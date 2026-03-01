医療法人社団ゆみの、アニュアルレポート2025を公開―手術以外の入院がゼロになる社会の実現に向けて

医療法人社団ゆみの

心不全、呼吸不全など慢性疾患への地域医療に注力する医療法人社団ゆみの（本社：東京都豊島区、理事長 弓野大、https://www.yumino-medical.com/(https://www.yumino-medical.com/) ）は、東京・大阪・愛媛・福岡において外来診療と訪問診療を24時間365日体制で展開しています。このたび、当法人の2025年の取り組みと実績をまとめた「アニュアルレポート2025」を発行いたしました。

当法人は、グランドデザイン「2030年、手術以外の入院がゼロになる社会へ」を掲げ、外来・訪問診療・予防医療を横断する包括的な医療体制の構築を進めています。2025年は、既存拠点の質と持続性を高める基盤整備や教育制度の充実を進め、ゆみのハートクリニック（東京・高田馬場）は日本在宅医療連合学会より「在宅医療研修プログラム施設」に認定されました。

また、海外において行政支援のもと、ベトナムで心疾患領域を中心に、当法人が取り組んできた仕組みや経験をいかして在宅医療の質の向上や多職種連携体制の構築に向けた支援を開始しました。

これまで培ってきた仕組みと知見をもとに、心臓の病気を持つ人々が安心して暮らせる社会の実現を、日本そして世界へと広げてまいります。

医療法人社団ゆみの アニュアルレポート2025

URL：https://www.yumino-medical.com/news/2026/03/002793.html

本アニュアルレポートは、患者さん・医療関係者の方だけでなく、どなたでもご覧いただけます。

その内容を一部ご紹介いたします。

■ゆみのハートクリニックが日本在宅医療連合学会認定

「在宅医療研修プログラム施設」に

ゆみのハートクリニックは、日本在宅医療連合学会より「在宅医療研修プログラム施設」に認定されました。

本認定により、研修プログラム修了者は在宅医療専門医試験の受験資格を取得することができます。これから在宅診療を実践しようとする医師が当法人で学び、心不全診療の輪や当法人の理念が全国へと広がっていくことを目指し、研修プログラムを通じた教育体制の充実をはかってまいります。

■YUMINOの在宅医療の仕組みを世界へ

経済産業省の事業採択を受け、ベトナム（ホーチミン・ハノイ）で私たちが構築を進めてきた クラウド型ナースステーション「管制塔センター」（YUMINOモデル）や 統合PHR eHomeCare などの医療DXの仕組みを活用して、現地の心疾患領域の予防医療・在宅医療の質の向上と、多職種連携の効率化を目的とした支援をしています。

■症例から当法人の医療を紹介

本レポートでは、患者さんの「美容院に行きたい」という希望を叶えるため、持続点滴投与下で外出を支援したケースや、独居で「最期まで自宅で過ごしたい」という希望をサポートしたケースをご紹介しています。「その人らしいLIFE」を支える医療を、理念だけでなく具体的支援内容として示しています。

【参考】

■拠点一覧（2026年３月現在）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76891/table/17_1_7b71497284662c179feefd30b86760ac.jpg?v=202603010451 ]

■医療法人社団ゆみの について

「医療を通してその人らしい人生をサポートする」という理念のもと、地域での外来と在宅医療（訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション）を行っています。2012年9月ゆみのハートクリニック（高田馬場）開設。

法人名 ：医療法人社団ゆみの（https://www.yumino-medical.com/）

理事長 ：弓野 大

所在地 ：東京都豊島区高田3-14-29 KDX高田馬場ビル2F

設 立 ：2012年

従業員数：458名（2025年12月末）※ 内、医師123名

■プロフィール／理事長 弓野 大

順天堂大学医学部卒業。東京女子医科大学病院循環器内科入局。

カナダ・トロント大学へ留学、心不全患者を主とした臨床・研究を行う。心臓の病気を持つ人々が安心して住み慣れた場所で過ごせる社会づくりに貢献するため2012年ゆみのハートクリニックを開院。2026年現在、国内外に運営拠点を持つ。社会活動として日本循環器協会理事、Japan Cardiology Clinic Network事務局を務めるなど地域での循環器医療発展のために活動を行っている。