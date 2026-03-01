簡単便利なのに、Ｗでたんぱく質も摂れる「新食感のふわふわ!?」豆乳感がアップ！愛されて15周年の進化系練り物“豆乳揚げだし”が新登場！

カネテツデリカフーズ株式会社

カネテツデリカフーズ株式会社（本社：兵庫県神戸市 代表取締役社長：村上 寛）より、2026年3月1日（日）愛されて15周年のロングセラー商品である“豆乳揚げだし”が、さらにおいしくなって新登場いたしました。

新登場する“豆乳揚げだし”は、これまでのおいしさとこだわりの製法は引き継ぎ、さらに豆乳感をアップさせることで、より一層「ふわふわ、なめらかな食感」の商品に進化。また、ひとつひとつの商品には枝豆とにんじんが配合されており、最後まで飽きのこない異なる食感も魅力のひとつです。加熱済みのため「そのままでも、調理をしても」おいしく、見た目にも色鮮やかな食材、惣菜として毎日の食卓でどうぞご賞味くださいませ。

愛されて15周年 “豆乳揚げだし”

豆乳感アップ！より良い暮らしをおいしく栄養サポート。

白身魚のすり身に豆乳を練りこんでコクをプラス。にんじん・枝豆入りで彩りが良い、ふわふわでなめらかな食感の揚げ物です。

商品名称：豆乳揚げだし

内容量： 3個

販売価格：オープン価格

販売エリア：全国のスーパー、量販店、カネテツ公式オンラインストア（https://store.kanetetsu.com/products/13124406） ほか

発売日：2026年3月1日（日）

“豆乳揚げだし”のこだわりについて

１.Wたんぱくが摂れる！（豆乳粉末を配合し豆乳感をアップ）

お魚の動物性たんぱく質と豆乳の植物性たんぱく質。

２.こだわりの「蒸し揚げ」製法！

蒸して旨みを閉じ込め、2度揚げすることで「そのままでもおいしいふわふわ食感」。

３.枝豆とにんじんを配合！

ふわふわなめらか＋最後まで飽きのこない異なる食感。

４.見た目にも楽しい3種のパッケージデザイン！

加熱済みで調理不要！そのままサラダにも、もちろん調理素材としても。

●まもなく創業100周年の「カネテツデリカフーズ」について

1926年(大正15年)創業。2026年3月に創業100周年を迎える、兵庫県神戸市・六甲アイランドに工場を持つ魚肉練り製品の製造業(代表取締役社長：村上 寛)。1990年には全商品合成保存料無添加を実施。さらに2018年には、練り製品の製造工場として初めて「ISO22000」「FSSC22000」「JFS-C」の3つの食品安全管理システムの認証を取得。現在もFSSC22000認証を維持し、「安心・安全」な商品作りに取り組んでいます。また、蒲鉾を立体的に表現する技術、すり身を使用したシーフードの再現技術など、独自性あふれるモノ作りをおこなっています。