電子チラシサービスShufoo!、スーパーマーケット「東武ストア」のチラシがチェックできるようになりました！

TOPPANグループの株式会社ONE COMPATH（ワン・コンパス）が運営する国内最大級の電子チラシサービス「Shufoo!（シュフー）」は、東武鉄道グループ 株式会社東武ストア運営するスーパーマーケットチェーン「東武ストア」の各店舗のチラシやお買い物情報の本格掲載を3月1日より開始しました。

電子チラシサービス「Shufoo!」は2001年にサービス開始して以来、日々のお買いものをもっと便利にしたいという想いからスーパーマーケットをはじめとした様々な業態の小売店のチラシ・買い物情報を掲載しています。

株式会社東武ストアは、「お客様のより良い暮らしに貢献します」を理念に掲げ、東武線沿線を中心に東京都、埼玉県、千葉県の首都圏でスーパーマーケットを展開しています。「地域で一番買いやすい店づくり」というビジョンのもと、お客様目線に立った売り場づくりに取り組み、東武線沿線地域における食のインフラを担う企業として、持続的な発展を目指しています。「Shufoo!」では、ユーザーの皆さんをはじめとする生活者と企業の「買いもの」という接点を心地よいものにするため、利便性とユーザービリティ向上を続けてまいります。

■株式会社東武ストア ご担当者様からのコメント

近年、ライフスタイルや情報収集手段の多様化が進み、従来の折込チラシがお客様のお手元に届く機会が減少しています。チラシは単なる広告ではなく「店舗への招待状」として、お客様との大切なコミュニケーション手段であり、より多くのお客様にお得な情報やタイムリーなご案内を確実にお届けしたいという想いから、このたび、Shufoo!への本格掲載を開始しました。

■Shufoo! について

月間1,600万人（2025年9月現在、提供ASP上のアクセス含む）が利用し、全国12万店以上が参加する国内最大級の電子チラシサービスです。日本全国のスーパーやホームセンター、家電店、ドラッグストア等のチラシを無料でチェックできるほか、お店のおすすめ商品、タイムセール、バーゲン情報、クーポンや割引デーの情報、レシピ検索など、毎日のお買物を便利でお得にする情報が満載です。スマートフォンアプリのほか、PCやタブレットなど様々な端末で利用できます。2001年8月よりTOPPAN株式会社が運営を開始し、2019年4月1日よりTOPPANグループの株式会社ONE COMPATHが運営しています。

URL https://www.shufoo.net

■株式会社ONE COMPATHについて

所在地： 東京都港区芝浦 3-19-26 TOPPAN芝浦ビル

設立： 1997 年 1 月 20 日

資本金： 100 百万円

代表者： 代表取締役社長 CEO 早川 礼

従業員： 134名（2025 年 4月時点）

URL： https://onecompath.com

主なサービス：地図検索サービス「Mapion」、電子チラシサービス「Shufoo!」、ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」など

