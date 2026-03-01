鳴門×韓国フェア With NARUTO SUPER DANCE PROJECT3/20（金・祝）開催

鳴門×韓国フェアWith NARUTO SUPER DANCE PROJECT PRセンター

2026年3月20日（金・祝）、徳島県鳴門市のUZUHALLにて「鳴門×韓国フェア With NARUTO SUPER DANCE PROJECT」（主催：鳴門市企業局）と題した日韓文化交流のイベントを開催いたします。

本イベントは、韓国の世界的エンタメ教育機関「ゼニス・グローカル・アカデミー」との協業決定を受けて始動するダンスプロジェクトのキックオフとして実施するものです。あわせて、世界最先端のK-POPダンスメソッドをはじめ、多彩な韓国カルチャーを体験できる一般参加型の交流フェアとなります。

2027年に市制80周年を迎える鳴門市は人口約5.2万人。四国の北東端に位置し、淡路島から大鳴門橋を通って四国のゲートウェイとなっています。利便性の高い立地ではあるものの、全国の多くの自治体と同様、人口減少や若者の転出超過という課題を抱えています。

そんな中、市ではこれからのまちを背負っていく若者たちが、自分たちが育ったまちの魅力を再発見し、国内、そして海外にその魅力を表現し伝えていく気運を醸成するため、その手法のひとつとしてダンスによる身体表現に着目しました。鳴門市では、毎年の夏の風物詩「阿波踊り」が県下で一番先に、先陣を切って開催されており、市内や近隣にはダンススクールも数多くあり、「踊り」と親和性の高い風土があります。

また、徳島「阿波踊り」空港から韓国・ソウル仁川空港へは2024年12月から定期便が就航していますが、ダンスのスキルを磨いて表現力を上げていくために、韓国発で世界に広がるK-POP界最先端のダンスレッスンのメソッドを有し、仁川空港から程近くに、最大600名を収容できる2棟の校舎を構える世界的エンタメアカデミー「ゼニス・グローカル・アカデミー」との協業が決定。市では同校の講師を招聘し、市内でK-POPのダンスレッスンが行えることになりました。

そこで3月20日（金・祝）、同校の講師による地域の子ども・若者への無料ダンスレッスンや、アカデミーによるダンス関連プロジェクトの発表、またカルチャー、グルメのコンテンツまで、鳴門市と韓国との文化交流イベントを企画・開催することとなりました。

ゼニス・グローカル・アカデミー

「ゼニス・グローカル・アカデミー」は、「エンタメで世界に羽ばたきたいと思いながら果たせない子ども達の背中を押していきたい」との創立者Kang Jun（カン・ジュン）会長の思いから2024年に設立。アカデミーは現在、韓国国内はもちろん、中国等東アジア全域で急速に活動を広げています。

また、韓国発で世界に広がるK-POPは、日本でも若者世代の支持は熱く、多くのヒット曲がTikTok等のSNSにユーザーが好きな曲のダンスカバーを投稿するいわゆるUGC（User-Generated Content）の拡散から生み出されている点にも着目し、若者が共感を伝え合う手段として、K-POP最先端のメソッドで磨き上げたダンススキルで、自分たちのまちの魅力を表現。これにより従来の地方自治体の情報発信と全く異なるターゲットにメッセージを届けられる可能性があると考えました。

Lee Ju-Seon

3月20日に実施するイベントのステージプログラムでは、アカデミーから、現在韓国の振付界の重鎮として関連団体の理事も務めるトップ講師、Lee Ju-Seon（イ・ジュソン）氏を招聘し、ステージ上でダンスを志す子ども・若者たちのために、直接アドバイスを行います。加えてアカデミーのダンサーによるエキシビションや、今後、年間を通じて同アカデミーのダンスレッスンを無料で受けられる「NARUTO SUPER DANCE PROJECT」の発表も行われる予定です。

さらなる韓国コラボとして「日韓歌謡ライブショー」と題し、韓国歌謡「トロット」のオーディション番組日本版「トロット・ガールズ・ジャパン」で審査委員も務める松崎しげると、同番組で選抜された4人組の歌姫sisが、子ども・若者たちのためのイベントの趣旨に賛同して参加が決定。韓国旅行が当たる抽選会や、会場外では韓国グルメを堪能できるキッチンカーも参集、韓国では勿論日本でも大人気アニメキャラクター「ティニピン」のグッズ販売等、ダンスに関心のある方だけでなく幅広い年代の方々が楽しめる「鳴門×韓国フェア」と呼ぶにふさわしい文化交流イベントとなります。

松崎しげる

sis

キッチンカー

ヤンニョムチキン

泉みちひこ鳴門市長からも、このイベントにつきまして、「鳴門の渦潮のように皆さんの情熱が大きなうねりになっていくことを期待します。是非、沢山の方々にイベントに参加して欲しい」とコメントをいただいております。

これからのまちを、日本を背負っていく子ども・若者たちと作る「次世代エンターテインメント」、そして日韓コラボをお見逃しなく、この機会にぜひご参加ください。

春休みの三連休初日。鳴門海峡の渦潮も年間で最大の大きさになる観光シーズンに、是非お気軽に鳴門市を訪れ、入場無料のイベント世界のエンタメを体験してみてはいかがでしょうか？

＜イベント概要＞

名称：鳴門×韓国フェアWith NARUTO SUPER DANCE PROJECT

日時：令和8年3月20日（金・祝）

開場：11時30分 （屋外エリア開場）

開演：13時00分 （ホール開場）

終演：16時30分予定

内容：ホール：プロジェクト発表、ダンスショー、ダンスレッスン、歌謡ショー、抽選会

屋外エリア：キッチンカー、グッズ販売、企業ブース

会場：ウズホール(ボートレース鳴門内)

住所：〒772-0011 徳島県鳴門市撫養町大桑島濘岩浜４８-1

入場費：無料

ダンスレッスン費：無料

※レッスン受講希望者は、音源持参でご参加ください。また、事前申込制となっており、参加者多数の場合抽選になることがあります。

参加者：ダンス等に興味がある小中高校生と保護者・一般

参加方法：事前申し込み制500名様（当日入場券有）

申込フォーム：https://forms.office.com/r/vQNf01bT3x?origin=lprLink

※申込者が定員を超えた場合はフォーム画面でご案内の上抽選を行い、結果を通知いたします。屋外

エリアは申込不要でどなたでもご入場できます。

イベント情報サイト：https://gmusic.co.jp/csr/20260220/index.html

主催：徳島県鳴門市企業局

協力：一般財団法人ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会

協賛：イースター航空

ダンスプロジェクトプロデューサー：Lee Ju-Seon（イ・ジュソン）

＜ゼニス・グローカル・アカデミー＞

世界中の若者がグローバルなエンタメの世界に進出出来るよう支援すること目的に、2025年仁川に開校した世界的なエンタメの実践型グローバルエンターテインメント教育機関です

ダンス・ボーカル・パフォーマンストレーニングはもちろん、舞台理解、表現力、協働能力までを含む現場基準のカリキュラムを運営しています。

単なる技術習得にとどまらず、パフォーマンス・視覚メディアの理解・コンテンツ制作・グローバルコミュニケーションを含む、統合型のエンターテインメント教育体験を提供します。

さらに、多様な国籍・バックグラウンドを持つ学生が共に学ぶグローバルな学習環境を通じて、文化の違いを理解・尊重しながら協働する経験を自然に積むことができるよう支援しています。

開校初年度から海外学生を受け入れ、中国デビューグループ「H&H BOYS」を輩出。トレーニングから映像制作まで一貫管理する実務型プロジェクトを遂行しています。

＜イ・ジュソン氏＞

世界を席巻した『江南スタイル』の振付師であり、現在韓国の振付界の重鎮として関連団体の理事も務めるトップ講師。「SNSでの連鎖的なダンス投稿」という現代のヒットの潮流を創り出した先駆者でもあり、最近では2025年12月に中国でデビューした5人組ボーイグループ「H&H BOYS」の振付を担当するなど、世代や国境を越えて「真似したくなる振付」を生み出し続ける、唯一無二の存在です。

＜トロットとは＞

近年日本でも注目を集める韓国歌謡「トロット」。世代を超えて支持される韓国の伝統的大衆歌謡ジャンルで、K-POPとは異なる魅力を持つ音楽文化として人気が高まっています。本イベントでは日韓歌謡ライブとして紹介します。

＜ティニピンとは＞

2020年から韓国で放送されている3DCGアニメで、現在、韓国でシーズン5まで放送されている大人気アニメシリーズ。韓国では幼稚園児や小学校低学年だけでなく、人気アイドルなども巻き込み、男性やティーンなど含め、幅広い支持層を持つ大人気キャラクターに成長。