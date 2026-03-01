【4月8日(水)開催】累計売上75億の営業社長が断言「交流会に行くな」｜紹介営業が再評価される2026年春、キーマン戦略のノウハウを公開

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年4月8日(水)19:00～ゲストにスマートソーシャルの酒井代表を迎え、元リクルートが見つけた営業の真実について解説するマーケティング勉強会を開催すると発表した。

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4888571/view(https://peatix.com/event/4888571/view)

「交流会に行くな」累計売上75億の営業社長が明かす、成果を出すキーマン戦略

生成AI時代、営業の自動化やSFA活用が進む一方で、「結局、紹介が最強」という原点回帰の流れが加速しています。そんな中、累計売上75億円を実現した営業社長・スマートソーシャル 酒井代表が、交流会を“攻略する”ための逆説的ノウハウを公開します。交流会は、経営者の名刺を圧倒的低コストで獲得できる有効な場。しかし多くの人が名刺交換の数を目的化し、孤立し、成果につながらないまま終わっています。今回のテーマは、その常識を覆す「幹事との関係構築＝キーマンアプローチ」。幹事との関係を築き、信頼を得ることで、良質な紹介が自然と生まれる仕組みを作っています。スポンサーとして関わる、イベント運営を手伝う、共通の趣味を持つなど、売り込まないアプローチが鍵になります。起業家・経営者・コンサルタントとして成長を目指す方にとって、顧客開拓の本質を再定義する時間となるはずです。

スタッフもマッチングをお手伝いします！初めての方も大歓迎！

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年4月8日(水) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

参加費

事前決済 2,200円 1ドリンク+交流会

当日事前決済 2,500円 1ドリンク+交流会

当日現地決済 3,000円 1ドリンク+交流会

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4888571/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

ゲストのご紹介

スマートソーシャル株式会社 代表取締役CEO 酒井 禎雄

新潟県出身。長岡工業高等専門学校卒業。リクルートにて、情報通信サービス営業、学生募集広告営業、メディアマーケティングを歴任。全ての部署でエンジニアと共に新規サービスを立ち上げる。その後、オリコングループ、サイバードを経て独立・起業し、現在に至る。会社員時代よりシステムとそれを創るエンジニアがいかに事業成長に貢献するかを痛感。それに対して、エンジニアの能力を活かしきれず開発が炎上する現場も目の当たりにし、「すべらないシステム開発」を提唱するに至る。大手企業を中心にシステムを最大活用したサービス化、事業化の支援を行う。「すべらないシステム開発」により、お客様の事業成長に貢献できるものと強く自負しております。

モデレータのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

