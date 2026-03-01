変えるのは人ではなく、会議の型。「決める・残す・割り振る」を会議中に完了するために、理事会支援システム「まんくみ」を会議ページ中心に大幅リニューアル

株式会社だぶるミッツ会議の型を変え、理事会運営を再設計する「まんくみ」

マンション管理組合向け理事会支援システム「まんくみ」（運営：株式会社だぶるミッツ、代表取締役：柏木 敦士）は、会議ページを中核に理事会運営の体験を大幅リニューアルし、2026年3月1日より提供を開始しました。

本リニューアルは、従来の「まんくみ」を会議ページ中心に再設計し、理事会で必要な作業（決める・残す・割り振る）を会議中に完了できる運用を提供するものです。

まんくみが掲げるキーフレーズ

リニューアルのポイント

「変えるのは人ではなく、会議の型。それだけで理事会の9割が変わる。決める・残す・割り振るを、会議中に完了する。」

・会議中に「決める・残す・割り振る」を完了できるよう、会議ページを中核に再設計

・会議に必要な情報と作業（議題・相談・資料・議事録・アクション）を1つの流れとして整理

・管理会社の支援が少ない“自走型”管理組合でも、理事会運営の属人化と宿題化を減らす

背景：会議が終わっても、理事の仕事が終わらない

管理会社からの支援が少ない管理組合では、理事会運営が理事の手作業に偏りやすく、会議後に議事録作成、決定事項の整理、担当割りや期限設定などの“宿題”が残りがちです。

その結果、理事長や一部理事へ負担が集中し、引き継ぎの断絶や意思決定の経緯の散逸が起こりやすくなります。

会議中に「決める・残す・割り振る」を完了する設計

まんくみは、理事会を「人の頑張り」ではなく「会議の型」で支えるために設計されています。

会議ページに議題・資料・議事録・アクションを集約し、意思決定から記録、担当割りまでを会議の流れの中で完結できる構造にしました。

会議後に残りがちな“宿題”を減らし、理事会運営の負担を構造的に軽減します。

会議ページの主な構成

「決める・残す・割り振る」を会議中に完了する設計

会議ページには、次の5つの領域を用意しています。

- 今回の会議で話すこと：今回の議題・論点・着地点を整理- 相談・掲示板：会議前後の確認・相談・論点のすり合わせ- 資料：会議に必要な資料を会議単位で集約- 議事録：決定事項と理由、経緯を会議中に記録- アクションアイテム：担当者・期限・次アクションをその場で割り振り

また、会議前後の負担を減らす機能として、日程調整や議事録のPDF出力にも対応しています。

会議ページ-理事会運営を会議中に完結させる中核画面

まずは管理会社の支援が少ない“自走型”管理組合から

まんくみ トップページ（概要画面）

まずは、管理会社による運営支援が限定的で、理事が主体的に理事会運営を担っている管理組合を主な対象として想定しています。

日々の業務や意思決定の多くを理事自身が担う環境では、会議後に議事録作成やタスクの整理といった作業が重くなりがちです。

その結果、「会議で決めたのに、会議後の作業が進まない」という詰まりが生まれます。

まんくみは、この構造を“会議の型”から見直し、理事会運営を無理なく続けられる状態へと整えます。

代表コメント

株式会社だぶるミッツ 代表取締役 柏木 敦士：

「善意と気合いで回ってきた理事会を、仕組みで支える時代にしたいと考えています。会議が終わっても仕事が終わらない--この構造を、会議の型から変える。まんくみは『決める・残す・割り振る』を会議中に完了する設計で、自走型の管理組合でも続く理事会運営をつくります。」

料金（すべて税込）

今後の展開

- 月額プラン：5,940円- 年額プラン：59,400円（年1回一括）（月額10ヶ月分相当）

今後は理事会に加え、総会への対応（議案・資料・決議プロセス）の支援、および日常の確認やタスク処理を行いやすくするアプリ化を予定しています。

公式サイトにて詳細をご覧いただけます

サービスの詳細や導入の流れは、公式サイトをご参照ください。

https://www.mankumi.com/

お問い合わせ先

公式サイトファーストビュー

株式会社だぶるミッツ お問い合わせ窓口

お問い合わせフォーム： https://www.mankumi.com/contact

サービスサイト：https://www.mankumi.com/