卯月ココ 先生『恋せよまやかし天使ども』メモリアルフェア未来屋書店直営32店舗+オンラインショップで3/7（土）より開催！

株式会社未来屋書店

株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆、以下「未来屋書店」）は、卯月ココ先生の人気作品『恋せよまやかし天使ども』の世界観を存分に楽しめる「メモリアルフェア」を、2026年３月７日（土）より、未来屋書店直営32店舗およびオンラインショップにて期間限定で開催いたします。

本フェアでは、未来屋書店でしか手に入らない限定グッズの販売をはじめ、コミックスの販売、さらに作品の魅力をリアルに体感できる「等身大パネル」や「複製原画」の展示など、ファン必見の企画を多数ご用意しております。作品の世界に浸れる特別な空間をお届けいたします。

【直営開催概要】

開催期間：2026年３月７日（土）～ 2026年３月29日（日）

開催店舗：直営未来屋書店32店舗

実施内容：（１）メモリアルフェア限定グッズの販売

（２）コミックスの販売

（３）等身大パネルの展示（一部店舗）

（４）複製原画の展示（一部店舗）

【オンラインショップ開催概要】

開催期間：2026年３月７日（土）0：00～ 2026年４月12日（日）23：59

実施内容：メモリアルフェア限定グッズの販売

グッズお渡し予定：2026年７月

■メモリアルフェアグッズ、予約販売グッズ

本フェアでは、ファンの皆さまに喜んでいただける、こだわりの限定アイテムを全12種類ご用意。

『恋せよまやかし天使ども』の作品の魅力をぎゅっと詰め込んだ、特別感あふれるラインナップでお届けします。

さらに、一部店舗では６月下旬お渡し予定の「桂おとぎ」、「一刻」のマスコットを予約販売いたします。

ついバッグにつけたくなる、かわいらしい仕上がりとなっています。受注期間中はサンプル展示いたしますので、ぜひ店頭で実物をご覧ください。

■グッズ購入特典

『恋せよまやかし天使ども』メモリアルフェアグッズご購入2,000円（税込）ごとに、本フェア限定の『トランプ風カード（全８種）』をランダムで１枚お渡しいたします。キラキラ箔押し仕様の豪華デザインでコレクションしたくなる特別な特典です。

※特典は無くなり次第配布終了となります。※特典はオンラインショップではつきません。

■コミックスの購入特典

フェア期間中、『恋せよまやかし天使ども』コミックをご購入のお客さまにも、未来屋書店オリジナル描き下ろしカードの特典をご用意しております。

※特典はなくなり次第配布終了となります。

※グッズ購入特典のお会計額にコミックは含まれません。

■等身大パネルのフォトスポット設置

POP UP SHOP期間中は一部店舗にて等身大パネルを設置いたします。

■開催店舗情報

※一部店舗は開始日が異なりますので、ご注意ください。

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp