7日

※他クーポンとの併用はできません。

【先着200名様 ノベルティプレゼント】

新オンラインストアで商品をご購入いただいたお客様のうち、

クーポン適用後のお会計合計金額が10,000円（税込）以上の方、

先着200名様にLA SPORTIVAオリジナルタオルをプレゼントいたします。

■リニューアルサイトURL

LA SPORTIVA公式オンラインストア

https://lasportiva.jp

今後も、より快適で価値あるオンライン体験の提供を目指し、サービスの改善・拡充に取り組んでまいります。

■会社概要

1928年にイタリアで創業したLA SPORTIVA（ラ・スポルティバ）は、高品質な登山靴をはじめとするアウトドア製品を展開する総合ブランドです。1969年より日本用品株式会社が日本国内での輸入販売を担い、50年以上にわたる信頼のパートナーシップを築いています。

会社名：日本用品株式会社

所在地：東京都台東区北上野2-21-7

代表者：代表取締役 佐藤 義朗

設立：1951年6月16日

資本金：9,132万円

事業内容：スポーツ用品の輸入販売、スポーツ等に関するイベントの企画・運営 等

公式サイト：https://lasportiva.jp

Instagram：https://www.instagram.com/lasportivajp/

Facebook：https://www.facebook.com/LaSportiva.Japan

X：https://x.com/lasportiva_jp