天文台スターウォッチング付き“星キャン”始動　休暇村南阿蘇のファミリーオートキャンプ場が3月1日よりオープン　～手ぶらキャンプや温泉付き車中泊も～

一般財団法人休暇村協会

熊本県阿蘇の南部に位置し、南阿蘇の奥座敷といわれる高森町に位置する自然にときめくリゾート「休暇村南阿蘇」（所在地：熊本県阿蘇郡高森町高森、総支配人：瀬井 英生）では、ファミリーオートキャンプ場が3月1日（日）よりオープンします。2026年は“星キャン”をテーマに、これまでホテル宿泊者限定だった天文台スターウォッチングをキャンプ利用者にも開放。手ぶらで楽しめるキャンププランや温泉付き車中泊プランを展開し、阿蘇の満天の星を気軽に体験できる滞在スタイルを提案します。

快晴だと、スマートフォンでもこのような空を撮影できます。肉眼で隣の銀河「アンドロメダ銀河」を見ることも可能です。◆熊本屈指の星空観察スポット「阿蘇」

阿蘇はカルデラ内でも標高約600ｍに位置し、阿蘇中央火口丘の草千里ヶ浜では、標高約1,100ｍに達します。人工の明かりが少なく空が広く感じられる環境から、熊本県内でも星空観察に適したエリアとして知られています。

南阿蘇地域には複数の天文施設が点在し、天体観測にも恵まれた環境が広がります。阿蘇五岳のシルエットと満天の星が織りなす景観も魅力のひとつです。

阿蘇五岳のひとつ「根子岳」と星のコラボレーション。

◆休暇村の天文台で天体観測！「星キャン」を楽しむ「手ぶらでキャンプパック」プラン

これまでホテル宿泊者限定だった体験プログラム「スターウォッチング」をキャンプ利用者にも開放し、天文台スタッフの解説付きで阿蘇の満天の星を観察できます。

あらかじめテントやキャンプ用品を設営した状態でご用意するため、初心者の方や小さなお子様連れでも気軽にアウトドア体験を楽しめるのが魅力です。

休暇村南阿蘇の天文台では、月や季節の星を観測。非日常の星空体験を提供します。基本のキャンプ用品を揃えた手軽なスタイルで、1泊2食付きの「トリプルミートBBQコース」と、食材を自由に持ち込めるセルフスタイルな「食材なしコース」の2タイプ。阿蘇の自然と星空、食事、温泉を楽しめるキャンプ体験を提供します。

＜スターウォッチング付き・手ぶらでキャンプパック トリプルミートBBQコース＞

食材付きで手軽にキャンプとBBQを楽しめる、1泊2食付きのフルセットプランです。準備不要で、到着後すぐにBBQとキャンプを満喫できます。

【販売期間】2026年3月1日（日）～11月30日（月）

【料 金】大人10,000円～／小学生8,000円～／幼児（4歳以上）5,000円～

※税込価格です。

BBQは牛・豚・鶏肉のトリプルミートと野菜、阿蘇のお米が付きます。

＜スターウォッチング付き・手ぶらでキャンプパック （食材なし）＞

キャンプ道具のみをご用意し、地元食材やお好みの食材を自由に持ち込んで楽しめるセルフスタイルのプランです。

自分好みのキャンプスタイルで、より自由度の高いアウトドア体験が可能です。

【販売期間】2026年3月1日（日）～11月30日（月）

【料 金】大人5,000円～／小学生4,500円～／幼児（4歳以上）4,000円～

※税込価格です。

キャンプに必要な道具は休暇村で全てご用意いたします！

◆ 温泉付き車中泊プラン キャンプ場で自由な滞在スタイル

近年注目が高まる車中泊スタイルに対応し、休暇村南阿蘇ではオートキャンプ場を活用した車中泊限定プランを販売します。サイトは自由に使えるため、持参したBBQセットでの食事や周辺グルメを楽しむなど、自由度の高い滞在が可能。料金には温泉「しきみの湯」の入浴券が含まれ、自家源泉の温泉も気軽に利用できます。

＜平日限定・2026年ソロデュオにおすすめ、車中泊プラン（ホテル温泉付き）＞

【販売期間】2026年3月1日（日）～11月30日（月）

【料 金】お一人様（4歳以上）2,800円～

※税込価格です。

乗用車の他、キャンピングカーの乗り入れも可能。◆休暇村南阿蘇ファミリーオートキャンプ場

阿蘇山麓の自然に囲まれた「休暇村南阿蘇ファミリーオートキャンプ場」は、オートサイトを中心に初心者やファミリーでも利用しやすい環境を備えたキャンプ場です。本館の温泉施設も利用でき、自然の中で気軽にアウトドア体験を楽しめます。

◆休暇村南阿蘇

世界最大級のカルデラ、阿蘇山麓に位置するリゾートホテル。

ホテル目の前からは阿蘇五岳のなかでも、日本百名山の一つ「根子岳」の絶景スポットとしても知られ、深緑の春や紅葉の秋などのシーズンは、登山口までも車で約10分と近く、ハイキングや登山の拠点としても便利です。

所在地：〒869-1602阿蘇郡高森町高森3219

総支配人：瀬井 英生

ＵＲＬ: https://www.qkamura.or.jp/aso/

目の前に阿蘇五岳の大パノラマが広がる絶景と温泉が楽しめるホテルです

◆自然にときめくリゾート休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とのふれあいプログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。