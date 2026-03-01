【オンライン英会話ベストティーチャー】IDP Education Japan / ETS Japanと共催で、IELTS / TOEFL iBT(R)学習応援キャンペーンを開催

株式会社ベストティーチャー

「書いて、話す」オンライン英会話サービス「ベストティーチャー（Best Teacher）」を運営する株式会社ベストティーチャー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高宮敏郎）は、2026年3月1日より、「IDP Education Japan共催 IELTS学習応援キャンペーン第２弾」および「ETS Japan共催 TOEFL iBT(R)学習応援キャンペーン第３弾」を開催いたします。両キャンペーンでは初月受講料（1ヶ月分）の半額8,250円キャッシュバックに加え、抽選で公式/公認模試をプレゼントいたします。

3月31日までIELTS・TOEFL iBT(R)学習応援キャンペーンを開催

キャンペーン概要

■キャンペーン名- IDP Education Japan共催 IELTS学習応援キャンペーン第2弾- ETS Japan共催 TOEFL iBT(R)学習応援キャンペーン第3弾■キャンペーン期間

2026年3月1日(日)～2026年3月31日(火)

■対象コース- IELTS対策コース- TOEFL iBT(R)対策コース■キャンペーン特典- 対象コース新規有料会員の方：全員に初月受講料（1ヶ月分）から8,250円をキャッシュバック- IELTS対策コース受講者の方：応募者の中から抽選10名に「IDP公認模試」をプレゼント- TOEFL iBT(R)対策コース受講者の方：応募者の中から抽選で10名に「TOEFL(R) Practice Online（TPO）」をプレゼント

【IDP Education Japan共催】IELTS学習応援キャンペーン第2弾

IDP Education Japan共催 IELTS学習応援キャンペーンIELTSとは

IELTS（アイエルツ）とは、英語を母国語としない人の英語能力を評価するための国際的なテストです。英語圏の大学／大学院への進学や、移住・就業のビザ申請で広く認められている英語4技能試験で、世界の年間受験者数は400万人を超え、日本での受験者数も年々増加しています。

IDP Educationについて

ベストティーチャーのIELTS対策コースを監修するIDP Education（本社：オーストラリア・メルボルン）は、IELTSの共同所有者としてIELTSの運営・実施をはじめ、海外留学のサポートや語学学校の運営を行っています。1969年にオーストラリア政府により設立されて以降、世界30カ国以上にオフィスを構え事業を展開する、国際教育サービス分野における世界的リーダーです。日本では2016年よりIELTS事業を開始し、現在は全国13都市でIELTS試験実施をしています。

IDP Education Japan 公式サイトはこちら(https://ieltsjp.com/japan)

ベストティーチャーはこれまでIDP Education Japanと共催でキャンペーンを実施しており、キャンペーン参加をきっかけにIELTS学習に取り組み、目標スコアを達成、夢を実現された受講者さまも多くいらっしゃいました。

今年も「国際的な舞台の活躍を目指し、IELTSの目標スコア達成に向けて取り組む学習者の皆さまをサポートしたい」という共通の想いのもと、IDP Education Japanと共同でのキャンペーン第2弾を開催いたします。

IELTS学習応援キャンペーン第2弾 特典キャンペーン特典- キャンペーンへエントリー後、条件を満たした方全員に『初月受講料（1ヶ月分）から8,250円をキャッシュバック』します。- ご応募いただいた方の中から抽選で10名様に以下をプレゼントします。・IDP Education IELTS公認模試 4回分（かんき出版）

対象者や応募方法などの詳細については、キャンペーン特設ページにてご確認ください。

IELTSキャンペーンページへ :https://www.best-teacher-inc.com/lp/campaign?t=ielts

【ETS Japan共催】TOEFL iBT(R)学習応援キャンペーン第3弾

ETS Japan共催 TOEFL iBT(R)学習応援キャンペーンTOEFL iBT(R)とは

TOEFL iBT(R)とは、世界最大級の非営利教育団体であるETSが開発した国際的なテストです。英語を母語としない人々を対象に、大学の講義やディスカッション、教授との会話など、実際のアカデミックな環境での英語4技能（読む・聞く・話す・書く）運用能力を評価するもので、世界160か国、13,000以上の大学・大学院・その他の機関で採用されています。

日本でも130万人を超える受験者に利用されており、日本国内においては大学・大学院入試、教員・公務員試験、国際機関での採用の場などでスコアの活用が広がっています。*1

*1: ETS Japan https://www.toefl-ibt.jp/test_takers/toefl_ibt/advantages.html

ベストティーチャーは一昨年、昨年にTOEFL(R)テスト日本事務局であるETS Japanと共催キャンペーンを実施し、多くの受講者さまにご参加、ご好評をいただきました。

今年も「TOEFL(R)学習に取り組む皆さまをサポートしたい」という共通の想いのもと、ETS Japanと共同でのキャンペーン第3弾を開催いたします。

TOEFL iBT(R)学習応援キャンペーン第3弾 特典キャンペーン特典- キャンペーンへエントリー後、条件を満たした方全員に『初月受講料（1ヶ月分）から8,250円をキャッシュバック』します。- ご応募いただいた方の中から抽選で10名様に以下をプレゼントします。・TOEFL(R) Practice Online（TPO）

対象者や応募方法などの詳細については、キャンペーン特設ページにてご確認ください。

TOEFL iBT(R)キャンペーンページへ :https://www.best-teacher-inc.com/lp/campaign?t=collabo

ベストティーチャーについて

自分の英語を「書いて、話す」レッスンが特長のベストティーチャー

ベストティーチャーは、英語を「書いて、話す」ことを通して習得するオンライン英会話サービスです。まず、自分の伝えたいことをライティング（英作文）し、添削によって正しい表現を学んだ後、添削を通して作られた「自分だけのオリジナル教材」を使い、スピーキングレッスンを行います。これらの一連の流れを1レッスンとすることで、正確な英語力の習得を目指します。

ウェブサイト： https://www.best-teacher-inc.com

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1130897021

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.best_teacher_inc.android

■公式SNS

X（旧Twitter）：https://x.com/BestTeacher_jp

Instagram：https://www.instagram.com/best_teacher_jp/

Facebook：https://www.facebook.com/bestteacherinc/

YouTube：https://www.youtube.com/@BestTeacherInc

■会社概要株式会社ベストティーチャー

会社名 ： 株式会社ベストティーチャー

代表者 ： 代表取締役社長 高宮敏郎

所在地 ： 東京都渋谷区代々木1-55-1 ベルヴュオフィス代々木 3F

設立 ： 2011年11月1日

事業内容： 「書いて、話す」オンライン英会話 ベストティーチャーの運営

URL ： https://www.best-teacher-inc.com