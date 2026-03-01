BanG Dream! 10th Anniversary LIVE「In the name of BanG Dream!」開催報告
株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、
2月28日(土)にKアリーナ横浜にて開催いたしました、
BanG Dream! 10th Anniversary LIVE「In the name of BanG Dream!」についてご報告いたします。
2026年2月28日(土)、Kアリーナ横浜にて、BanG Dream! 10th Anniversary LIVE「In the name of BanG Dream!」(主催：株式会社ブシロードミュージック)が開催されました。
本公演は、昨年2月28日(金)に10周年を迎えたバンドリ！プロジェクトのアニバーサリーライブとして開催。10バンド・50名のキャストが出演する豪華ライブということもあり、チケットは早々にSOLD OUT。会場・国内外のライブ配信・海外ライブビューイングにて高い注目を集めるなか公演は幕を開けました。
本編では、各バンドそれぞれの楽曲披露に加えて、「ハロー、ハッピーワールド！×夢限大みゅーたいぷ」「Pastel＊Palettes×Afterglow」「Roselia×美竹蘭 from Afterglow」によるコラボレーションも披露。各バンドが新旧の名曲を披露し、大いに盛り上げました。
終盤では、アニメ「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！5th Anniversary Animation -CiRCLE THANKS PARTY！-」作中での歌唱曲、CiRCLE THANKS PARTY！スペシャルバンドにMyGO!!!!!・Ave Mujica・夢限大みゅーたいぷを加えての「CiRCLE THANKS MUSiC♪」に続けて、出演キャスト全員による「Yes! BanG_Dream!」の披露などスペシャルなパフォーマンスも。11年間の感謝と祝福に包まれたアニバーサリーライブは、大歓声とともに幕を下ろしました。
プロジェクト12年目を迎えたバンドリ！プロジェクト、ならびに各バンドの今後の活動にご注目ください。
＜公演概要＞
◆公演名：BanG Dream! 10th Anniversary LIVE「In the name of BanG Dream!」
◆日程 ：2026年2月28日(土) 開場 13:30／開演 15:00
◆会場 ：Kアリーナ横浜
◆出演 ：Poppin'Party (愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙)
Afterglow (佐倉綾音、三澤紗千香、加藤英美里、日笠陽子、金元寿子)
Pastel＊Palettes (前島亜美、小澤亜李、上坂すみれ、中上育実、秦佐和子)
Roselia (相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)
ハロー、ハッピーワールド！ (伊藤美来、田所あずさ、吉田有里、豊田萌絵、黒沢ともよ)
Morfonica (進藤あまね、直田姫奈、西尾夕香、mika、Ayasa)
RAISE A SUILEN (Raychell、小原莉子、夏芽、倉知玲鳳、紡木吏佐)
MyGO!!!!! (羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子)
Ave Mujica (佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音)
夢限大みゅーたいぷ (仲町あられ、宮永ののか、峰月律、藤都子、千石ユノ)
◆公演詳細：https://bang-dream.com/events/bangdream-10th-anniversary-live
◆セットリスト
RAISE A SUILEN
M1. R・I・O・T
M2. V.I.P MONSTER
M3. OUTSIDER RODEO
M4. HELL! or HELL?
Afterglow
M5. 燦々
M6. Hey-day狂騒曲(カプリチオ)
M7. Scarlet Sky
夢限大みゅーたいぷ
M8. 夢現妄想世界
M9. チューニング
M10. コミュ着火Fire!
ハロー、ハッピーワールド！×夢限大みゅーたいぷ
M11. えがおのオーケストラっ！
ハロー、ハッピーワールド！
M12. ゴーカ！ごーかい！？ファントムシーフ！
M13. サンバロハッピ～！
M14. うぃーきゃん☆フレフレっ！
Morfonica
M15. Daylight -デイライト-
M16. メランコリックララバイ
M17. 誓いのWingbeat
M18. Tempest
Pastel＊Palettes
M19. 天下トーイツA to Z☆
M20. しゅわりん☆どり～みん
Pastel＊Palettes×Afterglow
M21. Y.O.L.O！！！！！
Pastel＊Palettes
M22. もういちど ルミナス
Ave Mujica
M23. KiLLKiSS
M24. 顔
M25. Sophie
M26. Symbol I : △
Roselia
M27. ZEAL of proud
M28. BLACK SHOUT
M29. FIRE BIRD
M30. VIOLET LINE
Roselia×美竹蘭 from Afterglow
M31. PASSIONATE ANTHEM
MyGO!!!!!
M32. 迷星叫
M33. 壱雫空
M34. 影色舞
M35. 往欄印
Poppin'Party
M36. ティアドロップス
M37. ぽっぴん'どりーむ！
M38. STAR BEAT ～ホシノコドウ～
M39. キズナミュージック♪
CiRCLE THANKS PARTY！スペシャルバンド×MyGO!!!!!×Ave Mujica×夢限大みゅーたいぷ
M40. CiRCLE THANKS MUSiC♪
ALL LINEUP
M41. Yes! BanG_Dream!
- セトリプレイリスト公開中
各音楽配信サービスにて、本公演のライブセットリストをプレイリストにて配信中。
ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。
https://bmu.lnk.to/bangdream-10th-anniversary-livepr
- アーカイブ配信チケット受付中
本公演では1週間のアーカイブ配信を実施しています。ライブの模様を何度でもお楽しみいただけます。ぜひこの機会をお見逃しなく。
<チケット>
グッズ付き視聴チケット：8,800円(税込) ※国内向け配信チケットのみ
一般視聴チケット ：6,600円(税込)
受付URL：https://eplus.jp/bangdream-10th-anniversary-live/st/
海外配信：https://ib.eplus.jp/bangdream-10th-anniversary-live-st
販売期間：2026年3月7日(土) 19:00まで
配信期間：2026年3月7日(土) 23:59まで
- Poppin'Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」 プレイガイド先行受付中
5月3日(日)、有明アリーナにてPoppin'Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」を開催いたします。2組による合同ライブは、2021年8月に富士急ハイランド・コニファーフォレストにて開催されたBanG Dream! 9th☆LIVE「The Beginning」以来、約5年ぶりの開催となります。
チケットプレイガイド先行が3月7日(土)まで受付中です。
<概要>
・公演名：Poppin'Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」
・日程 ：2026年5月3日(日) 開場 16:30／開演 18:00（予定）
・会場 ：有明アリーナ
・出演 ：Poppin'Party、Roselia
<プレイガイド先行>
・受付期間：～2026年3月7日(土) 23:59
・受付URL：https://eplus.jp/pp-roselia2026/
公演詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/ppp-roselia2026
- Morfonica 9th Single「Resonant Strings」 4月22日(水)リリース
Morfonica 9枚目のSingle「Resonant Strings」が4月22日(水)にリリースされます。
Blu-ray付生産限定盤には、昨年12月に大宮ソニックシティ 大ホールにて開催されたMorfonica 5th Anniversary LIVE「Maestoso」とメイキング映像を収録しています。
＜商品概要＞
Morfonica 9th Single「Resonant Strings」
発売日：2026年4月22日(水)
価格 ：Blu-ray付生産限定盤：9,900円(税込)
通常盤：1,760円(税込)
商品詳細はこちら：https://bang-dream.com/discographies/4176
- Poppin'Party 22nd Single「どきどきデエト」 4月29日(水)リリース
Poppin'Party 22枚目のSingle「どきどきデエト」が4月29日(水)にリリースされます。
Blu-ray付生産限定盤には、今年1月に東京ガーデンシアターにて開催されたPoppin'Party New Year LIVE「Happy BanG Year!!」の映像を収録しています。
＜商品概要＞
Poppin'Party 22nd Single「どきどきデエト」
発売日：2026年4月29日(水)
価格 ：Blu-ray付生産限定盤：9,900円(税込)
通常盤：1,540円(税込)
商品詳細はこちら：https://bang-dream.com/discographies/4177
- Roselia 19th Single「Fear Nothing」 4月29日(水)リリース
Roselia 19枚目のSingle「Fear Nothing」が4月29日(水)にリリースされます。CDには、ガルパで配信中の表題曲を含む2曲を収録。Blu-ray付生産限定盤には、昨年9月にduo MUSIC EXCHANGEにて開催されたRoselia Special Live「Stolz」の映像を収録しています。
＜商品概要＞
Roselia 19th Single「Fear Nothing」
発売日：2026年4月29日(水)
価格 ：Blu-ray付生産限定盤：9,900円(税込)
通常盤：1,540円(税込)
商品詳細はこちら：https://bang-dream.com/discographies/4178
- MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」 配信チケット発売中
2026年3月1日(日)にKアリーナ横浜にて、MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブを開催します。現在、配信チケットが発売中です。
＜公演概要＞
◆公演名：MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」
◆日程：2026年3月1日(日) 開場15:30／開演17:00（予定）
◆会場：Kアリーナ横浜
◆オープニングアクト歌唱：
・millsage
Key.＆Vo. 汐見蛍役 薬師寺李有
・一家Dumb Rock!
Gt.＆Vo. 須賀蕾叶役 橘めい
Gt.＆Vo. 馬橋心玖役 涼泉桜花
※オープニングアクトの演奏は、全てサポートミュージシャンによるバックバンドにて実施します。
＜配信チケット受付＞
価格：5,500円(税込)
国内配信受付URL：https://eplus.jp/mygo-avemujica2026/st/
海外配信受付URL：https://ib.eplus.jp/mygo-avemujica2026_st
販売期間：～2026年3月8日(日) 21:00まで
配信期間：～2026年3月8日(日) 23:59まで
※オープニングアクトによる演奏も配信に含まれます。
詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/mygo-avemujica2026
- MyGO!!!!! 9th LIVE プレイガイド先行受付中
2026年7月18日(土)・19日(日)、ぴあアリーナMMにて開催されるMyGO!!!!! 9th LIVEのチケットプレイガイド先行が受付中です。
【公演概要】
◆公演名：MyGO!!!!! 9th LIVE
◆日程：DAY1 2026年7月18日(土) 開場16:30／開演18:00（予定）
DAY2 2026年7月19日(日) 開場16:30／開演18:00（予定）
◆会場：ぴあアリーナMM
＜チケットプレイガイド先行＞
受付期間：～2026年3月30日(月) 23:59
受付URL：https://eplus.jp/mygo-9th/
詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/mygo_9th/
- Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」 プレイガイド先行受付中
2026年4月より、全国4都市を巡るAve Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」が開催されます。3月3日(火)まで、チケットプレイガイド先行が受付中です。
【公演概要】
◆公演名：Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」
◆日程・会場：2026年4月17日(金) Zepp Fukuoka
2026年4月26日(日) Zepp Namba
2026年5月 1 日(金) Zepp Nagoya
2026年5月 4 日(月・祝) Zepp Haneda (TOKYO)
-FINAL-
2026年6月19日(金)・20日(土) SGC HALL ARIAKE
＜チケットプレイガイド先行＞
◆受付期間：～2026年3月3日(火) 23:59
◆受付URL：https://eplus.jp/avemujica-livetour-2026/
詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_livetour
- 夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅「スーパーポジション ～スピンアップ編～」
夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅「スーパーポジション」スピンアップ編として全国各地でライブを開催中です。現在、広島・大阪・宮城・福岡公演のチケットが現在好評発売中です。
【公演概要】
◆公演名：夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅「スーパーポジション ～スピンアップ編～」
◆日程・会場 ： 2026年3月14日(土) 新潟 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE ※SOLD OUT
2026年3月21日(土) 広島 LIVE VANQUISH
2026年5月 5 日(火・祝) 大阪 BIGCAT
2026年5月 9 日(土) 宮城 仙台darwin
2026年5月31日(日) 福岡 BEAT STATION
2026年6月21日(日) 東京 SGC HALL ARIAKE
<広島・大阪・宮城・福岡公演 チケット一般発売中>
・受付URL：https://eplus.jp/yumemita_47/
※先着順・上限数に達し次第終了
公演詳細はこちら：https://bang-dream.com/yumemita_superposition_spinup_other
- 夢限大みゅーたいぷ 4th Single「超惑星Xへの旅」5月13日(水)リリース
夢限大みゅーたいぷ 4枚目のSingle「超惑星Xへの旅」が5月13日(水)にリリースされます。TeddyLoidと堀江晶太の共作による表題楽曲「超惑星Xへの旅」は、新たな夢限大みゅーたいぷの可能性を感じさせる楽曲となっています。
初回生産分には、2026年秋以降開催予定 夢限大みゅーたいぷ単独ライブイベント 最速先行抽選申込券が封入されます。
＜商品概要＞
夢限大みゅーたいぷ4th Single「超惑星Xへの旅」
発売日：2026年5月13日(水)
定価 ： 1,650円(税込)
商品詳細はこちら：https://bang-dream.com/discographies/4188
- 【新情報】「ガルパ」にて、ライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージが、ステージチャレンジ機能に追加！
スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」内、ステージチャレンジ「特別」に、本ライブで演奏された楽曲を集めたステージを追加しました。
- 【新情報】「ガルパ」にて、ライブを記念したガチャが開催中！
本ライブ開催を記念して、有償スター限定の★5初獲得メンバー1人確定ガチャが開催中です。
詳しくは、ガルパ内のお知らせをご確認ください。
- 「BanG Dream!（バンドリ！）」とは
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。
2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。
公式サイト：https://bang-dream.com
公式X：https://x.com/bang_dream_info
公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music
YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official
