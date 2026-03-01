平野文、日高のり子、太田貴子、大島美幸(森三中)など豪華キャストが集結！水島裕プロデュース『笑う朗読』第３弾上演決定！！

『笑う朗読３』が2026年9月11日（金）～2026年9月13日（日）に大手町三井ホールにて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて3/21(土)10:00～発売予定です。




水島裕の「笑うことに特化した朗読があっても良いんじゃない？」という想いから2015年にスタートした本シリーズ。


豪華声優陣・俳優・お笑い芸人が集結し、“笑うためだけの朗読劇”として話題を呼んできました。



第3弾となる今回は、2026年9月11日（金）～13日（日）、東京・大手町三井ホールにて上演いたします。


本公演にはここでしか見られない豪華出演者が集結いたしました。


平野文、日高のり子、太田貴子、谷山紀章、小林由美子、坂口候一、ジャッキーちゃん、あさひちひろ、そして大島美幸（森三中）、立木文彦、水島裕。


ジャンルを超えた声優界のレジェンドから実力派俳優、そしてお笑い芸人まで、多彩な顔ぶれが一堂に会します。



本公演では、笑いを軸にしたオムニバス4作品を上演いたします。脚本を手がけたのは守谷武己、小林由美子、さだまさし、大島美幸という、こちらも豪華な顔ぶれ。


“笑い”の中に込められた人間味や温かさにもご注目ください。



演出は今回もノサカラボの野坂実が担当いたします。



公演概要

『笑う朗読３』


公演期間：2026年9月11日（金）～2026年9月13日（日）


会場：大手町三井ホール（東京都千代田区大手町１丁目２－１ Otemachi One 3F）



■出演者


平野文、日高のり子、太田貴子、大島美幸(森三中)


谷山紀章、小林由美子、立木文彦、坂口候一、ジャッキーちゃん、あさひちひろ


水島裕

＜演目＞


１.サモハンとジャッキー　脚本：守谷武己


出演：谷山紀章、ジャッキーちゃん、水島裕、あさひちひろ



２.おかわり自由日記　脚本：小林由美子


出演：小林由美子　（※１１日１５時回のみ、あさひちひろ）


　


３.戦友(2026年版)　脚本：さだまさし


出演：谷山紀章、立木文彦



４.楽屋挨拶　脚本：大島美幸　高橋邦彦


日高のり子、平野文、太田貴子、大島美幸、小林由美子、立木文彦



■スタッフ


演出：野坂実


プロデューサー：水島裕



■公演スケジュール
9月11日（金）　15時～／19時～


9月12日（土）　12時～／16時～


9月13日（日）　12時～／16時～



■チケットスケジュール


＜FC先行＞（抽選）


受付期間：3/7(土)10:00～3/15(日)23:59


※受付方法は各種FCサイト内にてご確認ください。



＜オフィシャル先行＞（抽選）


受付期間：3/21(土)10:00～4/5(日)23:59



＜プレイガイド先行＞（抽選）


受付期間：4/11(土)10:00～4/19(日)23:59



＜一般発売＞（先着）


受付期間：5/16(土)10:00～



受付URL：https://www.confetti-web.com/@/warauroudoku3



■ノサカラボ公式サイト https://nosakalabo.jp/


■https://nosakalabo-mc.com/


■ノサカラボ公式 X


https://x.com/warau_roudoku3



製作：笑う朗読制作委員会


問合せ先：info@nosakalabo.jp



