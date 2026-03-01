登録者90万人超「シアーミュージック」発！平均年齢17歳の本格派ガールズボーカルグループ“Lumera”が3/23に待望のデビュー。

シアーミュージックエンタテインメント株式会社(L→R) Rianne / ねねか / みう / Honoka

YouTubeチャンネル登録者数90万人を超える「シアーミュージック」から誕生した、平均年齢17歳の4人組ガールズボーカルグループ Lumera（ルメラ） が、2026年3月23日（月）に1st Digital Single「Praylist（プレイリスト）」を配信リリースが決定。

同日、公式YouTubeチャンネルにてMUSIC VIDEOも公開されることが決定いたしました。

「歌だけは譲れない」――実力至上主義のオーディションから誕生

Lumeraは、2025年8月に放送されたオーディション番組「MUSIC PRIDE」にて結成。

「歌だけは譲れない」をコンセプトに、歌唱力のみにフォーカスした審査を勝ち抜いた実力派メンバー4名（Rianne、ねねか、みう、Honoka）。

特別審査員には、人気ボイストレーナー兼YouTuberの「しらスタ」を迎え、技術だけでなく“歌”そのものと真摯に向き合う姿勢が高く評価されました。

また、お披露目ライブの渋谷O-EASTを皮切りに、神田明神ホールではSERINAのバックコーラスを担当。昨年12月にはインドネシア最大級のフェス「Big Bang Festival 2025」へ出演し、初の海外公演を果たすなどデビュー前にも関わらず多数のステージへと出演する。

デビュー曲「Praylist」に込められた“光と祈り”

グループ名Lumeraは、ラテン語の「Lumen（光）」と「Orare（祈り）」を組み合わせた造語。

彼女たちの歌が聴く人の心に光を灯し、祈りのように寄り添う存在でありたいという願いが込められています。

デビュー作となる「Praylist」は、その決意を象徴する一曲。

「ノイズ混じりのScreen」や「眠れぬ日々」といった等身大の葛藤を抱えながらも、自らの手で未来を照らしていく10代の彼女たちならではの瑞々しい希望を描くリリックに、イントロから重なる重厚で美しいコーラスワークは、ボーカルグループとしての圧倒的なポテンシャルを感じさせる。

◎リリース情報

1st single

Lumera「Praylist」

作詞： Mio Kimura

作曲： Mio Kimura / Melo / C.J. RuRu 2026年

3月23日(月) 配信リリース

◎Lumera オフィシャル

YouTube : https://youtube.com/@lumera_jpn

X : https://x.com/lumera_jpn

Instagram : https://www.instagram.com/lumera_jpn

Tik Tok：https://www.tiktok.com/@lumera_jpn

＜お問い合わせ先＞

シアーミュージックエンタテインメント株式会社

〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-7-20 アルテビル北新宿

MAIL：smeofficial@sheer.jp