【ひめらぶ追加メンバーオーディション】ついに3次レッスン審査開始！10名の候補者が20日間の猛特訓へ

小学生プリンセスアイドルグループ「ひめらぶ」は、2026年2月28日（土）、追加メンバーオーディションの第3回を公式YouTubeチャンネルにて配信開始いたしました。

500名以上の応募者から選抜された21名による2次審査が終了し、勝ち残った精鋭10名。最終的に選ばれるわずか「2名」の座をかけ、運命の3次レッスン審査がいよいよスタートします。

【配信URLはこちら：https://livepocket.jp/e/f32mu(https://livepocket.jp/e/f32mu%E2%80%8B%E2%80%8B)】

■最終審査へ進めるのは4人のみ。20日間の過酷な「プリンセス特訓」

3次審査の内容は、ひめらぶの新曲『プリンセス7ヶ条』を課題曲とし、20日間で歌とダンスを完璧に仕上げるというもの。最終審査に進めるのは、10名のうちわずか「4名」という非常に狭き門です。候補者たちは自宅でも猛特訓を重ね、憧れの「ひめらぶ」加入を目指します。

■チーム結成と「担当」の割り振り。コミュニケーションも審査の対象に

【3次審査進出メンバー】

今回の審査では、5人1組の2チームに分かれ、チームワークや関係性も評価のポイントとなります。さらに、既存メンバー5名の「担当」が各候補者に振り分けられ、それぞれの個性を引き継ぐ形でのレッスンが始まりました。

■涙のレッスン。壁にぶつかる候補者たちと、審査員の温かい鼓舞

Aチーム「らぶハート」- りりぴ担当：アニー 3年生 埼玉県- ましろ担当：るりぴ 3年生 東京都- あやな担当：前田 瑠奈 5年生 埼玉県- ラリッサ担当：中尾 麗愛 3年生 熊本県- かんな担当：富田えま 2年生 宮崎県Bチーム「姫ガールズ」- りりぴ担当：みぃみ 3年生 神奈川県- ましろ担当：せあん 5年生 三重県- あやな担当：鷹宮 瑛茉 6年生 東京都- ラリッサ担当 ：相澤 奈由 3年生 千葉県- かんな担当：島崎 心遥 5年生 埼玉県

ダンスレッスンでは「全員ダンスに自信がある」と手を挙げた候補者たちでしたが、新曲の複雑なフォーメーションに大苦戦。2次審査で絶賛されたアニーが高評価を得る一方で、同じ担当のみぃみはプレッシャーから表情が硬くなる場面も。歌唱レッスンではるりぴが音程に苦戦するなど、ハイレベルな課題に全員が必死に食らいつきます。

審査員からは「ひめらぶのメンバーも、未経験から1ヶ月でステージに立てるまで成長した。あなたたちにもその力がある」と、候補者たちの可能性を信じる熱いエールが送られました。

■『ひめらぶ追加メンバーオーディション』第3回 配信概要

公開日時： 2026年2月28日（土）18:00

視聴URL：https://livepocket.jp/e/f32mu

ナレーション： あいさ（egg専属モデル）

本番組のナレーションには、ティーンから絶大な支持を集めるegg専属モデルのあいさが就任。持ち前の明るいキャラクターで、候補生たちの熱い戦いに華を添えます。

■「ひめらぶ」について

「ひめらぶ」は、小学生メンバー5名によるプリンセスアイドルグループです。 "小学生姫ギャル"のりりぴをセンターに迎え、同世代の憧れを象徴する存在=プリンセスアイドルを目指して結成されました。

2025年8月に全国から500名以上がエントリーしたオーディションを経て4名が選ばれました。 しなこや竹下パラダイスの作品で知られるNOVECHIKAと、二度のレコード大賞受賞歴を持つTETTAが制作したデビュー曲『100パーセントだいちゅっき』はMV再生数50万回、TikTok動画再生数1,700万回を突破し大きな注目を集めています。

