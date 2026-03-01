【新会社始動】株式会社Vaxivが『Ank Rouge』『Jamie エーエヌケー』『Be mqin』の3ブランドを継承。2026年3月1日より新体制で再始動。

株式会社Vaxiv

株式会社Vaxiv（本社：東京都渋谷区、代表取締役：二瓶 暢介）は、2026年3月1日（日）より、アパレルブランド「Ank Rouge」「Jamie エーエヌケー」「Be mqin」の3ブランドの運営を開始いたします。

株式会社Vaxivは、これまでブランド運営に携わってきたメンバーを中心に、新たな仲間とともに設立された新会社です。各ブランドが築いてきた独自の世界観や商品開発方針は継続し、クリエイティブメンバーも引き続き参画。新会社体制のもと、さらなるブランド価値向上を目指します。

■ 運営ブランド

Ank Rouge（アンクルージュ）

「かわいい」をぎゅっと抱きしめながら、

ガーリーな世界観とサブカルチャーをそっと溶け合わせて提案。

かわいいは、永遠のおまじない(ハート)かわいいは、正義(ハート)

Jamie エーエヌケー（ジェイミー エーエヌケー）

ファッションってもっともっと自由でもっともっと楽しむもの！

“好きなことをもっと自由に”をコンセプトに、独自のサブカルチャーを提案。

Be mqin（ビーマイン）

若手クリエイター・sakiがディレクションを担当。

女の子ってわがままで、欲張り。なんでわたしじゃだめなの？とか、あの子みたいになれたらとか、他人が羨ましくなることもある。一緒は嫌いじゃないけど、まったく同じはつまらない。

「だったら全部、自分のものにしてしまおう」「主役はわたし以外いない」

■ 今後の展開

現在、運営体制変更に伴い新作発売を一時休止しておりますが、2026年5月頃より順次、新作商品の展開を予定しております。

公式通販サイトはこれまで通り、「Ailand（アイランド）」および「ZOZOTOWN」にて展開を継続いたします。

【Executive Directorコメント／石田 瑛代】

ブランド譲渡という節目ではありますが、クリエイティブおよび運営体制の核は継続しています。

Ank Rouge、Jamieエーエヌケー、Be mqinが大切にしてきた価値を守りながら、新会社だからこそ実現できる挑戦も重ねていきたいと考えています。

ブランドそれぞれの個性と“かわいい”を守りながら、これからはお客様と一緒に未来をつくっていけたらと思っています。

なお、Be mqinは、地雷系ムーブメントの広がりの中で存在感を放ってきた若手クリエイター・sakiが引き続きディレクションを担当いたします。

次世代の感性から生まれる新しいカルチャーの創出にご期待ください。

【株式会社Vaxiv 会社概要】

代表者：代表取締役 二瓶 暢介

所在地：東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART代々木

設立：2026年1月8日

事業内容：アパレルブランドの企画・製造・販売、AIを活用したマーケティング支援

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Vaxiv

担当：石田

Email：ishida@vaxiv.co.jp

URL：https://vaxiv.jp/