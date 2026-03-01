アトム法律グループ、「情報技術（生成AI等）の活用に関する基本方針」を公開

アトム法律事務所弁護士法人

アトム法律グループ（所在地：東京都千代田区、代表：岡野武志）は、創業当初よりITを積極的に活用し業務革新を進めてきた実績を踏まえ、依頼者の皆様に一層安心して法的サービスをご利用いただくため、「情報技術（生成AI等）の活用に関する基本方針」を策定・公開いたしました。

情報技術（生成AI等）の活用に関する方針

当グループでは、刑事事件、交通事故、相続税をはじめとする様々なサービスの提供において、依頼者の皆様の情報を厳重に保護しつつ、最新技術を用いた業務品質の向上および迅速化を図ることをお約束いたします。依頼者の利益の最大化を目的とし、以下の厳格な基準の下で情報処理技術を活用してまいります。

アトム法律グループの目指す姿

- 最新情報技術の活用信頼性の高い主要IT企業（Google、Microsoft、OpenAI、Apple、Salesforce等）が提供する高度な情報処理技術およびクラウドサービスを、業務プロセスの一部において適宜活用します。これには、文章作成、データ分析、顧客管理支援等の機能が含まれます。- 安全管理各種ツールの利用は、入力した情報が第三者に漏洩せず、かつシステムの学習データとして利用されないことが保証されている等、高度なセキュリティが確保された環境に限定して行います。- 専門職の責任情報技術を用いて作成・収集された成果物は、すべて担当の弁護士または税理士等の専門職が確認・精査し、最終的な判断と責任は当グループの専門職が負います。守秘義務は厳守いたします。情報技術活用に関する通知書

当グループは、創業以来培ってきたIT活用の知見を活かし、情報技術のセキュアな導入により情報の整理やデータ分析などの業務を大幅に効率化します。これにより、スマートで働きやすい労働環境を整備するとともに、創出された時間とリソースは、専門職が本来注力すべきより深い事案の検討や、依頼者の権利実現の充実化と迅速化のために最大限投資してまいります。

アトム法律グループは今後も、テクノロジーと高度な専門性の両輪で、依頼者の皆様一人ひとりの権利実現に全力を尽くしてまいります。

アトム法律グループについて

アトム法律グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・相続税の対応に力を入れております。

全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、年中無休24時間体制で活動を続けています。

弁護士・司法修習生・税理士を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律グループ

代表：弁護士 岡野武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/

地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。

アトム法律グループでは、弁護士への取材、コメント提供、法律監修、番組出演などを積極的に受け付けております。

刑事事件・交通事故・相続税、その他法律に関する話題について、迅速に対応いたします。

https://atomfirm.com/practices/practices_interview

代表弁護士紹介

岡野武志

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。

高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。

法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2026年3月現在、チャンネル登録者数は175万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。SNSフォロワー数は累計277万人を突破。

