おたからや千川駅前店、テレホンカード買取強化キャンペーンを開始― コレクター需要の高まりを背景に、人気キャラクター柄の買取体制を強化 ―

本キャンペーンは、2026年3月1日から3月31日までの期間限定施策として実施されます。

買取専門店「おたからや千川駅前店」は、2026年3月より、テレホンカードの買取強化キャンペーンを開始いたしました。

近年、公衆電話の利用減少に伴い実用用途としての需要は減少している一方、アニメ・ゲーム作品や限定デザインのテレホンカードはコレクターズアイテムとして再評価され、市場流通量および収集需要が高まっています。

こうした市場動向を踏まえ、同店では人気キャラクター柄テレホンカードの買取体制を強化し、地域利用者が保管しているコレクションの価値確認機会の拡大を目的として本キャンペーンを開始しました。

■ 新たに開始する買取強化キャンペーン

本キャンペーンでは、特定の人気作品デザインを対象に、50度数テレホンカードの買取強化を実施します。

対象デザイン例

・ポケットモンスター（ポケモン）

・ドラゴンボール

・美少女戦士セーラームーン

・SLAM DUNK（スラムダンク）

・任天堂キャラクターシリーズ

・カードキャプターさくら

・ドラゴンクエスト

これらの人気作品デザインの50度数テレホンカードについて、1枚450円での買取対応を実施いたします。

※保存状態・折れ・汚れの有無等により査定内容が変動する場合があります。

■ なぜ今テレホンカードの買取を強化するのか

テレホンカードは1980年代から2000年代にかけて企業販促品や記念品、アニメ・ゲーム関連グッズとして広く流通しました。

現在では通信手段の変化により実用品としての役割は縮小していますが、限定配布品や人気作品のデザインカードはコレクター市場において一定の需要を維持しています。

特にアニメ・ゲーム作品に関連するカードは、作品人気や保存状態、希少性によって収集価値が評価される傾向にあります。

おたからや千川駅前店では、こうした市場動向を踏まえ、地域のお客様が保管しているコレクションの価値を適切に評価できる体制を整備しました。

■ 利用者にとってのメリット

本キャンペーンにより、利用者は以下のメリットを得ることができます。

・自宅で保管していたコレクションの価値確認

・人気作品デザインカードの市場需要を反映した査定

・まとめて整理する機会の提供

・身近な店舗で気軽に相談できる安心感

長年保管されていた記念品やコレクション整理の機会としても活用いただけます。

■ 地域密着型サービスとしての取り組み

おたからや千川駅前店では、ブランド品・貴金属・時計などの買取に加え、コレクターズアイテム分野にも対応することで、地域の多様なニーズに応える買取サービスの提供を目指しています。

今後も市場動向を踏まえた査定体制の強化を行い、資産価値の再評価と循環型流通の促進に取り組んでまいります。

【店舗概要】

店舗名：おたからや千川駅前店

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

内容：ブランド時計・貴金属・ブランド品ほか各種買取

■株式会社クロスワンについて

株式会社クロスワンは1990年1月設立。写真関連サービスを起点に、ネットプリント、3Dフィギュア制作、フォト関連事業、民泊・宿泊施設運営、ヴィンテージ・ブランド品の買取・販売、高級腕時計のレンタルおよびブランディング事業など、幅広い分野で事業を展開しています。

東京都豊島区を拠点に、技術とサービスを通じて新たな価値提供を行っています。

■会社概要

会社名：株式会社クロスワン

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1990年1月

資本金：5,200万円

所在地：〒171-0044 東京都豊島区千早2-38-16

電話番号：03-5986-1118

事業内容：

ネットプリントサービス、3Dフィギュア制作、フォト関連サービス、民泊・宿泊施設運営、ヴィンテージ・ブランド品の買取・販売、高級腕時計レンタル・ブランディング事業 ほか

URL：https://www.9631.co.jp/

