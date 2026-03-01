40歳以上の女性限定！『たびよみリポーターオーディション』開催決定！ 3月1日（日）よりエントリー受付開始
企画概要
鈴木福・Mrs. GREEN APPLEなど多くのタレントを輩出しているテアトルアカデミーが、旅行を楽しく彩るコンテンツを発信する旅行メディア「たびよみ」とのコラボレーション企画として、『たびよみ×テアトルアカデミーコラボ企画 たびよみリポーターオーディション』を開催いたします。
グランプリに選ばれた方は、旅行メディア「たびよみ」にリポーターとしてレギュラー出演が決定。また、雑誌「旅行読売」にも出演していただきます。
エントリーはこちら！ :
https://debut.theatreacademy.jp/audition/ageless/028_a/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=ageless&utm_content=model&argument=ehTGVVgm&dmai=PRTIMES-56
オーディション概要
1980年の創業以来、さまざまな分野で活躍できるタレントを輩出し続けてきたテアトルアカデミーと、「知るほど旅は楽しくなる。」をコンセプトに、日本国内・海外のさまざまな観光スポット、グルメ、温泉、絶景など、旅の魅力を発信するメディアサイト「たびよみ」のコラボオーディションです。
対象期間中にテアトルアカデミーのオーディションに参加し、合格後入所した方の中から、グランプリ受賞者を選出。
グランプリに選ばれた方には、「たびよみリポーター」として、その季節ならではの旅の魅力や最新情報など、旅行を楽しく彩るコンテンツを紹介していただきます。その様子はたびよみHP内にてレギュラー掲載。さらに雑誌「旅行読売」にも出演していただきます。
入所後は、広告・ラジオ・雑誌モデルなど、幅広い分野で活躍できる可能性も。
45年にわたって築き上げてきた経験と実績をもつテアトルアカデミーによるバックアップのもと、芸能界デビューへの第一歩を踏み出すことができる特別企画です。
▼旅行メディア「たびよみ」概要
日本国内・海外のさまざまな観光スポット、グルメ、温泉、絶景など、旅の魅力を発信するメディアサイト。歴史を紐解く旅や土地の文化を実感する旅など、好奇心に訴えかける旅情報を、毎月28日発売の老舗月刊誌「旅行読売」の編集部員や寄稿者が発信します。
知れば知るほど旅は楽しくなる。旅すれば旅するほど人生は楽しくなる。そう思っていただけるような写真、物語、知恵、体験談などが、いろんな引き出しから出てくる。そんな楽しくて便利なウェブメディアです。
旅行メディア「たびよみ」HP
https://tabiyomi.yomiuri-ryokou.co.jp/
▼前回のグランプリ受賞者 出演記事（一例）
≪貝掛温泉編≫
https://tabiyomi.yomiuri-ryokou.co.jp/article/002914.html
≪池袋・西武秩父・長瀞編≫
https://tabiyomi.yomiuri-ryokou.co.jp/article/003013.html
≪静岡編≫
https://tabiyomi.yomiuri-ryokou.co.jp/article/003086.html
リポーター決定までの流れ
・STEP1：エントリー
エントリーフォームに必要事項を記入し、写真を添付して送信してください。
https://debut.theatreacademy.jp/audition/ageless/028_a/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=ageless&utm_content=model&argument=ehTGVVgm&dmai=PRTIMES-56
・STEP2：書類審査
書類審査を通過した方には、オーディション日程をご案内します。
・STEP3：オーディション
全国に展開するテアトルアカデミー各校にて開催される、対面のオーディションにご参加いただきます。
・STEP4：グランプリ決定
オーディション合格後、入所された方の中からサイトや誌面に出演するグランプリが決定いたします。
受賞者の決定は8月初め頃、撮影日程は8月以降（撮影は全3回）を予定しております。
※スケジュールは変更となる可能性があります。
オーディション詳細
【応募期間】
2025年3月1日（日）～2025年5月21日（木）
※対象の方が期間内にテアトルアカデミーの入所オーディションへ応募された場合、本キャンペーンへも自動エントリーとなります。
【応募対象】
全国の40歳以上の女性
【オーディション会場】
≪テアトルアカデミー札幌校≫
〒003-0003
北海道札幌市白石区東札幌3条1丁目1-1
ラソラ札幌 Ａtown 1F
≪テアトルアカデミー仙台校≫
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3-6-18
勾当台イーストビルB1F
≪テアトルアカデミー東京校≫
〒169-0051
東京都新宿区西早稲田3-14-3
≪テアトルアカデミー立川校≫
〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18
粂川第二ビル3F
≪テアトルアカデミー横浜校≫
〒231-0066
神奈川県横浜市中区日ノ出町1-51
日ノ出サクアス3F
≪テアトルアカデミー名古屋校≫
〒464-0841
愛知県名古屋市千種区覚王山通8-70-1
サンクレア池下4F
≪テアトルアカデミー大阪校≫
〒540-6591
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31
天満橋OMMビルB2F
≪テアトルアカデミー西宮校≫
〒662-0911
兵庫県西宮市池田町9-20
BRICK COURT西宮1F・2F
≪テアトルアカデミー岡山校≫
〒700-0977
岡山県岡山市北区問屋町23-101
スタジオバース問屋町
≪テアトルアカデミー福岡校≫
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-1
その他オーディションに関するお問い合わせはテアトルアカデミーまで
事務所概要
【テアトルアカデミー】
全国12拠点に事務所・スタジオを展開し、マネジメントを行う芸能プロダクション。1980年の創業以来、さまざまな分野で活躍できるタレントを輩出し続けている。2025年に創業45周年を迎え、「PRODUCTION(プロダクション)」「TRAINING(育成)」「CREATIVE(制作)」の三本柱を軸に、新たな取り組みを進めている。
▼テアトルアカデミー公式HP
https://www.theatre.co.jp/