株式会社HOSAC、東北・北海道エリアの事業体制を大幅強化東北営業所を本日開設、帯広出張所を3月10日に開設

2026年3月1日

自動操舵システムをはじめとする先端技術ソリューションを提供する株式会社HOSAC（本社：北海道石狩郡当別町対雁37-16、以下「当社」）は、事業拡大と顧客サポート体制の強化を目的に、本日2026年3月1日（日）に岩手県北上市へ「東北営業所」を、同年3月10日（火）に北海道帯広市へ「帯広出張所」を新たに開設いたします。

■開設の背景と目的

近年、農業分野における労働力不足や高齢化が深刻な課題となる中、作業の効率化や省力化を実現するスマート農業への関心が急速に高まっております。特に当社が主力とする自動操舵システムは、精密な作業を実現し、生産性向上に直結するソリューションとして、全国的に導入需要が拡大しております。

これまで当社では、本社や関東営業所（埼玉県春日部市神間872番地 春日部みどりのPARK 株式会社JPP内）を中心に営業活動およびサポートを行ってまいりましたが、東北・北海道エリアにおける顧客基盤の拡大と、よりきめ細やかなサービス提供の必要性が高まっておりました。

この度開設する2拠点の目的は以下の通りです。

1. 地域密着型の迅速なサポート体制の構築

東北・北海道は、我が国を代表する重要な農業地帯です。それぞれの地域に拠点を構えることで、お客様の現場までの移動時間を大幅に短縮し、導入相談から設置、導入後のメンテナンスやトラブル対応まで、よりスピーディーかつ柔軟に対応できる体制を整えます。

遠隔操作によるサポート体制完備

2. 現場ニーズを捉えたソリューション提案の強化

「東北営業所」は東北エリア全域のハブとして、多様な農業形態への対応力を強化します。「帯広出張所」は、大規模経営が多い十勝エリアの特性に合わせた、より実践的な提案活動を加速させます。地域ごとの課題やニーズをいち早く汲み取り、製品開発やサービス改善へ迅速にフィードバックすることで、顧客満足度の向上を図ります。

緊急対応時に備えて主要エリアに拠点を配備

3. スマート農業普及の加速と地域貢献

新拠点をベースとして、地域の販売パートナー様との連携をさらに深め、デモンストレーションや講習会の実施など、スマート農業技術の普及活動を積極的に推進してまいります。これらの活動を通じて、地域の農業経営の持続的な発展に貢献していく所存です。

当社は、今回の新拠点開設を機に、東北・北海道エリアにおける事業基盤をより強固なものとし、お客様の期待を超える価値提供に努めてまいります。

帯広出張所イメージ

■新拠点の概要

東北営業所（2026年3月1日開設）

東北エリア全域をカバーする営業・サポート拠点として、迅速な顧客対応を実現します。北上市の交通利便性を活かし、機動力のある活動を展開します。

所在地：〒024-0064 岩手県北上市若宮町二丁目1-22

TEL：0197-62-4347

FAX：0197-62-4348

帯広出張所（2026年3月10日開設予定）

日本有数の大規模食料生産基地である十勝・帯広エリアに根ざし、地域特有のニーズに寄り添った密着型のサポートを行います。

所在地：〒080-0802 北海道帯広市東2条南25丁目20番地

TEL：0155-65-4986

FAX：0155-65-4989

