2026年創業200周年を迎える「カファレル」がホワイトデー催事に出店！取扱百貨店、チョコレート売り場のお知らせ

株式会社山本商店

2026年3月1日

2026年創業200周年を迎えるイタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本での総輸入代理店業務及び製造・小売事業を展開する株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取至）は、2026年2月27日（金）からホワイトデーイベントに出店いたします。

■カファレルについて

1826年創業のイタリア・トリノ発老舗チョコレートブランド。2026年に創業200周年を迎えました。

ヘーゼルナッツのペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」を発明し、世の中に

広めました。以降、世界中で愛され続けています。

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、国内卸売業、小売業、洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円