平野文、日高のり子、太田貴子、大島美幸(森三中)など豪華キャストが集結！水島裕プロデュース『笑う朗読』第３弾上演決定！！
『笑う朗読３』が2026年9月11日（金）～2026年9月13日（日）に大手町三井ホールにて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて3/21(土)10:00～発売予定です。
水島裕の「笑うことに特化した朗読があっても良いんじゃない？」という想いから2015年にスタートした本シリーズ。
豪華声優陣・俳優・お笑い芸人が集結し、“笑うためだけの朗読劇”として話題を呼んできました。
第3弾となる今回は、2026年9月11日（金）～13日（日）、東京・大手町三井ホールにて上演いたします。
本公演にはここでしか見られない豪華出演者が集結いたしました。
平野文、日高のり子、太田貴子、谷山紀章、小林由美子、坂口候一、ジャッキーちゃん、あさひちひろ、そして大島美幸（森三中）、立木文彦、水島裕。
ジャンルを超えた声優界のレジェンドから実力派俳優、そしてお笑い芸人まで、多彩な顔ぶれが一堂に会します。
本公演では、笑いを軸にしたオムニバス4作品を上演いたします。脚本を手がけたのは守谷武己、小林由美子、さだまさし、大島美幸という、こちらも豪華な顔ぶれ。
“笑い”の中に込められた人間味や温かさにもご注目ください。
演出は今回もノサカラボの野坂実が担当いたします。
公演概要
『笑う朗読３』
公演期間：2026年9月11日（金）～2026年9月13日（日）
会場：大手町三井ホール（東京都千代田区大手町１丁目２－１ Otemachi One 3F）
■出演者
平野文、日高のり子、太田貴子、大島美幸(森三中)
谷山紀章、小林由美子、立木文彦、坂口候一、ジャッキーちゃん、あさひちひろ
水島裕
＜演目＞
１.サモハンとジャッキー 脚本：守谷武己
出演：谷山紀章、ジャッキーちゃん、水島裕、あさひちひろ
２.おかわり自由日記 脚本：小林由美子
出演：小林由美子 （※１１日１５時回のみ、あさひちひろ）
３.戦友(2026年版) 脚本：さだまさし
出演：谷山紀章、立木文彦
４.楽屋挨拶 脚本：大島美幸 高橋邦彦
日高のり子、平野文、太田貴子、大島美幸、小林由美子、立木文彦
■スタッフ
演出：野坂実
プロデューサー：水島裕
■公演スケジュール
9月11日（金） 15時～／19時～
9月12日（土） 12時～／16時～
9月13日（日） 12時～／16時～
■チケットスケジュール
＜FC先行＞（抽選）
受付期間：3/7(土)10:00～3/15(日)23:59
※受付方法は各種FCサイト内にてご確認ください。
＜オフィシャル先行＞（抽選）
受付期間：3/21(土)10:00～4/5(日)23:59
＜プレイガイド先行＞（抽選）
受付期間：4/11(土)10:00～4/19(日)23:59
＜一般発売＞（先着）
受付期間：5/16(土)10:00～
受付URL：https://www.confetti-web.com/@/warauroudoku3
■ノサカラボ公式サイト https://nosakalabo.jp/
■https://nosakalabo-mc.com/
■ノサカラボ公式 X
https://x.com/warau_roudoku3
製作：笑う朗読制作委員会
問合せ先：info@nosakalabo.jp
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com