【リニューアル OPEN】「買取専科 中野島店」が3月1日(日)川崎市多摩区にリニューアルオープン！
株式会社SENKA
接客ブース
買取専科 中野島店が2026年3月1日(日)にリニューアルオープンいたしました。
川崎市多摩区周辺で貴金属買取・ダイヤ、宝石買取・ブランドバッグ買取・ブランド時計買取なら、
買取専科 中野島店までお気軽にご相談ください！
金・ダイヤモンド・ブランドバッグ・時計はもちろん切手・着物や骨董品等、ご自宅にある使わないものをお買取りさせていただきます！
古いお品物・壊れた時計・ボロボロのバッグなど、捨ててしまう前に是非ご相談ください！
どんなお品物でも無料にて査定させていただいております。
他店でお断りされたお品物でも、買取専科ならお買取り可能です！
今ならリニューアルオープン記念として以下キャンペーンを実施しております。
オープン記念キャンペーン
１.ご成約された方全員に通常買取金額より買取金額最大30％UP！
※最大30％UPキャンペーンは上限5万円となります。またインゴットや一部金貨は対象外となります。
キャンペーン適用条件は店頭スタッフまたはお電話にてお問合せください。
２.査定された方に生活雑貨プレゼント！
※商品がなくなり次第終了となります。
キャンペーンは3/1(日)～3/15(日)の期間限定です。
この機会にぜひご利用ください！
※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
ご利用の際は事前にお電話にてお問い合わせくださいませ。
店舗情報
店舗名：買取専科 中野島店
住所：神奈川県川崎市多摩区中野島6-22-2 カサ・ポスタ1階
営業時間：10:00～19:00
定休日：年中無休
電話番号：0120-905-191
URL：https://kaitori-senka.co.jp
※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずご持参ください。