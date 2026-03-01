ストック型産業の対応能力上限を拡張する「判断デザイン導入講習シリーズ」を開始

リクエスト株式会社

組織行動科学(R)を提供するリクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）は、ストック型産業に必要な判断処理能力を体系的に習得・実装する「判断デザイン導入講習シリーズ」を開始しました。

本シリーズは、前例適用が困難なストック型業務において発生する実務判断を構造化し、個人依存の判断を組織で再現可能な判断処理能力へ転換する体系講習です。

■ 判断デザイン導入講習シリーズ・ご案内資料

■ 背景 ストック型産業では判断が熟練者に集中し、対応能力が拡張できない

https://prtimes.jp/a/?f=d68315-171-aceaf445448be8f36a14a6c58e598d45.pdf

既存対象（設備・顧客・患者・利用者など）を扱うストック型産業では、対象ごとに条件が異なり、対応のたびに前例では対処できない判断が発生します。

その結果、判断は熟練者に集中し、組織の対応能力は「判断できる人の数」に制約されます。

ストック型産業では、対応能力の上限は判断処理能力で決まります。

■ 講習の概要 判断構造設計に基づき、実務判断を組織能力へ転換

本シリーズは、講義だけでは変わらない現場判断を、アンラーニング・リラーニングと経験負荷を通じて転換し、判断処理能力を段階的に理解・実装する体系講習です。

4回シリーズ構成

- 第1回｜概念理解：ストック型産業に必要な判断デザイン- 第2回｜学習転換：アンラーニング・リラーニングの進め方- 第3回｜実務実装：実務設計と経験負荷の運用- 第4回｜組織展開：役割設計と判断運用の展開

（各回：半日研修＋実務適用）

■ 本講習で得られる成果

- ストック型業務における判断構造の理解- 前例依存型判断からの脱却- 判断構造の実務設計- 判断の組織共有・運用

講習終了時には、対象業務について以下が整備されます。

- 判断対象一覧- 判断条件・基準- 判断手順フロー- 役割分担設計

これにより判断は個人依存から組織運用可能な構造へ転換します。

■ 対象企業

以下の特性を持つストック型業務企業

- 既存対象を扱う業務比率が高い- 対象ごとの条件差が大きい- 判断が熟練者に集中している- 判断基準や手順が言語化されていない

該当領域例

■ 独自性 研修・DXでは扱われない「判断処理能力」へ直接介入

- 建設改修・保守・設備・インフラ- 医療・介護・教育- BtoB技術サービス・運用設計業務

通常の支援

- 研修・DX・意識改革

本シリーズ→ 判断対象・条件・手順・役割の構造そのものを設計

- 判断構造設計 → 人材開発＋AI判断再現 → 判断処理能力拡張

対応能力の上限を規定する構造へ直接介入します。

■ 研究基盤

本シリーズは、980社・33.8万人の働く人の行動分析に基づく組織行動科学(R)を基盤としています。

組織行動科学(R)は、組織で働く人の思考と行動が「なぜ起こり、なぜ続くのか」を事業環境・歴史・経験から解明し、再現する実践科学です。

■ 提供価値 ストック型産業の対応能力上限を拡張

本シリーズにより

- 熟練者依存の低減- 判断の再現性向上- 判断共有の促進- 組織対応能力の拡張

が実現します。

■ 判断デザイン導入講習シリーズ・ご案内資料

■ 会社概要

https://prtimes.jp/a/?f=d68315-171-ba28a055ae2ccd6f36db6130aeab18f8.pdf

リクエスト株式会社

会社案内：https://requestgroup.jp/corporateprofile

代表取締役 甲畑智康：https://requestgroup.jp/profile

E-mail：request@requestgroup.jp

リクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）は「より善くを目的に」を掲げ、33.8万人の働く人のデータに基づいた 組織行動科学(R) を基盤に、7つの研究機関が980社を支援している企業です。

組織行動科学(R)は組織で働く私達の思考と行動が「なぜ起こり」「なぜ続くのか」を事業環境と経験から解明し、より善く再現する手段です。