三ツ境駅前スマイル歯科院長・樋田秀一が日本小児矯正研究会指導医として第5回日本小児矯正研究会全国大会（東京）の大会長に就任しました

三ツ境駅前スマイル歯科（神奈川県横浜市瀬谷区）院長の樋田秀一は、日本小児矯正研究会 指導医として、2026年6月21日（日）に東京・日本橋で開催される「第5回日本小児矯正研究会全国大会」の大会長に就任いたしました。

本大会は、研究会会員および会員診療所スタッフを対象とした＜会員限定＞の学術大会であり、全国の歯科医師・歯科衛生士が一堂に会し、小児矯正および口腔機能育成に関する最新の学術知見と臨床実践について共有・研鑽を行う専門的な場となります。



■第5回日本小児矯正研究会全国大会開催にあたって（大会長メッセージ）



「確信」を、次世代の「指針」へ。

全国大会は、私たちがこれまで大切に育んできた研究会の理念と臨床的確信を、より確かな指針へと昇華させ、小児矯正および口腔機能育成の未来へとつなげていく重要な場です。

今回は、研究会内で蓄積されてきた知見を深化させるとともに、あえて外部の専門的視点を取り入れることで、新たな気づきと検証の機会を創出しました。

多角的な視点からテーマを掘り下げることで、日常臨床に新たな光を当て、より質の高い小児矯正医療の実践へとつなげていきたいと考えています。

先生方、そしてスタッフの皆さまと共に、「子どものお口の未来」をあらためて見つめ直す、実りある時間となることを願っております。

■第5回 日本小児矯正研究会 全国大会 概要

大会名：第5回 日本小児矯正研究会 全国大会（東京）＜会員限定＞



テーマ：『子どものお口、今なにが起きている？― 小児矯正と口腔機能を見直す ―』

開催日：2026年6月21日（日）



時 間：10:00～16:00（9:30 受付開始）



会 場：野村コンファレンスプラザ日本橋 6F 大ホール

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号 YUITO 日本橋室町野村ビル5F・6F

https://www.nomura-nihonbashi.com/conference/

対 象：日本小児矯正研究会 会員および会員診療所スタッフ

プログラム：

【午前講演】

徳島大学歯学部 名誉教授 北村 清一郎 先生

演題：「子どものお口ポカンと舌機能の関わり― 解剖学的見地から ―」

【午後講演】

株式会社TomorrowLink 代表取締役／歯科衛生士 濱田 智恵子 先生

演題：「疾病を生まない口腔づくりへ― 矯正 × チーム医療が拓く生涯予防 ―」

【理事講演】

一般社団法人 日本小児矯正研究会 主任指導医 花田 真也 先生

演題：「ネジ巻く必要のない新しい床装置 オルソエース」～ OrthoACE（Auto Coil Expansion）～

【医院概要】

三ツ境駅前スマイル歯科

診療内容：小児歯科／小児矯正・成人矯正（マウスピース型矯正〈インビザライン〉・ワイヤー矯正）予防歯科／精密なむし歯治療／薬を用いた歯周病治療

当院では、地域の皆さまのお口の健康を守るため、「大人と子どもの歯並び・矯正相談会（参加無料）」を定期開催しております。対象は6歳のお子さまから大人の方まで。

最新の開催日程は当院ホームページをご確認ください。

また、LINEによる歯並び相談も受け付けております。

歯並びや噛み合わせで気になる点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

所在地：〒246-0022

神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境15-1

HP：https://www.mitsukyo-smile.com/

Instagram：https://www.instagram.com/mitsukyosmile/