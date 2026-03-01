新しいマンガとの出会いがうまれる！『hontoとみんなで選ぶ！ほんとに推したい青田買いコミック大賞』が3月1日（日）より投票開始！

hontoPR事務局

大日本印刷株式会社（DNP）が株式会社丸善ジュンク堂書店、株式会社文教堂及び株式会社トゥ・ディファクトと共同で運営するハイブリッド型総合書店「honto（https://honto.jp/）」は、新しい作品との出会いを提供したいという想いから、今回が初開催となる『hontoとみんなで選ぶ！ほんとに推したい青田買いコミック大賞』を開催いたします。読者投票期間は、3月1日(日)～3月22日（日）の22日間となります。

hontoでは読者の新たな作品との出会いの創出、膨大な新作の中からのイチオシ作品の発掘を目的に『青田買いコミック・BLポイント2倍キャンペーン』として、配信中の巻数が3巻以内の巻浅作品の一部を対象にポイントアップ施策を継続して実施してまいりました。今回初となるアワード企画を開催いたします。

■『hontoとみんなで選ぶ！ほんとに推したい青田買いコミック大賞』とは

honto書店員が「2025年に単行本1巻目が配信となった作品※1」から60作品を推薦し、皆様がその作品を読み「ほんとに推したい」と思う作品に投票をしていただきます。

初開催となる今回は、「男性部門」「女性部門」「BL部門」「TL部門」※2の4部門を設け、各15作品計60作品を選出いたしました。

大賞は4部門の中から1作品、入賞は各部門から3作品ずつ選出され、計13作品が受賞作品として発表されます。

※1 単行本・合冊版・特装版など一部表記のゆらぎも含む。単話配信シリーズなどを除く。

※2 主に「男性向け」「女性向け」ジャンルとして位置づけられている作品区分けによる。

■キャンペーン概要

キャンペーン名：hontoとみんなで選ぶ！ほんとに推したい青田買いコミック大賞

投票期間：2026年3月1日（日）0：00から～3月22日(日)23：59まで

受賞作品発表：2026年4月15日（水）

特設ページ：https://honto.jp/cp/ebook/recent/aotagai-comicaward

■投票特典も！同時実施キャンペーンもたくさんご用意！

（1）ノミネート作品の試読増量

（2）ノミネート作品のシリーズ既刊に使える25％OFFクーポン配布

（3）投票※3で50ptプレゼント

（4）投票した作品が入賞したら最大50ptプレゼント

（大賞に入賞で20pt、各部門1作品入賞で10pt、最大で50ptとなります。）

※3 各部門ごとに1票ずつ、最大4部門投票できます

■ノミネート作品 ※作品名昇順、敬称略

【男性部門】

【女性部門】

【BL部門】

【TL部門】

■ハイブリッド型総合書店「honto」について

「honto」は、電子書籍ストアとネット通販（e-hon、丸善ジュンク堂書店ネットストア

）と、丸善、ジュンク堂書店、文教堂などのリアル書店を連携させた総合書店として2012年5月にサービスを開始しました。

ネット書店とリアル書店共通で利用できるhontoポイントサービスは、啓林堂書店、戸田書店(9店舗)、函館栄好堂 丸井今井店など全国各地のリアル書店を加え、現在約180店舗で展開しています。

2025年5月現在、会員数900万人を突破しており、「読みたい本を、読みたい時に、読みたい形で」提供するサービスで本を愛する人をサポートしています。

・ハイブリッド型総合書店「honto」公式サイト：https://honto.jp/

・X（旧Twitter）：https://X.com/honto_jp

