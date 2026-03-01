【VT COSMETICS】ドン・キホーテ系列限定のお米ラインから新商品が登場！さらに、3Dリップを演出する「グレーズリップシロップ」も3月2日より同時発売！

VT COSMETICS

韓国発のスキンケアブランド「VT COSMETICS」は、2026年3月2日（月）より、全国のドン・キホーテ系列店舗/アピタ/ピアゴ限定の新商品を順次発売いたします。以前より同店舗にて好評展開中の、日本限定お米ライン商品に「お米リードルS100」や「お米スポットパッチ」が仲間入り。

さらに、3Dのような立体感とツヤを演出する「グレーズリップシロップ」も同時発売し、春の訪れとともに、自信を引き出すような新商品をご提案いたします。

■ 好評の日本限定「お米ライン」に、VTの人気商品が追加！

ドン・キホーテ系列/アピタ/ピアゴ限定で展開しているVTの「お米ライン」。今回、大人気商品のリードルSやスポットパッチの技術を採用した新アイテムが登場します。

・お米リードルS 100（本品：50mL）

「＃痛いコスメ」で話題のCICA REEDLE(R)※1に、お米由来成分※2を配合 。肌に通り道を作りながら同時に保湿成分を届けることで、キメの整った「白玉肌」※3へ導く導入美容液です 。保湿カプセルをたっぷり含んだテクスチャーが、キメ光彩※4を与えながら、毛穴※5までしっかりケアします。

・お米リードルS 100（スティックパウチタイプ）

本品の発売に合わせ、1回分が個包装になったスティックパウチタイプ（6包入）も同時発売いたします 。「リードルSをまずは手軽に試してみたい」という初心者の方や、旅行先・お泊まり先でもいつものケアを続けたい方に最適なコンパクトサイズです 。いつでもどこでも、本格的なキメ・ツヤ集中ケアを叶えます 。

・お米スポットパッチ

気になる部分を保護しながら、お米※2の力で乾燥、くすみ※4や肌のゆらぎまで同時にケアする集中パッチです。目立ちにくい加工で、外出中もスマートにケアが可能です。

なお、同シリーズの「お米カプセルクリーム」は、全国のドン・キホーテ系列/アピタ/ピアゴにて一足先に好評販売中です。

お米カプセルクリームの詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000096821.html)

■ 3Dのようなボリューム感※6。「グレーズリップシロップ」誕生！

スキンケア発想のリップケア商品「グレーズリップシロップ」が新登場 。べたつかないグロウテクスチャーが唇に密着し、シロップのような透明感と光沢を演出します 。

・贅沢な保湿・ハリケア成分

シアバター※7、ホホバオイル※8、ヒアルロン酸※9に加え、コラーゲン※10や6種のペプチド※11、アミノ酸※12など豊富な成分を配合 。メイクしながら唇のうるおいをキープします 。

・衛生的なシリコンアプリケーター

スッと広がってぷにっと密着するジェリーアプリケーターを採用し、誰でも簡単に美しい仕上がりを叶えます 。

・選べる2カラー

ピーチトースト：落ち着いたやさしいベージュピンク

ベリーソルベ：爽やかで澄んだニュートラルピンク

■ 商品詳細

- 商品名：お米リードルS 100- 内容量：各50mL- 価格：2,970円（税込）- 商品名：お米リードルS 100（スティックパウチ）- 内容量：1.5mL×6包- 価格：550円（税込）- 商品名：お米スポットパッチ（2個セット）- 内容量：計192枚入（96枚×2）- 価格：1,540円（税込）- 商品名：グレーズリップシロップ（全2色）- 内容量：各10g- 価格：1,320円（税込）

発売日：2026年3月2日（月）より順次

販売先：全国のドン・キホーテ系列店舗/アピタ/ピアゴ

※一部取り扱いのない店舗がございます。

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■ 確かな手応えと、心が躍る使用感を。VTが提案する一歩先のライフスタイル

VTは、日々変化する肌状態や多様なライフスタイルに寄り添うため、革新的な技術とトレンドを融合させた商品開発に挑戦し続けています。

今回登場する『お米リードルS 100』は、VTの独自成分「CICA REEDLE(R)」※1の技術に、お米由来成分※2を掛け合わせることで、よりダイレクトに、かつ潤いに満ちたキメケアを追求しました。また、日中の気になる部分をスマートに守る『お米スポットパッチ』や、ひと塗りで立体感を演出する『グレーズリップシロップ』など、スキンケアからメイクまで、使うたびに新しい自分に出会えるようなラインナップを揃えています。

これからもVTは、確かな手応えを感じられる機能性と、肌に触れるたびに心が明るくなるような使用感を通して、皆さまの日常にポジティブな変化を届けるパートナーであり続けることを目指してまいります。

※1 ツボクサエキス（整肌）、シリカ（スクラブ）

※2 コメヌカ水、コメエキス、コメ発酵液（いずれも保湿成分）

※3 白玉のようなキメ整ったツヤ肌のこと

※4 うるおいによる

※5 うるおいを与えて毛穴を目立たなくすること

※6 メイクアップ効果による

※7 シア脂（保湿）

※8 ホホバ種子油（保湿）

※9 ヒアルロン酸Na（保湿）

※10 コラーゲンエキス（保湿）

※11 アセチルヘキサペプチド-８、アセチルオクタペプチド-３、パルミトイルペンタペプチド-４、パルミトイルテトラペプチド-７、トリペプチド-１、トリペプチド-２（いずれも保湿）

※12 バリン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、オルニチン、イソロイシン、ロイシン、アラニン、アルギニン、アスパラギン酸、グリシン、ヒスチジン、グルタミン酸（いずれも保湿）

