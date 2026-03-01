【Makuakeで目標金額1600%達成】“ながら専用”目元ケア「EYE NAGARA（アイナガラ）」が(株)ハンズでの先行発売決定。3月より発売

羽立工業株式会社
■ Makuakeでの反響について

「EYE NAGARA（アイナガラ）」は、2/6より応援購入サービスMakuakeにて先行販売を開始し、わずか開始17分で目標金額達成、最終的に目標金額1600%を達成し大好評のうちにプロジェクトを終了しました。




予想を上回る反響をいただき、全国での一般販売に先駆け、(株)ハンズでの先行販売をすることが決定しました。



■(株)ハンズバイヤーコメント


■ 開発背景：目を酷使する日常に、「わざわざ時間を取らない」ケアを提案

PC・スマホなどディスプレイを見る時間が長い日常では、目元の不快感や重さを感じても、ケアのための時間を確保できないケースが増えています。
「EYE NAGARA（アイナガラ）」は、そうした生活導線の中で“ながら”で取り入れられることを前提に企画した忙しい現代人のための目元ケアアイテムです。




■ こんな方におすすめ

・1日8時間以上ディスプレイを見ている方


・夕方ごろに目の奥がじんわり重く感じやすいビジネスパーソン


・メールチェックや資料作成の合間に、短時間で目元をケアしたい方



■ 商品特徴（“ながら”のための3つのポイント）

1）左右別々にケアできるため、視界をふさぎにくい。


作業・視聴などを続けながら、ながらケアできる設計。






2）シンプル操作で、短時間ケアに対応する3つのモード。


短時間でも使いやすいよう、目的に応じたモードを搭載。




3）軽量・コンパクトで、日常に入れやすい“新ガジェット”


持ち運びやすく、すき間時間に取り入れやすいサイズ感・操作性を想定。




■ 使用シーン例

1）メールチェックの合間に






2）ゲームのマッチング待ち時間に






3）すき間時間の“ながらルーティン”に







■商品情報


■先行発売情報

販売開始：3月より順次発売予定


販売場所：(株)ハンズ（※一部店舗では取り扱いがない場合があります）


販売価格：税込6,600円


カラー：白/黒



■会社／サービス概要


会社名：羽立工業株式会社


所在地：静岡県湖西市新所3番地


事業内容：スポーツ用品、セルフケア用品、レクリエーション用品の製造販売


公式サイト：https://hatachi.jp/



■問い合わせ先


報道関係者お問い合わせ：https://hatachi.jp/customer/inquiry/corporate/


Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/eyenagara/